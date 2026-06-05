REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podał nowe dane. Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne, ale kwoty rosną

ZUS podał nowe dane. Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne, ale kwoty rosną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 czerwca 2026, 08:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ZUS podał nowe dane. Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne, ale kwoty rosną
ZUS podał nowe dane. Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne, ale kwoty rosną
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych ponownie spadła. Najnowsze dane ZUS pokazują jednak, że przeciętna wysokość wypłacanych świadczeń wyraźnie wzrosła. W marcu 2026 roku kompensówki pobierało 9,4 tys. osób, a średnia kwota przekroczyła 4,4 tys. zł.

W marcu 2026 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,4 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4465,17 zł. Miesiąc wcześniej – w lutym 2026 r. – świadczenie pobierało 9,6 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4207,63 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz mniej nauczycieli korzysta ze świadczeń kompensacyjnych

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w marcu 2026 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W marcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,3 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 4208,62 zł. W marcu 2024 r. dane te przedstawiały się odpowiednio: 12,5 tys. osób i 4034,86 zł, w marcu 2023 r. – 13,2 tys. osób i 3578,72 zł, a w marcu 2022 r. – 13,6 tys. osób i 2868,80 zł.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W marcu 2026 r. pomostówki pobierało 38 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 6071,77 zł. Dane ZUS wskazują więc na wyraźny trend spadku liczby beneficjentów świadczeń kompensacyjnych przy jednoczesnym wzroście ich przeciętnej wysokości.

Kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Zgodnie z ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych mogą one być przyznawane nauczycielom z 30-letnim stażem pracy, w tym z 20 latami pracy nauczycielskiej, pracującym na co najmniej pół etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

REKLAMA

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest spełnienie zarówno kryterium wieku, jak i odpowiedniego stażu pracy.

Od 2026 roku więcej nauczycieli może skorzystać z kompensówki

Od 1 stycznia 2026 r. grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Zmiana oznacza, że szersza grupa pracowników oświaty uzyskała dostęp do świadczenia, które stanowi formę wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz również:

Ważne ograniczenie. Pobierający świadczenie nie mogą wrócić do szkoły

Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin), nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną, pod sankcją zawieszenia świadczenia. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W 2022 r., w związku z pełnoskalową zbrojną agresją Rosji na Ukrainę i napływem uchodźców, w tym dzieci w wieku szkolnym, wprowadzono odstępstwa od tej zasady. Obowiązywały one do 31 sierpnia 2025 r.

Ważne

Powrót do pracy w placówce objętej przepisami może skutkować zawieszeniem prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Skąd pochodzą pieniądze i jak sprawdzić wysokość świadczenia?

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, lecz z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia. "Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia."

Dzięki temu osoby planujące skorzystanie z kompensówki mogą wcześniej sprawdzić, jakiej kwoty mogą się spodziewać po zakończeniu pracy zawodowej.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podatek dochodowy i VAT to nie wszystko. Wielu przedsiębiorców jest zaskakiwanych przez inkasenta tą opłatą
05 cze 2026

Na opłacalność prowadzonej działalności gospodarczej składa się wiele czynników. Jednym z jej istotnych elementów są obciążenia podatkowe. I choć każdy przedsiębiorca bierze je pod uwagę, to często zdarza się, że jest zaskakiwany koniecznością uiszczenia tej opłaty.
Koniec z dostępem dzieci do treści dla dorosłych. Nowa ustawa: weryfikacja wieku obowiązkowa, blokada stron bez weryfikacji, EUDI Wallet do końca 2026
05 cze 2026

Rząd przyjął 2 czerwca 2026 roku projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie. Serwisy dla dorosłych będą musiały weryfikować wiek użytkowników – zalecany mechanizm to Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet), który działa anonimowo. Strony niestosujące się do przepisów będą zablokowane. Jak będzie działać weryfikacja wieku i od kiedy?
Chaos i dezorganizacja rozliczeń czyli KSeF po dwóch miesiącach. Prof. Modzelewski: Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli rozliczeniowej
05 cze 2026

Zgodnie z przewidywaniami (pisałem o tym wielokrotnie) obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF prowadzi do dezorganizacji rozliczeń pieniężnych w obrocie towarowym i usługowym.

Legalizacja żebrania w miejscu publicznym. Jest projekt zmian w Kodeksie wykroczeń
05 cze 2026

Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności chce zalegalizować żebranie w miejscu publicznym. Wkrótce mają być zbierane podpisy pod nowym projektem.

REKLAMA

Czy fundacja rodzinna chroni skutecznie majątek przed wierzycielami? Co wynika z przepisów prawa cywilnego i podatkowego, jak orzekają sądy?
05 cze 2026

O fundacji rodzinnej jako atrakcyjnym narzędziu do inwestycji czy do optymalizacji podatkowej czy planowania sukcesji napisano i powiedziano w mediach i poza nimi już wiele. Niezależnie od tego czy słowa te były prawdziwe lub miały w sobie jedynie ziarno prawdy, wzbudziły one spore zainteresowanie wokół fundacji rodzinnych. Jako jedną z jej (licznych) zalet wskazywano możliwość zabezpieczenia majątku fundatora przed wierzycielami, zapewniając w ten sposób pełną ochronę majątku dla aktywów fundacji rodzinnej. Czy aby na pewno jednak jest tak, jak zdają się głosić niektórzy uczestnicy debaty o fundacjach rodzinnych czy rzeczywistość funkcjonowania fundacji rodzinnych jest nieco bardziej zniuansowana?
Uwaga! Ograniczony dostęp do usług elektronicznych ZUS
05 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych.
Tanie i coraz popularniejsze. Chińskie auta zmieniają polski rynek motoryzacyjny
05 cze 2026

Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. odpowiadały za ponad 12 proc. sprzedaży nowych aut osobowych, a w 2027 r. może to być już 20 proc. - informuje piątkowa „Rz”.
ZUS podał nowe dane. Coraz mniej nauczycieli pobiera świadczenie kompensacyjne, ale kwoty rosną
05 cze 2026

Liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych ponownie spadła. Najnowsze dane ZUS pokazują jednak, że przeciętna wysokość wypłacanych świadczeń wyraźnie wzrosła. W marcu 2026 roku kompensówki pobierało 9,4 tys. osób, a średnia kwota przekroczyła 4,4 tys. zł.

REKLAMA

Kredytowa pułapka. Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze spłatą
05 cze 2026

Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą - wynika z badania „Polacy i kredyt: między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami”. Co trzecia osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej trzy zobowiązania finansowe.
Ceny paliwa przed weekendem. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 5 czerwca
05 cze 2026

Zbliża się weekend i wiele osób planuje wyjazdy. Czy tankując samochód w piątek można spodziewać się niższych cen paliwa? Podajemy maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniu 5 czerwca.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA