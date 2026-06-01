Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku

Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku

01 czerwca 2026, 14:51
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie kryteria i dofinansowania z PFRON od 1 czerwca 2026 r.?
Jakie kryteria i dofinansowania z PFRON od 1 czerwca 2026 r.?
Od 1 czerwca 2026 r. wzrosły progi dochodowe oraz kwoty dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ważna informacja dla osób ubiegających się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i sprzętu. Ile wynosi od czerwca 2026 r.?

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2026 r. dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (albo równoważnym) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi 2 868 zł. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności aktualne dofinansowanie to 2 581 zł, a dla osoby z lekkim stopniem - 2 390 zł.

W określonych przypadkach można też uzyskać dofinansowanie do pobytu opiekuna (1 912 zł). Dofinansowanie dla osób zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej, bez względu na rodzaj niepełnosprawności wynosi 1 912,00 zł.

W szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie może zostać podwyższone do 3825 zł. Ale uwaga! W przypadku ograniczonych środków finansowych w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć te kwoty.

Warto pamiętać, iż wysokość dofinansowania zmienia się co kwartał w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Podobnie jest z progami dochodowymi, które uprawniają do dopłat.

Kryteria dochodowe w PFRON. Kwoty od czerwca 2026 r.

Od czerwca do sierpnia 2026 r. kryterium dochodowe wynosi 4 781,44 zł na osobę w rodzinie (50% przeciętnego wynagrodzenia) i 6 215,87 zł na osobę samotną (65% przeciętnego wynagrodzenia). Jest to dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Ważne

Co ważne, inne są konsekwencje przekroczenia progów dochodowych. Jeśli dotyczy to dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, to PCPR zastosuje tu mechanizm „złotówka za złotówkę”, czyli odpowiednio pomniejszy wysokość dopłaty. W przypadku dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie nie będzie przysługiwało.

Praca wyklucza pomoc? Osoby z niepełnosprawnościami pytają o zmiany

W jednej z petycji skierowanej do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywano na problem z uzyskaniem dopłaty do sprzętu, gdy osoba z niepełnosprawnością pracuje. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zapytała w swoim dezyderacie m.in. o „rozważenie możliwości przygotowania regulacji określającej większą wysokość stawki procentowej wynagrodzenia stanowiącego podstawę określenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, co pozwoliłoby na korzystanie z systemu wsparcia również przez osoby niepełnosprawne, które podejmują zatrudnienie i są aktywne zawodowo”.

Autor petycji proponował podwyższenie aktualnych z progów z 50 i 65% przeciętego wynagrodzenia odpowiednio do 100 i 120%.

W odpowiedzi na petycję, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przypomniała, iż obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają udzielanie wsparcia ze środków PFRON osobom osiągającym najniższe dochody.

„Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON nie jest świadczeniem obligatoryjnym, uwarunkowana jest bowiem kilkoma czynnikami, m.in. wysokością środków PFRON będących w dyspozycji jednostki udzielającej dofinansowania oraz liczbą złożonych wniosków. W przypadku podwyższenia kryterium należy oczekiwać zwiększenia liczby składanych wniosków” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

„Warto także zaznaczyć, że proponowane zmiany mają wpływ jedynie na liczbę osób uprawnionych do wsparcia, nie mają jednak wpływu na wysokość dofinansowania. Wysokość ta określona jest § 13 rozporządzenia w sprawie zadań powiatu (…) i – zgodnie z petycją – nie proponuje się zmian w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzenie proponowanych w petycji zmian co prawda umożliwi składanie wniosków o wsparcie większej liczbie osób z niepełnosprawnościami, jednocześnie jednak może oznaczać ograniczenie dostępu do tego wsparcia osobom najuboższym” – poinformowała Maja Nowak. I podkreśliła, iż zgodnie z aktualnymi przepisami to rada powiatu decyduje, które zadania i w jakim zakresie będą dofinansowywane w powiecie w danym roku.

