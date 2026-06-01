Młodszy asystent sędziego – 5000-5500 zł dla studenta prawa. Nowe wynagrodzenia w sądach od 2026 roku

Minister Sprawiedliwości podpisał 29 maja 2026 roku rozporządzenie ustalające wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarabiać od 5000 do 5500 zł miesięcznie jako młodsi asystenci sędziów. Absolwenci i osoby z doświadczeniem otrzymają od 6700 do 9270 zł. To odpowiedź na odpływ młodych prawników do sektora prywatnego. Czy to uratuje sądownictwo i zachęci młodych?

Ile zarabia młodszy asystent sędziego? Aktualne Stawki dla studentów prawa w 2026 roku

Młodszy asystent sędziego to nowe stanowisko stworzone od kwietnia 2026 roku specjalnie dla studentów od 4. roku prawa.

Ważne Wynagrodzenie dla młodszego asystenta sędziego: od 5000 do 5500 zł brutto miesięcznie

Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło tę stawkę jako konkurencyjną wobec kancelarii prawnych i działów prawnych firm prywatnych, które często oferują studentom niższe stawki lub staże płatne symbolicznymi kwotami.

Kto może zostać młodszym asystentem sędziego? Młodszym asystentem może zostać student prawa, który ukończył co najmniej czwarty rok studiów prawniczych (licencjackich lub magisterskich). Rekrutacja odbywa się przez konkursy organizowane przez sądy.

Tabela: Wynagrodzenia asystentów sędziów w 2026 roku

Stanowisko Wymagania Wynagrodzenie brutto Młodszy asystent sędziego student prawa z ukończonym 4. rokiem studiów od 5000 do 5500 zł Asystent sędziego absolwent prawa od 6700 do 8240 zł Starszy asystent sędziego doświadczenie w sądzie od 8240 do 9270 zł

Dlaczego ministerstwo podnosi pensje dla asystentów sędziów?

Reforma wynagrodzeń ma trzy główne cele:

Zatrzymanie młodych prawników w sektorze publicznym: Kancelarie prawne i korporacje oferują wyższe zarobki, przez co sądy tracą utalentowaną kadrę. Przyspieszenie rozpatrywania spraw: Napływ młodej kadry ma odciążyć sędziów i skrócić czas oczekiwania obywateli na wyroki. Praktyczna nauka dla studentów: Jak podkreślił wiceminister Dariusz Mazur: „Prawo w książkach to jedno, a prawo w praktyce to coś zupełnie innego. Nie ma lepszego miejsca na zdobycie praktycznej wiedzy niż praca asystenta sędziego już podczas studiów".

Czym zajmuje się asystent sędziego? Zakres obowiązków

Asystent sędziego wspiera sędziego w przygotowywaniu spraw do rozpoznania. Do jego zadań należy:

Analiza akt sprawy,

Przygotowywanie projektów postanowień i zarządzeń,

Wyszukiwanie orzecznictwa i literatury prawniczej,

Udział w rozprawach i posiedzeniach,

Wsparcie merytoryczne sędziego.

Dla studenta prawa to unikalna szansa, by zobaczyć, jak prawo działa w praktyce – od analiz precedensów po bezpośredni kontakt z sędziami i uczestnikami postępowań.

Krok po kroku: jak zostać młodszym asystentem sędziego?

Krok 1: Ukończ co najmniej 4. rok studiów prawniczych. Krok 2: Śledź ogłoszenia konkursowe na stronie sądów (np. portale sądów okręgowych). Krok 3: Złóż dokumenty konkursowe (CV, odpisy dyplomów, zaświadczenia o przebiegu studiów). Krok 4: Weź udział w procesie rekrutacyjnym (rozmowa kwalifikacyjna, test merytoryczny). Krok 5: Po pozytywnym wyniku konkursu podpisz umowę o pracę.

Podsumowanie - co zapamiętać?

Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło nowe stawki wynagrodzeń dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarobić 5000-5500 zł brutto jako młodsi asystenci, absolwenci 6700-8240 zł jako asystenci, a doświadczeni pracownicy 8240-9270 zł jako starsi asystenci. Reforma ma zatrzymać młodych prawników w sektorze publicznym, przyspieszyć rozpatrywanie spraw i dać studentom praktyczną wiedzę. Rekrutacja odbywa się przez konkursy w sądach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o młodszego asystenta sędziego

Czy student 3. roku prawa może zostać młodszym asystentem?

Nie. Musisz ukończyć co najmniej 4. rok studiów prawniczych.

Ile zarabia asystent sędziego na rękę?

Przy wynagrodzeniu 5000 zł brutto młodszy asystent otrzyma około 3600-3700 zł na rękę (zależnie od kosztów uzyskania przychodu i ulg).

Czy praca młodszego asystenta wymaga aplikacji prawniczej?

Nie. To stanowisko dla studentów, którzy jeszcze nie ukończyli studiów, więc aplikacja nie jest wymagana.

Czy asystent sędziego to taki sam zawód prawniczy jak adwokat czy radca?

Nie. Asystent wspiera sędziego, ale nie prowadzi spraw ani nie reprezentuje stron. To stanowisko administracyjno-merytoryczne.

Czy mogę pracować jako młodszy asystent w trakcie studiów dziennych?

Tak. Stanowisko jest dedykowane właśnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości