Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa co roku podlega waloryzacji. Tak samo jest i teraz, co wynika z komunikatu prezesa KRUS, który podał wysokość świadczenia, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, jaka to kwota.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji nie jest wymagane zachowanie ciągłości jej pełnienia. Drugim niezbędnym warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniego wieku - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Waloryzacja i wysokość świadczenia pieniężnego

Kwota świadczenia od dnia 1 marca podlega corocznej waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji emerytur rent, który w 2026 roku wynosi 105,3 proc.

Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wyniesie 373,67 zł. Świadczenie wzrośnie o 18,81 zł w stosunku do obowiązującej obecnie kwoty, która wynosi 354,86 zł.

Jak uzyskać świadczenie pieniężne

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

