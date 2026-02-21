REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki

ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki

21 lutego 2026, 08:27
Maja Retman
Maja Retman
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
ZUS na nowo przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Shutterstock
Shutterstock

Tę decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wielu seniorów traktuje jako nieodwołaną Kwota emerytury została ustalona, dokument wydany, sprawa zakończona. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej. Emerytura nie zawsze jest świadczeniem ostatecznym. Może zostać przeliczona ponownie i to ze skutkiem odczuwalnym w domowym budżecie. Warunek jest jeden. Muszą się pojawić nowe składki, dokumenty lub okoliczności, które pozwolą ZUS policzyć wszystko jeszcze raz. Dla części seniorów oznacza to wzrost świadczenia o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla innych, nawet o kilkaset.

Praca po przejściu na emeryturę może zwiększyć świadczenie

Najbardziej oczywista sytuacja dotyczy osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały. Każda umowa o pracę czy inna forma zatrudnienia, od której odprowadzane są składki emerytalne, zwiększa kapitał zapisany na koncie w ZUS. Problem polega na tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawsze przelicza świadczenie automatycznie. W wielu przypadkach konieczne jest złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Mechanizm jest prosty. ZUS dolicza nowe składki do wcześniej zgromadzonego kapitału, uwzględnia ich waloryzację, czyli dostosowanie do aktualnej wartości pieniądza, a następnie dzieli całość przez wskaźnik średniego dalszego trwania życia. W efekcie powstaje nowa, wyższa kwota miesięcznego świadczenia. Im dłużej emeryt pracował po przejściu na emeryturę i im wyższe były jego składki, tym większy może być wzrost.

Stare dokumenty mogą oznaczać nowe pieniądze

Nie tylko bieżąca aktywność zawodowa ma znaczenie. Ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe również wtedy, gdy emeryt odnajdzie dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie lub wyższe zarobki. Wiele osób przez lata nie miało pełnej dokumentacji, szczególnie jeśli pracowały w zakładach, które zostały zlikwidowane lub przekształcone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu czy inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe mogą mieć dziś realną wartość finansową. Po ich przedstawieniu ZUS ma obowiązek uwzględnić nowe dane i ponownie obliczyć wysokość świadczenia. W praktyce oznacza to często wzrost emerytury o kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Przeliczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego

Ponowne ustalenie wysokości świadczenia dotyczy także osób, które najpierw pobierały wcześniejszą emeryturę, a dopiero później osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W takiej sytuacji ZUS może obliczyć emeryturę ponownie, uwzględniając wszystkie składki zgromadzone zarówno przed przyznaniem wcześniejszego świadczenia, jak i po jego rozpoczęciu.

Jeżeli nowe wyliczenie okaże się korzystniejsze, świadczenie zostaje podwyższone. Jeżeli natomiast byłoby niższe, ZUS pozostawia dotychczasową, wyższą kwotę.

„Czerwcowe emerytury”. Trwa proces przeliczania świadczeń

Szczególną grupą są osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Przez lata otrzymywały one niższe świadczenia z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji składek stosowanego w tym miesiącu. Problem ten został uznany za niesprawiedliwy, a przepisy zostały zmienione, aby umożliwić ponowne przeliczenie świadczeń.

Proces ten rozpoczął się w 2025 roku i trwa nadal w 2026 roku. ZUS stopniowo przelicza emerytury osób objętych zmianami. W wielu przypadkach oznacza to nie tylko wzrost miesięcznego świadczenia, lecz także wypłatę wyrównania za wcześniejsze okresy.

Ile można zyskać po przeliczeniu emerytury

Wysokość podwyżki zależy od indywidualnej sytuacji emeryta, w tym od liczby dodatkowych składek, ich wartości oraz długości okresów zatrudnienia uwzględnionych przy ponownym przeliczeniu. Najczęściej wzrost świadczenia wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. W przypadku osób, które przez wiele lat pracowały po przejściu na emeryturę lub dostarczyły brakujące dokumenty, kwota ta może być jeszcze wyższa.

Dodatkowo możliwe jest otrzymanie jednorazowego wyrównania za wcześniejsze miesiące, jeśli przeliczenie obejmuje okres wsteczny.

W wielu przypadkach potrzebny jest wniosek do ZUS

Nie każde przeliczenie następuje automatycznie. W wielu sytuacjach to emeryt musi sam wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Można to zrobić w placówce ZUS, wysyłając dokumenty pocztą albo korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nowe okresy składkowe lub wysokość zarobków, jeśli takie istnieją. Po ich analizie ZUS wydaje decyzję i ustala nową wysokość emerytury.

Emerytura nie zawsze jest ostateczna

Decyzja o przyznaniu emerytury nie musi oznaczać zamknięcia sprawy raz na zawsze. System emerytalny przewiduje możliwość ponownego przeliczenia świadczenia w wielu sytuacjach. Dla części seniorów oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej. Dlatego warto sprawdzić swoją historię zatrudnienia, zgromadzone dokumenty i stan konta w ZUS. Czasem wystarczy jeden wniosek, by świadczenie, które przez lata pozostawało na tym samym poziomie, zaczęło rosnąć.

Źródło: INFOR
