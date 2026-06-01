Pracodawca może żądać informacji i o 800+, i o wysokości alimentów. Bo wpływają na wysokość dochodu na członka rodziny. Dlaczego?

Czy świadczenie 800+ należy uwzględnić przy obliczaniu dochodu na członka rodziny mającego wpływ na wysokość świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych? Pracownicy często są zaskoczeni tym, że pracodawca wprowadził takie rozwiązanie. Pytają czy jest to zgodne z prawem?

Kryterium socjalne a dochód na członka rodziny

Czy weryfikując kryterium socjalne, pracodawca ma prawo ustalić dochód na członka rodziny pracownika uwzględniać w nim również wartość świadczenia wychowawczego 800+? W okresie letnim to pytanie zyskuje na znaczenie. Jest tak, bo zainteresowanie pracowników zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i dostępnymi w ramach jego działalności świadczeniami właśnie w tym okresie rośnie. Bo choć fundusz działa przez cały rok, a pracodawcy we własnym zakresie podejmują decyzje o tym, jaką formę przybierze prowadzona przez nich działalność socjalna, a więc w praktyce w każdym zakładzie pracy może to przedstawiać się odmiennie, to jednak nadal to właśnie świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku są tymi najbardziej popularnymi. Przed przyznaniem prawa do nich, zachodzi więc konieczność zweryfikowania kryterium socjalnego, w tym m.in. ustalenia wysokości dochodu na członka rodziny. Jak zrobić to prawidłowo?

REKLAMA

Alimenty i 800+ wpływają na kondycję finansową rodziny

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do ulgowych usług i świadczeń oraz ich wysokość jest uzależnione od kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie przyznaje świadczeń z funduszu według zasady „po równo dla każdego”, ale musi zróżnicować ich wysokość. Jednak jak zrobić to poprawnie? Trzeba ustalić sytuację życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych do świadczeń. W zakresie sytuacji materialnej pracodawcy często proszą pracowników o podatnie wysokości dochodu na członka rodziny gospodarstwa domowego. Jakie świadczenia należy do niego w takiej sytuacji wliczyć? Najbardziej typowymi są w tym zakresie wątpliwości dotyczące 800+ i alimentów. Pracownicy często zakładają, że z uwagi na swój charakter świadczenia te są wyłączone z omawianej kalkulacji. Tymczasem nie zawsze tak jest. O tym, jak prawidłowo obliczyć dochód przypadający na członka rodziny decydują zapisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego u pracodawcy. Jeśli wśród świadczeń, które należy uwzględnić w kalkulacji regulamin wymienia również świadczenie 800 plus czy alimenty otrzymywane na dziecko, pracownik ma obowiązek tak właśnie postąpić. Powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy nie zabraniają bowiem wprowadzenia takiego rozwiązania i uznaje się je za w pełni dopuszczalne.

Czy pracodawca może uwzględniać świadczenie 800+ w dochodzie na członka rodziny pracownika ustalanym na potrzeby zfśs? Tak, jeśli regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymienia świadczenie 800 plus wśród świadczeń uwzględnianych w kalkulacji, to należy je uwzględnić. Czy alimenty otrzymywane na dziecko należy wliczać do dochodu na członka rodziny obliczanego na potrzeby ZFŚS? Tak, jeśli regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymienia alimenty otrzymywane na dziecko jako element kalkulacji dochodu obliczanego na potrzeby zfśs, to należy je uwzględnić. Czy pracodawca przyznaje świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po równo dla każdego? Nie. Pracodawca nie przyznaje świadczeń z funduszu według zasady „po równo dla każdego”, ale musi zróżnicować ich wysokość według kryterium socjlanego.