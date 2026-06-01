REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Zarobki » Zarobki i prawo » Młodszy asystent sędziego - to wynagrodzenie rzędu 5000-5500 zł jeszcze dla studenta prawa. Nowe wynagrodzenia w sądach od 2026 roku

Młodszy asystent sędziego - to wynagrodzenie rzędu 5000-5500 zł jeszcze dla studenta prawa. Nowe wynagrodzenia w sądach od 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 czerwca 2026, 12:15
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Student prawa za stolikiem czyta kodeks, na stole młotek sędziowski oraz notatki
Młodszy asystent sędziego – 5000-5500 zł dla studenta prawa. Nowe wynagrodzenia w sądach od 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Sprawiedliwości podpisał 29 maja 2026 roku rozporządzenie ustalające wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarabiać od 5000 do 5500 zł miesięcznie jako młodsi asystenci sędziów. Absolwenci i osoby z doświadczeniem otrzymają od 6700 do 9270 zł. To odpowiedź na odpływ młodych prawników do sektora prywatnego. Czy to uratuje sądownictwo i zachęci młodych?

rozwiń >

Ile zarabia młodszy asystent sędziego? Aktualne Stawki dla studentów prawa w 2026 roku

Młodszy asystent sędziego to nowe stanowisko stworzone od kwietnia 2026 roku specjalnie dla studentów od 4. roku prawa.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Wynagrodzenie dla młodszego asystenta sędziego: od 5000 do 5500 zł brutto miesięcznie

Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło tę stawkę jako konkurencyjną wobec kancelarii prawnych i działów prawnych firm prywatnych, które często oferują studentom niższe stawki lub staże płatne symbolicznymi kwotami.

Kto może zostać młodszym asystentem sędziego? Młodszym asystentem może zostać student prawa, który ukończył co najmniej czwarty rok studiów prawniczych (licencjackich lub magisterskich). Rekrutacja odbywa się przez konkursy organizowane przez sądy.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Tabela: Wynagrodzenia asystentów sędziów w 2026 roku

Stanowisko

Wymagania

Wynagrodzenie brutto

Młodszy asystent sędziego

student prawa z ukończonym 4. rokiem studiów

od 5000 do 5500 zł

Asystent sędziego

absolwent prawa

od 6700 do 8240 zł

Starszy asystent sędziego

doświadczenie w sądzie

od 8240 do 9270 zł

Dlaczego ministerstwo podnosi pensje dla asystentów sędziów?

Reforma wynagrodzeń ma trzy główne cele:

REKLAMA

  1. Zatrzymanie młodych prawników w sektorze publicznym: Kancelarie prawne i korporacje oferują wyższe zarobki, przez co sądy tracą utalentowaną kadrę.
  2. Przyspieszenie rozpatrywania spraw: Napływ młodej kadry ma odciążyć sędziów i skrócić czas oczekiwania obywateli na wyroki.
  3. Praktyczna nauka dla studentów: Jak podkreślił wiceminister Dariusz Mazur: „Prawo w książkach to jedno, a prawo w praktyce to coś zupełnie innego. Nie ma lepszego miejsca na zdobycie praktycznej wiedzy niż praca asystenta sędziego już podczas studiów".

Czym zajmuje się asystent sędziego? Zakres obowiązków

Asystent sędziego wspiera sędziego w przygotowywaniu spraw do rozpoznania. Do jego zadań należy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Analiza akt sprawy,
  • Przygotowywanie projektów postanowień i zarządzeń,
  • Wyszukiwanie orzecznictwa i literatury prawniczej,
  • Udział w rozprawach i posiedzeniach,
  • Wsparcie merytoryczne sędziego.

Dla studenta prawa to unikalna szansa, by zobaczyć, jak prawo działa w praktyce – od analiz precedensów po bezpośredni kontakt z sędziami i uczestnikami postępowań.

Krok po kroku: jak zostać młodszym asystentem sędziego?

  1. Krok 1: Ukończ co najmniej 4. rok studiów prawniczych.
  2. Krok 2: Śledź ogłoszenia konkursowe na stronie sądów (np. portale sądów okręgowych).
  3. Krok 3: Złóż dokumenty konkursowe (CV, odpisy dyplomów, zaświadczenia o przebiegu studiów).
  4. Krok 4: Weź udział w procesie rekrutacyjnym (rozmowa kwalifikacyjna, test merytoryczny).
  5. Krok 5: Po pozytywnym wyniku konkursu podpisz umowę o pracę.

Podsumowanie - co zapamiętać?

Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło nowe stawki wynagrodzeń dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarobić 5000-5500 zł brutto jako młodsi asystenci, absolwenci 6700-8240 zł jako asystenci, a doświadczeni pracownicy 8240-9270 zł jako starsi asystenci. Reforma ma zatrzymać młodych prawników w sektorze publicznym, przyspieszyć rozpatrywanie spraw i dać studentom praktyczną wiedzę. Rekrutacja odbywa się przez konkursy w sądach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o młodszego asystenta sędziego

Czy student 3. roku prawa może zostać młodszym asystentem?

Nie. Musisz ukończyć co najmniej 4. rok studiów prawniczych.

Ile zarabia asystent sędziego na rękę?

Przy wynagrodzeniu 5000 zł brutto młodszy asystent otrzyma około 3600-3700 zł na rękę (zależnie od kosztów uzyskania przychodu i ulg).

Czy praca młodszego asystenta wymaga aplikacji prawniczej?

Nie. To stanowisko dla studentów, którzy jeszcze nie ukończyli studiów, więc aplikacja nie jest wymagana.

Czy asystent sędziego to taki sam zawód prawniczy jak adwokat czy radca?

Nie. Asystent wspiera sędziego, ale nie prowadzi spraw ani nie reprezentuje stron. To stanowisko administracyjno-merytoryczne.

Czy mogę pracować jako młodszy asystent w trakcie studiów dziennych?

Tak. Stanowisko jest dedykowane właśnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Powiązane
Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
Młodzi kupują tylko 10-15% nowych mieszkań, wolą najem i mobilność. Nowy segment: seniorzy 55+
Młodzi kupują tylko 10-15% nowych mieszkań, wolą najem i mobilność. Nowy segment: seniorzy 55+
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nawet 300 tys. zł premii dla młodego rolnika. MRiRW: dwa miesiące na złożenie wniosku. Jakie dokumenty trzeba złożyć?
01 cze 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r. można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To kolejny nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tej edycji wsparcie (premia) może wynieść nawet 300 tys. zł. Wnioski i dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wysoka pozycja Nawrockiego w rankingu prezydentów RP, ale z dużą stratą do pierwszego miejsca [SONDAŻ]
01 cze 2026

Karol Nawrocki jest trzeci w rankingu prezydentów III RP - wynika z sondażu opublikowanego w poniedziałek przez „Rzeczpospolitą”. 40,8 proc. respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, 23,5 proc. Lecha Kaczyńskiego, a Nawrockiego - 21,1 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”.
Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy
01 cze 2026

56,7 proc. badanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci; 81,3 proc. ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż 20 lat temu; 64 proc. jest zadania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w Polsce - wynika z badania IBRiS.
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
01 cze 2026

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.

REKLAMA

K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Niepełnosprawni: Zrównajmy zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i dodatek pielęgnacyjny (366,67 zł)
31 maja 2026

Osoby niepełnosprawne wskazują na konieczność nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zniknąłby z niej przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (obecnie w wysokości 215,84 zł miesięcznie). Jednocześnie w art. 16 tej ustawy miałby się pojawić przepis mówiący, że zasiłek pielęgnacyjny ma wartość dodatku pielęgnacyjnego. Chodzi tu o bieżącą wartość dodatku pielęgnacyjnego. Taka konstrukcja przepisów oznacza coroczną waloryzację i podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego.
Emerycie. Otrzymałeś 2500 zł. Ale musisz zwrócić 3000 zł. Uciążliwy system ZUS i NFZ
31 maja 2026

Może się zdarzyć, że emeryt albo rencista musi zwrócić do ZUS świadczenia. Zdarza się to stosunkowo rzadko, ale się zdarza. Pojawia się wtedy problem – „Oddaję pieniądze do ZUS w kwocie brutto czy netto?" Niestety jest to kwota brutto. Dlaczego niestety? Bo jeżeli emeryturę obciążył PIT albo składka zdrowotna, to emeryt musi sam się zająć odzyskaniem tych pieniędzy. Nie zrobi za niego tego ZUS. Czyli emeryt otrzymał od ZUS np. łącznie z kilku emerytur 8271.33 zł netto, ale musi ZUS oddać 10 000 zł brutto. Różnicę między 10 000 zł a 8271.33 zł emeryt/rencista musi odzyskać sam. Jeżeli świadczenie było opodatkowane, to nadpłacony podatek PIT trzeba osobno „wyciągnąć” z Urzędu Skarbowego – skarbówka go nie odda z urzędu. To samo jest ze składką na NFZ.
Stopień umiarkowany w 2026 r. Źle ze świadczeniami z PFRON. Jeszcze gorzej z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
31 maja 2026

Dla osób niepełnosprawnych obecna sytuacja to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie).

REKLAMA

Komunikat PFRON: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowy formularz INF-O-PP
31 maja 2026

Nowy druk formularza został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2026, poz. 523)
Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
31 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA