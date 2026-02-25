REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?

Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?

25 lutego 2026, 09:26
[Data aktualizacji 25 lutego 2026, 09:39]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?
Niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a zasiłek chorobowy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (np. wypadek komunikacyjny, upadek na śliskiej drodze) na najkrótszej lub najdogodniejszej trasie. Osoba, która miała wypadek w drodze do pracy lub z pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 procent podstawy wymiaru.

- W takiej sytuacji świadczenie przysługuje bez tzw. okresu wyczekiwania, nawet jeżeli wypadek zdarzył się pierwszego dnia ubezpieczenia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Żeby dostać taki, pełnopłatny zasiłek, trzeba jednak udokumentować, jak doszło do zdarzenia oraz to, że droga do pracy lub z pracy była najkrótszą albo najwygodniejszą - dodaje.

Świadczenie od pierwszego dnia niezdolności do pracy

Według rzeczniczki, jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i z tego powodu nie może wykonywać obowiązków zawodowych, otrzyma od pierwszego dnia niezdolności do pracy odpowiednio wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Nie obowiązuje tu tzw. okres wyczekiwania, czyli minimalny czas ubezpieczenia, który zwykle trzeba udowodnić, aby uzyskać świadczenie. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy niezdolność do pracy pojawi się dopiero po pewnym czasie jako skutek tego wypadku.

- Zasiłek chorobowy przysługujący po takim wypadku, także za czas pobytu w szpitalu, wynosi 100 procent podstawy wymiaru a podstawą do jego obliczenia jest przeciętne wynagrodzenie lub przychód z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz duchowni, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenie, mogą otrzymać zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli nie mają zadłużenia w ZUS-ie przekraczającego 1 procent minimalnego wynagrodzenia. W przypadku przekroczenia tej kwoty warunkiem uzyskania świadczenia jest spłata zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do zasiłku.

Od kiedy i na jak długo przysługuje zasiłek chorobowy?

W pierwszej kolejności, za czas niezdolności do pracy, pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz odbywającym służbę zastępczą przysługuje wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę. Jest ono wypłacane maksymalnie przez 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku osób, które ukończyły 50 lat, przez 14 dni.

- Dopiero po wykorzystaniu tego okresu, czyli od 34. dnia lub od 15. dnia niezdolności do pracy, należy się zasiłek chorobowy – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a w przypadku niezdolności przypadającej w czasie ciąży do 270 dni. o ile wypadek wydarzył się w czasie ubezpieczenia, a niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie także po jego ustaniu, zasiłek po ustaniu ubezpieczenia przysługuje maksymalnie przez 91 dni.

Konieczny jest wniosek o zasiłek chorobowy

Żeby dostać zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, potrzebne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w tym karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, sporządzona przez pracodawcę).

- Potrzebne jest oświadczenie osoby poszkodowanej, w którym opisuje ona okoliczności wypadku, do tego zeznania świadków oraz dokumenty potwierdzające datę i miejsce zdarzenia oraz w przypadku wypadku drogowego notatka o zdarzeniu sporządzona przez Policję – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS w razie wypadku?

W przypadku pracowników i zleceniobiorców, którym zasiłek wypłaca ZUS, a nie płatnik składek, wniosek do ZUS-u wraz z kompletem dokumentów przekazuje pracodawca lub zleceniodawca na formularzach Z-3 lub Z-3a. Przedsiębiorcy, osoby współpracujące oraz duchowni składają formularz Z-3b lub ZAS-53. Osoby ubiegające się o zasiłek po ustaniu zatrudnienia przekazują formularz ZAS-53 wraz z oświadczeniem Z-10. Ważne jest, aby na wniosku zaznaczyć informację, iż niezdolność do pracy powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Komplet tych dokumentów pozwala potwierdzić przez ZUS, iż zdarzenie było wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy i stanowi podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne po zasiłku chorobowym

Jeśli niezdolność do pracy się przedłuża, poszkodowany może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy.

Wysokość świadczenia po wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest taka sama jak w innych przypadkach niezdolności do pracy. Wynosi 90 procent podstawy przez pierwsze trzy miesiące i 75 procent w dalszym okresie, a w czasie ciąży 100 procent.

Źródło: ZUS
