Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To najwyższy dodatek, jaki można otrzymać z ZUS. Niemal 7000 zł miesięcznie! Sprawdź nowe kwoty od 1 marca

To najwyższy dodatek, jaki można otrzymać z ZUS. Niemal 7000 zł miesięcznie! Sprawdź nowe kwoty od 1 marca

06 lutego 2026, 13:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, ZUS, gotówka
To najwyższy dodatek, jaki można otrzymać z ZUS. Niemal 7000 zł miesięcznie! Sprawdź nowe kwoty od 1 marca
Clearemotions
Shutterstock

Świadczenie honorowe za ukończenie 100 lat życia od 1 marca 2026 roku najprawdopodobniej wzrośnie do rekordowego poziomu. Dzięki nowym przepisom, stulatkowie mogą liczyć na blisko 7 tys. zł brutto dodatku do swojej emerytury. Ile dokładnie wynosi nowa kwota "na rękę" i kto musi złożyć wniosek, aby nie stracić tych pieniędzy?

rozwiń >

Ile wynosi świadczenie honorowe od 1 marca 2026?

Wysokość świadczenia honorowego jest corocznie waloryzowana w marcu, podobnie jak standardowe emerytury i renty. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji podniósł tę kwotę do historycznego poziomu.

  • Kwota do 28 lutego 2026: 6589,67 zł brutto,
  • Nowa, szacunkowa kwota od 1 marca 2026: 6911,63 zł brutto.

Oznacza to, że seniorzy, którzy ukończą 100 lat po tej dacie, będą otrzymywać co miesiąc blisko 7 tys. zł dodatku do swojej dotychczasowej emerytury. Raz przyznana kwota jest wypłacana dożywotnio i co roku podwyższana o wskaźnik waloryzacji.

Zobacz również:

Świadczenie honorowe - wyliczenia netto: Ile stulatek dostanie "na rękę"?

Świadczenie honorowe nie jest wolne od podatku i składek. ZUS musi potrącić zaliczkę na PIT oraz składkę zdrowotną. Oto jak wyglądają szacunkowe wyliczenia dla nowej kwoty od marca 2026:

  • Kwota brutto: 6911,63 zł,
  • Składka zdrowotna (9 proc.): ok. 622,05 zł,
  • Zaliczka na podatek (12 proc. po uwzględnieniu kwoty wolnej): ok. 454,75 zł,
  • DO WYPŁATY (NETTO): ok. 5835 zł.
Zobacz również:

Świadczenie honorowe w 2026 roku. Kto otrzyma pieniądze z urzędu, a kto musi złożyć wniosek?

Dzięki ustawie z 2024 roku, procedura wypłaty stała się prostsza, ale nadal istnieją wyjątki, w których trzeba uważać:

  • Wypłata automatyczna (bez wniosku). Jeśli senior pobiera już emeryturę lub rentę z ZUS lub KRUS, nie musi robić absolutnie nic. ZUS sam monitoruje datę urodzenia i w miesiącu setnych urodzin przyznaje świadczenie honorowe z urzędu. Decyzja przyjdzie pocztą.
  • Wypłata na wniosek (formularz ESH). Wniosek jest konieczny w sytuacji, gdy stulatek nie pobiera żadnej emerytury ani renty (np. całe życie pracował na roli bez ubezpieczenia lub zajmował się domem). W takim przypadku należy: złożyć wniosek ESH w dowolnej placówce ZUS oraz dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. odpis aktu urodzenia).
Zobacz również:

Kluczowe warunki przyznania świadczenia honorowego w 2026 roku

Aby otrzymać emeryturę honorową, należy spełnić tylko trzy warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. ukończyć 100 lat życia,
  3. (dla osób bez emerytury) posiadać ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.
Zobacz również:

Czy świadczenie honorowe wlicza się do limitów dochodowych?

To ważna informacja dla osób korzystających z innych form pomocy (np. zasiłków z MOPS czy 500+ dla osób niesamodzielnych). Świadczenie honorowe nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych dodatków. Oznacza to, że otrzymanie tych 6911 zł nie spowoduje utraty np. dodatku pielęgnacyjnego czy świadczenia wspierającego.

Zobacz również:

Czy świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc?

Tak, świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc dożywotnio i trafia do seniora razem z jego stałą emeryturą lub rentą. Kwota ta jest waloryzowana co roku w marcu, więc jej wysokość rośnie wraz z upływem czasu, a prawo do niej nabywa się automatycznie w dniu setnych urodzin.

