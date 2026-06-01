Trwa dobra passa – ceny paliw ciągle spadają. Spełnia się marzenie kierowców – we wtorek paliwo będzie tańsze. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniu 2 czerwca. O ile stanieją paliwa? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo we wtorek 2 czerwca

We wtorek ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr; 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr; 6,26 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,80 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne za benzynę i diesla obowiązujące w poniedziałek 1 czerwca

Porównajmy teraz, ile możemy maksymalnie zapłacić za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce. W poniedziałek ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy nie mogą przekroczyć:

6,05 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,60 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,60 zł za 1 litr; 6,63 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,14 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,14 zł za 1 litr; 6,34 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,87 zł za 1 litr.

Jak widać, dobra passa trwa. W porównaniu do poniedziałku we wtorek ceny benzyny 95 i benzyny 98 będą niższe odpowiednio o 10 gr i 9 gr. Olej napędowy stanieje o 8 gr. Miejmy nadzieję, że ten trend spadkowy zostanie utrzymany także w późniejszym okresie.

Rząd przedłużył program CPN

Rządowy program CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca bieżącego roku.

Ceny maksymalne paliw ciekłych ustala minister energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen paliw na stacjach benzynowych prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

