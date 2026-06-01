ZUS w czerwcu 2026 r. o prawie 10% zwiększy stan wszystkich kont emerytalnych i kapitałów początkowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czerwcu 2026 roku stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc. Zgromadzone na tych kontach kwoty stanowią podstawę obliczenia emerytury, co oznacza, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.

Konto ubezpieczonego I filar

Składki emerytalne wpłacone do ZUS podlegają corocznemu pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji - w tym roku to 109,81 proc. Ma on też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem.



Wysokość waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Co niezwykle istotne dla ubezpieczonych – wskaźnik ten z mocy prawa nie może być ujemny.



Przykładowo osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, po waloryzacji jej konto wzrosło o ponad 44,1 tys. zł, czyli do ponad 494,1 tys. zł.

Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta zwiększył się o blisko 83,4 tys. zł, czyli do 933,4 tys. zł.

Subkonta rosną jeszcze szybciej

Jeszcze wyższy wskaźnik dotyczy subkont, gdzie trafiają środki przeniesione z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz część składek emerytalnych odprowadzanych od maja 2011 roku. Tutaj przyrost wynosi aż 110,61 proc. W tym przypadku waloryzacja zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji. Podobnie jak przy głównym koncie, tu również nie ma ryzyka ujemnego wyniku.

Zasada procentu składanego: zyskują najmłodsi i pracujący dłużej

Dopisywane kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które przed sobą mają jeszcze wiele lat pracy. Zysk z waloryzacji na przestrzeni lat ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tu zasada procentu składanego.

- Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie. Emerytury rzędu kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych pobierają dziś osoby, które mogą pochwalić się bardzo długim, nawet ponad 60-letnim stażem pracy, co przekłada się na bardzo wysoki kapitał emerytalny – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Warmii i Mazurach

Aktywni 50 plus i nie tylko

- Warto pracować legalnie i odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne w ZUS. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan konta w ZUS i waloryzację zgromadzonych środków. Każdy może mieć dostęp do konta w ZUS z domowego komputera logując się na swój profil na eZUS (dawniej PUE). Konto w ZUS jest tak samo ważne jak to w banku, bo zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną - dodaje rzeczniczka.



Po przeprowadzeniu czerwcowej waloryzacji ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten ma nazwę Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie on udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS). ZUS nie wysyła już w tej sprawie papierowych listów.



Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