Zobacz również:

Świadczenie honorowe a emerytura

Świadczenie honorowe to całkowicie niezależny dodatek, który otrzymuje się obok standardowej emerytury, a nie zamiast niej. Oznacza to, że po ukończeniu 100 lat senior dostaje co miesiąc dwa przelewy (lub jeden połączony): swoją dotychczasową emeryturę wypracowaną przez lata pracy oraz dodatkowo pełną kwotę świadczenia honorowego. Co ważne, pobieranie wysokiej emerytury zasadniczej w żaden sposób nie obniża kwoty tego dodatku, ponieważ przysługuje on każdemu stulatkowi w tej samej wysokości, bez względu na dotychczasowe zarobki czy staż pracy.

Zobacz również:

Czy świadczenie honorowe wlicza się do dochodu?

Tak, świadczenie honorowe wlicza się do dochodu w większości sytuacji urzędowych. Mimo że jest to dodatek przyznawany za sam wiek, traktuje się go jako przychód opodatkowany, co ma konkretne konsekwencje:

  • Pomoc społeczna i zasiłki: Świadczenie to jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłków okresowych czy celowych). Ponieważ kwota świadczenia honorowego jest wysoka, zazwyczaj powoduje ona przekroczenie kryteriów dochodowych.
  • Domy Pomocy Społecznej (DPS) i ZOL: Świadczenie honorowe wlicza się do dochodu, z którego potrącana jest opłata za pobyt w placówce (standardowo do 70 proc. dochodu seniora).
  • Podatki: Od kwoty świadczenia odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy (PIT) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, więc wlicza się ono do rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym.

Istnieją jednak wyjątki, gdzie dochód nie ma znaczenia - przyznanie samego świadczenia honorowego nie zależy od wysokości Twojej emerytury, a niektóre specyficzne ulgi (jak np. "ulga dla seniora" dla osób pracujących powyżej 85. roku życia) mają własne, odrębne zasady sumowania przychodów.

Zobacz również:

Emerytura honorowa dla 90-latka. Czy 90-latek może otrzymać świadczenie honorowe?

Osoba w wieku 90 lat nie może otrzymać świadczenia honorowego, ponieważ przysługuje ono wyłącznie osobom, które ukończyły 100 lat. W polskim systemie nie istnieje "emerytura honorowa" dla 90-latków - wiek ten nie jest progiem, który uprawnia do automatycznego dodatku pieniężnego z ZUS czy KRUS na takich zasadach, jak ma to miejsce w przypadku stulatków. Mając 90 lat, można jednak korzystać z innych uprawnień:

  • Dodatek pielęgnacyjny: Jest on wypłacany automatycznie każdemu emerytowi po ukończeniu 75. roku życia. Jeśli senior go otrzymuje, jest on doliczany co miesiąc do emerytury.
  • Bezpłatne leki: Osoby powyżej 65. roku życia mają prawo do darmowych leków z listy "65+", co obejmuje większość standardowych preparatów stosowanych w podeszłym wieku.

Świadczenie honorowe stanie się dostępne dopiero w dniu 100. urodzin. Do tego czasu wysokość wypłat zależy wyłącznie od wypracowanej emerytury i ewentualnych dodatków zdrowotnych (np. ryczałtu energetycznego czy dodatku kombatanckiego, jeśli przysługują z innych tytułów).

Zobacz również:

FAQ, czyli najczęstsze pytania o świadczenie honorowe dla stulatka

  1. Czy świadczenie honorowe jest jednorazowe? Nie. To świadczenie comiesięczne i dożywotnie. Jest wypłacane w tym samym terminie co emerytura.
  2. Czy rodzina może odebrać pieniądze po śmierci seniora? Prawo do świadczenia wygasa z dniem śmierci uprawnionego. Jeśli jednak senior zmarł po dacie, w której ZUS powinien dokonać wypłaty, a pieniądze nie dotarły, rodzina może ubiegać się o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego.
  3. Czy można pobierać świadczenie honorowe z dwóch instytucji (np. ZUS i KRUS)? Nie. Przysługuje tylko jedno świadczenie honorowe. Jeśli senior ma prawo do emerytur z obu instytucji, wypłatę dodatku realizuje ZUS.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgoweg

Źródło: INFOR
