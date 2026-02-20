W przyszłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w Zakładzie będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu - przekazał ZUS w komunikacie.

Nowy portal eZUS zostanie wkrótce uruchomiony

Na początku przyszłego tygodnia ZUS udostępni nowy portal eZUS dla pół miliona klientów. Chodzi o część przeznaczoną dla płatników składek. Konta wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników nowego rozwiązania w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na lepszą obserwację działania systemu po gruntownej modyfikacji.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe konto płatnika składek będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Wszystkie wnioski w eZUS zyskały nową formę. Kreatory prowadzą użytkownika przez kolejne etapy tworzenia dokumentu, pokazują postęp i na końcu jasno informują, czy został pomyślnie wysłany. To ogranicza błędy i ułatwia składanie wniosków. Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na sugestie użytkowników i poprzedzone pilotażem.

Szybki dostęp do wszystkich informacji

W nowym eZUS przedsiębiorcy będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji o rozliczeniach z ZUS i zwolnieniach lekarskich swoich pracowników. Łatwo zajrzą też do złożonych deklaracji oraz wiadomości z ZUS. Prosto z okna startowego można będzie przejść do swoich spraw czy do katalogu usług. Nowy widok zastąpi kilka dotychczasowych oddzielnych zakładek. Teraz będzie to miejsce, w którym można poukładać najbardziej potrzebne informacje według własnych potrzeb.

W pracy nad nową wersją portalu przyjęto zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku ZUS włączył użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowano badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Został zbudowany system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze.

REKLAMA

Uporządkowane wiadomości jak w programach pocztowych

Wszystkie sprawy płatnika będą teraz połączone w wątki. Dzięki temu będzie można łatwo sprawdzić, na jakim etapie jest dana sprawa i czy ZUS już odpowiedział na korespondencję. Pasek postępu będzie pokazywał status sprawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmieni się też widok wiadomości. Skrzynka została podzielona na trzy części:

powiadomienia ,

, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów,

z Centrum Kontaktu Klientów, komunikaty.

Nowe wiadomości będą tam wyraźnie oznaczone.

ZUS zaprojektował nowy widok „Wiadomości” i pokazuje je już na stronie startowej opatrzonej informacją o nieodczytanej korespondencji. Wymiana korespondencji w tej samej sprawie jest połączona w jeden wątek – podobnie jak w powszechnie znanych programach do obsługi maili. Większość użytkowników jest przyzwyczajona do takiego rozwiązania i będzie im łatwiej obsługiwać korespondencję z Zakładem, która jest udostępniana w portalu.

Unowocześniony profil klienta indywidualnego

Prace nad zmianą wyglądu portalu są realizowane etapowo. Dzieje się tak dlatego, że portal e-usług ZUS ma bardzo wiele różnych funkcji i obsługuje złożone procesy. Nadanie im nowego wyglądu i zoptymalizowanie sposobu działania jest ogromnym przedsięwzięciem. Dodatkowo, nawet podczas wdrażania modyfikacji, system musi być stale dostępny dla użytkowników i działać poprawnie, a przy tym pozostawać bezpieczny i wydajny. Priorytetem jest także to, by na bieżąco dostosowywać go do zmian w przepisach prawa – zmiany te mają zawsze najwyższy priorytet.

Zakład prowadzi już prace w eZUS nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy) oraz komornika i lekarza. Wiele zmian czeka także aplikację ePłatnik, która służy do składania dokumentów ubezpieczeniowych. Na obecnym etapie wdrożenia ta aplikacja pozostała w dotychczasowym kształcie.

Poza zmianami w portalu tworzone są także kolejne rozwiązania mobilne. Wkrótce będzie udostępniona aplikacja mZUS dla Płatnika, z której będą mogli korzystać płatnicy składek i osoby, które mają pełnomocnictwo do konta płatnika w eZUS. Będzie w niej można przeglądać informacje o saldach i zwolnieniach lekarskich, wysłać niektóre wnioski do ZUS, zgłosić umowę o dzieło, czy też samodzielnie wygenerować zaświadczenie. Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS.