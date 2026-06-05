Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności chce zalegalizować żebranie w miejscu publicznym. Wkrótce mają być zbierane podpisy pod nowym projektem.

Ograniczenie wolności i grzywna za żebractwo

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu wykroczeń penalizują żebractwo. Osobie mającej środki egzystencji lub zdolnej do pracy za żebranie w miejscu publicznym grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo nagana. Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności, w którym zasiadają posłowie i senatorowie z PiS, KO i Razem chcą wykreślenia tego przepisu z kodeksu wykroczeń.

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Projekt znoszący kary za żebranie trafił już do laski marszałkowskiej. Choć pomysł popiera m.in. rzecznik praw obywatelskich, wciąż budzi spore kontrowersje - pisze "Rzeczpospolita".

Zakaz żebrania nie ma racji bytu

Sprawa nie jest nowa, bowiem depenalizacji żebractwa od lat domagają się m.in. rzecznicy praw obywatelskich Adam Bodnar i jego następca Marcin Wiącek. Ich zdaniem wprowadzony w 1971 roku przepis nie ma racji bytu.

W piśmie do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Bodnar argumentował, że penalizacja żebractwa stanowi nieproporcjonalną do jego ciężaru ingerencję w prawa i wolności jednostki. Jego zdaniem wątpliwa jest skuteczność tego środka dla zapobiegania nieaktywności zawodowej czy też zapewnienie porządku i spokoju społecznego.

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Depenalizacja żebrania nie będzie całkowita

Jak wynika z informacji przedstawionych podczas posiedzenia zespołu, depenalizacja żebractwa nie będzie całkowita. W projekcie założono jedynie wykreślenie przepisu o „żebraniu” przez osoby „mające środki egzystencji lub będące zdolne do pracy”. W kodeksie wykroczeń mają pozostać przepisy zakazujące żebrania natarczywego, oszukańczego lub z wykorzystaniem dzieci.

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Parlamentarny Zespół ds. Zakończenia Bezdomności wkrótce ma zacząć zbierać podpisy pod nowym projektem.