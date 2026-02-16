REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wcześniejsza, specjalna emerytura dla roczników 1960-1969. Kto może przejść na emeryturę w 2026 roku bez utraty kapitału początkowego?

Wcześniejsza, specjalna emerytura dla roczników 1960-1969. Kto może przejść na emeryturę w 2026 roku bez utraty kapitału początkowego?

16 lutego 2026, 12:00
[Data aktualizacji 18 lutego 2026, 09:48]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura seniorzy emeryci
Wcześniejsza emerytura dla roczników 1960-1969. Kto może przejść na emeryturę w 2026 roku bez utraty kapitału początkowego?
shutterstock

Dla osób urodzonych w latach 60., rok 2026 jest momentem szczególnym. To właśnie te roczniki znajdują się obecnie w tzw. "strefie przedemerytalnej", w której każda decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej ma duży wpływ na ostateczną wysokość świadczenia. W 2026 roku zmieniają się nie tylko wskaźniki waloryzacji, ale również interpretacje przepisów dotyczących emerytur stażowych oraz pomostowych.

rozwiń >

Kapitał początkowy - dlaczego roczniki 1960-1969 muszą go pilnować?

Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne za okresy pracy sprzed 1 stycznia 1999 roku. Dla osób urodzonych w latach 60., które wchodziły na rynek pracy w latach 80. i 90., stanowi on często ponad 50 proc. całkowitej sumy, od której ZUS wylicza emeryturę. W 2026 roku kluczowe jest zrozumienie, że kapitał ten podlega specyficznej waloryzacji. Przejście na wcześniejszą emeryturę (np. pomostową) w nieodpowiednim momencie może sprawdzić, że ubezpieczony "zamrozi" swój kapitał na niższym poziomie, tracąc szansę na czerwcową waloryzację składek i kapitału, która w 2026 roku, według prognoz makroekonomicznych, ma być wyjątkowo korzystna.

Zobacz również:

Emerytury stażowe 2026. Kto z roczników 60. spełnia kryteria?

Rok 2026 to kolejny etap funkcjonowania przepisów o emeryturach stażowych, o które od lat zabiegały związki zawodowe. Choć ogólny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, roczniki 1960-1969 mogą szukać szansy w stażu pracy.

  • Kobiety (roczniki 1961-1966): Wiele kobiet z tych roczników w 2026 roku osiągnie wymagany staż 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Mężczyźni (rocznik 1961): Mężczyźni urodzeni w 1961 roku w 2026 r. kończą 65 lat, co oznacza przejście na ustawową emeryturę, ale ich rówieśnicy z roczników 1962-1969 coraz częściej pytają o staż 40 lat jako alternatywę dla wieku.

Ważne: Przejście na emeryturę stażową w 2026 roku wymaga, aby wyliczone świadczenie było równe lub wyższe od emerytury minimalnej (od 1 marca 2026 roku prognozowanej na poziomie ok. 1870 zł brutto). W przypadku niskiego kapitału początkowego, ZUS może odmówić wcześniejszego zakończenia pracy.

Zobacz również:

Emerytury pomostowe bez "wygasania". Rewolucja dla roczników 60.

Dla roczników 1960-1969 najważniejszą informacją w 2026 roku jest pełne odblokowanie emerytur pomostowych. Dzięki nowelizacji przepisów, zlikwidowano wymóg pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 rokiem. Oznacza to, że osoba urodzona np. w 1965 roku, która zaczęła pracę w szkodliwych warunkach dopiero w 2000 roku, ma w 2026 roku pełne prawo do "pomostówki". Warunki w 2026 roku:

  1. Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
  2. Staż ogólny: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
  3. Staż w warunkach szczególnych: Minimum 15 lat.

Przejście na emeryturę pomostową w 2026 roku jest o tyle bezpieczne dla kapitału początkowego, że po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego (60/65 lat), świadczenie jest przeliczane ponownie. Kapitał początkowy i składki są wówczas dzielone przez nową, mniejszą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia, co zazwyczaj skutkuje wzrostem wypłaty.

Zobacz również:

Pułapka "emerytur czerwcowych" i waloryzacji kapitału w 2026 roku

Osoby z roczników 1960-1969 planujące wcześniejsze odejście z rynku pracy w 2026 roku muszą zwrócić uwagę na datę złożenia wniosku. Przypominamy o mechanizmie waloryzacji:

  • Waloryzacja roczna (marzec): Dotyczy wypłacanych już świadczeń.
  • Waloryzacja składek i kapitału (czerwiec): Dotyczy osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę.

Złożenie wniosku o wcześniejszą emeryturę w maju 2026 roku może być mniej opłacalne niż zrobienie tego w drugiej połowie czerwca. Dlaczego? Ponieważ w czerwcu ZUS dopisuje do konta ubezpieczonego kwoty wynikające z rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego. Dla roczników 60., dysponujących dużym kapitałem sprzed 1999 roku, różnica w wysokości emerytury może wynieść od 200 do nawet 500 zł miesięcznie "do końca życia".

Zobacz również:

Praca na wcześniejszej emeryturze a limity 2026

Decydując się na wcześniejszą emeryturę w 2026 roku, roczniki 1960-1969 muszą pamiętać o limitach zarobkowych. W przeciwieństwie do emerytów ustawowych (60/65+), osoby na emeryturach wcześniejszych i pomostowych podlegają restrykcjom:

  1. Przychód do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia: Emerytura jest wypłacana w całości.
  2. Przychód między 70 proc. a 130 proc.: Świadczenie jest zmniejszane.
  3. Przychód powyżej 130 proc.: ZUS zawiesza wypłatę emerytury.

Od 1 marca do 31 maja 2026 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6438,50 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 11957,20 - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.
  • Jeśli natomiast miesięczny przychód będzie wyższy niż 6438,50 brutto, ale nie przekroczy kwoty 11 957,20 zł brutto, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost płac w 2026 roku, limity te będą stosunkowo wysokie, jednak przekroczenie ich o złotówkę może uruchomić procedurę potrąceń, co w połączeniu z utratą części kapitału przez brak optymalizacji daty przejścia na emeryturę, może być finansowo bolesne.

Zobacz również:

Jak nie stracić pieniędzy? Instrukcja dla roczników 60.

Aby w 2026 roku przejść na wcześniejszą emeryturę bez utraty wartości kapitału początkowego, należy:

  1. Wystąpić o aktualne wyliczenie kapitału początkowego: Jeśli nie robiłeś tego w ciągu ostatnich 5 lat, ZUS mógł odnaleźć nowe wskaźniki (np. za okresy opieki nad dziećmi czy studiów).
  2. Wybrać datę po waloryzacji czerwcowej: Jeśli zdrowie pozwala, poczekaj z wnioskiem do drugiej połowy czerwca 2026 roku.
  3. Sprawdzić zbieg świadczeń: Jeśli masz prawo do renty, sprawdź, czy nowa emerytura (mimo że wcześniejsza) nie będzie korzystniejsza.

Źródło: INFOR
