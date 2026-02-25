Chcesz zakupić rower elektryczny z dofinansowaniem? To będzie możliwe! Sprawdź gdzie i na jakich proponowanych warunkach przyjęto projekt uchwały w tej sprawie - bo nie dotyczy to całego kraju. Na szczęście poszczególne gminy chcą wspierać swoich mieszkańców i według własnych zasadach chcą uruchomić formę finansowego wsparcia. Program będzie obowiązywał lokalnie, a nie centralnie, wbrew szumnie zapowiadanego programu dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który we wrześniu 2025 r. oświadczył, że zakończył prace nad projektem programu Mój Rower Elektryczny. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz szczegółowej analizie zdecydowano, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony.

Chcesz zakupić rower elektryczny z dofinansowaniem? To będzie możliwe! Sprawdź gdzie i na jakich proponowanych warunkach przyjęto projekt uchwały w tej sprawie - bo nie dotyczy to całego kraju. Na szczęście poszczególne gminy, a konkretnie ta jedna z Polski, którą opiszemy, chce wspierać swoich mieszkańców i według własnych zasadach chcą uruchomić formę finansowego wsparcia. Program będzie obowiązywał lokalnie, a nie centralnie, wbrew szumnie zapowiadanego programu dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który we wrześniu 2025 r. oświadczył, że zakończył prace nad projektem programu Mój Rower Elektryczny. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz szczegółowej analizie zdecydowano, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony.

Ważne Tak więc planowane wsparcie dofinansowania do zakupu rowerów elektrycznych nie zostało ostatecznie wprowadzone na terenie całej Polski. Choć pomysł pojawiał się w dyskusjach o zielonej mobilności, z różnych przyczyn (budżetowych lub organizacyjnych) program nie wszedł w życie. Osoby zainteresowane zakupem e-roweru muszą obecnie pokrywać koszt samodzielnie lub szukać lokalnych inicjatyw samorządowych. Właśnie taką wyszukaliśmy i opisujemy!

Jest projekt uchwały w sprawie uruchomienia programu „Eco-rowery"

To wspaniała wiadomość! Rada Miejska w Myślenicach przyjęła projekt uchwały w sprawie uruchomienia programu „Eco-rowery w Gminie Myślenice”, którego celem jest wsparcie mieszkańców w zakupie rowerów elektrycznych oraz promocja ekologicznych form transportu.

Ważne Przyjęty projekt uchwały zostanie teraz przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Jeśli uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym, wejdzie w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wówczas opublikowane zostaną szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie oraz pełny regulamin naboru wniosków.

- Po wejściu uchwały w życie przedstawimy szczegółowe wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe oraz jak prawidłowo składać wnioski o dofinansowanie. To ważny krok w kierunku realnego wsparcia ekologicznego transportu w naszej gminie. Już przed wyborami zapowiadałem, że będziemy starać się o wprowadzenie programu wsparcia do zakupu rowerów elektrycznych. Dziś konsekwentnie realizujemy te zobowiązania. W Gminie Myślenice będziemy realizować program „ECO-ROWERY”, w ramach którego dofinansujemy zakup rowerów elektrycznych dla mieszkańców - podkreśla Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Myślenice słyną ze wspaniałych tras rowerowych! Kto nie zna niech żałuje i koniecznie odwiedzi ten region Polski

W powiecie Myślenickim jest naprawdę wiele tras rowerowych (sic!). Znajdą się trasy i dla tych początkujących jak i bardziej wymagających. Są szlaki rowerowe zielone, żółte czy czerwone. Z góry Chełm można zjechać specjalnie przygotowanymi tzw. Singletracks. Jest to kompleks tras rowerowych na dwóch górach: na górze Chełm, na którą można dostać się wyciągiem oraz na Uklejnie, na którą trzeba podjechać rowerem. W sumie kilkanaście tras! Emocje gwarantowane i wiem co piszę, gdyż sama jestem miłośniczką tego sportu w tych rejonach.

Na czym polega program? Dokumenty już są i dadzą do 2500 zł dofinansowania do rowerów i to nie z programu NFOŚiGW. Sprawdź warunki

Program „Eco-rowery w Gminie Myślenice” przewiduje wysokość dofinansowania: do 50% wartości poniesionych kosztów na zakup roweru elektrycznego, maksymalnie 2500 zł brutto, dotacja obejmuje wyłącznie zakup nowego roweru elektrycznego, zakupionego po dacie podpisania umowy z Gminą.

Dadzą dofinansowanie do eco-rowerów i to nie z programu NFOŚiGW. Warunki 2026 r. w tej gminie zaskoczyły pozytywnie. Dla kogo?

Dla kogo dofinansowanie?

dla osób fizycznych, pełnoletnich w chwili złożenia wniosku, zamieszkujących na terenie Gminy Myślenice,

dotacja może być udzielona jednej osobie tylko jeden raz – na zakup jednego roweru elektrycznego w całym okresie realizacji programu.

Gmina Myślenice zachęca i podsumowuje, że celem inicjatywy jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji spalin oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego stylu życia. Kręć kilometry, nie spaliny – bądź EKO!

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Myślenice