Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni

Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni

05 lutego 2026, 16:00
[Data aktualizacji 06 lutego 2026, 09:11]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze banknoty monety zasiłki świadczenia
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Grypa czy nagła choroba - luty to czas, w którym rekordowa liczba Polaków korzysta z zasiłku opiekuńczego. W 2026 roku stawki poszły mocno w górę, a ZUS rygorystycznie pilnuje limitów dni, które przysługują w roku kalendarzowym. Ile możesz "zarobić" na opiece? Kto może ją wziąć na seniora? Co zrobić, gdy limit 60 dni nagle się wyczerpie? Oto szczegóły.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy to 80 proc. podstawy Twojego wynagrodzenia. Dzięki wzrostowi płacy minimalnej oraz średniej krajowej w 2026 roku, realne kwoty wypłacane przez ZUS są znacznie wyższe niż w latach ubiegłych. Dla osoby zarabiającej średnią krajową, miesięczny zasiłek za opiekę może wynieść nawet ok. 5000 zł brutto. Co ważne, zasiłek ten przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy (soboty i niedziele).

Na kogo możesz wziąć zasiłek? (Nie tylko na dziecko!)

Wielu pracowników nie wie, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale także na innych członków rodziny, jeśli pozostają oni we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki. Możesz wziąć płatne wolne na opiekę nad:

  • chorym małżonkiem,
  • chorym rodzicem lub rodzicem małżonka (teściowie),
  • dziadkami i wnukami,
  • rodzeństwem.
Limity dni w 2026 roku. Uważaj, aby ich nie przekroczyć

ZUS jest nieubłagany: w roku kalendarzowym masz określoną pulę dni, za które dostaniesz pieniądze. Jeśli ją przekroczysz, zostaniesz na urlopie bezpłatnym.

  1. 60 dni w roku – na opiekę nad chorym dzieckiem do 14. roku życia.
  2. 14 dni w roku – na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny (np. rodzicem lub mężem).
  3. 30 dni w roku – na opiekę nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym (powyżej 14. roku życia).

Ważne: Limity te łączą się i dotyczą wszystkich członków rodziny. Jeśli mąż wykorzysta 14 dni na opiekę nad swoją matką, żona nie ma już ani jednego dnia na opiekę nad swoimi rodzicami w tym samym roku.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy krok po kroku?

W 2026 roku proces jest niemal w pełni zautomatyzowany, ale o jednym dokumencie musisz pamiętać sam:

  • Lekarz wystawia e-ZLA: W systemie zaznacza, że zwolnienie jest na opiekę nad członkiem rodziny (kod "C").
  • Złożenie wniosku Z-15A lub Z-15B: To najczęstszy błąd! Samo zwolnienie od lekarza nie wystarczy, by ZUS wypłacił pieniądze. Musisz złożyć wniosek do pracodawcy lub przez PUE ZUS. Bez tego dokumentu zasiłek nie zostanie naliczony.
Czy ZUS kontroluje osoby "na opiece"?

Tak. W 2026 roku kontrole wykorzystania zasiłków opiekuńczych są częstsze niż kontrole zwykłego L4. Inspektorzy sprawdzają, czy w domu rzeczywiście znajduje się chory członek rodziny oraz czy opiekun nie wykonuje w tym czasie innych prac (np. remontu czy zakupów w galerii handlowej). Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, będziesz musiał zwrócić zasiłek wraz z odsetkami.

Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub pracodawca, w zależności od liczby zatrudnianych osób. Jeśli firma zatrudnia powyżej 20 osób (ubezpieczonych), zasiłek wypłaca pracodawca. Mniejsze firmy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub osoby ubezpieczone z innych tytułów otrzymują świadczenie bezpośrednio z ZUS.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania o zasiłek opiekuńczy

  1. Czy mogę wziąć opiekę na zdrową mamę po operacji? Tak, jeśli mama wymaga pomocy w codziennych czynnościach, lekarz może wystawić zwolnienie na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny (pula 14 dni).
  2. Czy zasiłek opiekuńczy dostanę na umowie zlecenie? Tak, pod warunkiem, że opłacasz dobrowolną składkę chorobową i minął okres wyczekiwania (90 dni ubezpieczenia).
  3. Czy opieka nad seniorem 80+ jest płatna 100 proc.? Nie, zasiłek opiekuńczy wynosi zawsze 80 proc. podstawy. Wyjątkiem są niektóre branżowe układy zbiorowe pracy, ale standard ZUS to 80 proc..
  4. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku? Zasiłek nadal wynosi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia (średniej z ostatnich 12 miesięcy). Internauci często mylą zasiłek opiekuńczy (ZUS) ze świadczeniem pielęgnacyjnym (MOPS). To drugie w 2026 roku wzrosło do 3386 zł miesięcznie.
  5. Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy przez internet w 2026? W 2026 roku kluczową nowością jest pełna elektronizacja. Najczęstsze zapytania dotyczą platformy eZUS (następcy PUE ZUS) oraz możliwości przesyłania skanów dokumentów (np. wniosku Z-15A) bezpośrednio przez pracodawców i biura rachunkowe, co znacznie przyspiesza wypłatę.
  6. Czy zasiłek opiekuńczy na dziecko 2026 zależy od dochodów? To częsta obawa. Odpowiedź brzmi: Nie. Zasiłek opiekuńczy z ZUS jest świadczeniem z ubezpieczenia chorobowego i nie obowiązują tu progi dochodowe (w przeciwieństwie do zasiłku rodzinnego, gdzie próg w 2026 r. nadal wynosi 674 zł lub 764 zł na osobę).
  7. Czy mogę wziąć opiekę na zdrowe dziecko w 2026? Pytanie pojawia się głównie w kontekście nagłych sytuacji. Zasiłek na zdrowe dziecko (do lat 8) przysługuje m.in. gdy: nastąpi nieprzewidziane zamknięcie żłobka/szkoły (informacja o tym dotarła do Ciebie w czasie krótszym niż 7 dni); niania, z którą masz umowę uaktywniającą, zachoruje lub małżonek, który stale opiekuje się dzieckiem, zachoruje lub trafi do szpitala.
  8. Zasiłek opiekuńczy a świadczenie wspierające - czy można łączyć? W 2026 roku świadczenie wspierające obejmuje już osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 punktów. Zasada: Zazwyczaj nie można łączyć świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna ze świadczeniem wspierającym dla osoby z niepełnosprawnością (opiekun musi wybrać korzystniejszą opcję).

Źródło: INFOR
