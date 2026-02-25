REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Państwo zapłaci za twoją naukę. Rusza wielka akcja darmowych szkoleń dla seniorów – sprawdź, jak skorzystać

Państwo zapłaci za twoją naukę. Rusza wielka akcja darmowych szkoleń dla seniorów – sprawdź, jak skorzystać

25 lutego 2026, 13:23
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
darmowe szkolenia, seniorzy, kompetencje cyfrowe, buduj cyfrową formę, wykluczenie cyfrowe, bezpieczeństwo
Koniec z cyfrowym wykluczeniem? Rządowa akcja to hit dla seniorów. Wszystko jest w 100% darmowe
Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza start kampanii „Buduj cyfrową formę klik po kliku”. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla seniorów, którzy czują się zagubieni w świecie nowoczesnych technologii. Resort stawia na darmowe szkolenia i rozwój kompetencji, które ułatwią życie codzienne. Sprawdź, jak bezpłatnie nauczyć się obsługi smartfona, bankowości online i e-urzędu.

rozwiń >

Internet nie gryzie - czas na cyfrową rewolucję dla seniorów

Świat pędzi do przodu, a technologia wkracza w każdą dziedzinę naszego życia. E-recepty, zakupy online, kontakt z bliskimi przez komunikatory czy załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu to dzisiaj standard. Niestety, dla wielu osób starszych te udogodnienia wciąż pozostają czarną magią. Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło to zmienić, inaugurując kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Buduj cyfrową formę klik po kliku”. Cel jest prosty: pokazać, że Internet jest dla każdego, bez względu na wiek, a zdobywanie nowych umiejętności może być proste i przyjemne.

Kampania ma uświadomić Polakom, jak ważne w dzisiejszych czasach są kompetencje cyfrowe. Nie chodzi tu o programowanie czy skomplikowaną informatykę, ale o codzienne, praktyczne umiejętności. Resort chce walczyć z cyfrowym wykluczeniem, które szczególnie mocno dotyka osoby w wieku senioralnym. Przekaz jest jasny: nigdy nie jest za późno na naukę, zwłaszcza gdy pomoc jest na wyciągnięcie ręki i - co najważniejsze - nie kosztuje ani grosza.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - PODEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Za darmo i bezpiecznie dla seniorów - państwo stawia na edukację

Kluczowym elementem nowej strategii są bezpłatne projekty szkoleniowe, które mają trafić do mieszkańców w całej Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji, przy wsparciu funduszy europejskich, inwestuje w rozwój Klubów Rozwoju Cyfrowego oraz lokalnych punktów wsparcia. To miejsca, gdzie seniorzy (i nie tylko) mogą przyjść i w spokojnej atmosferze, pod okiem trenerów, nauczyć się obsługi komputera, tabletu czy smartfona.

Warto podkreślić, że uczestnictwo w tych projektach jest całkowicie darmowe. Seniorzy nie muszą martwić się o wysokie koszty kursów, które na rynku komercyjnym potrafią kosztować kilkaset złotych. Programy są tak skonstruowane, by odpowiadać na realne potrzeby osób starszych. Zamiast abstrakcyjnej teorii, uczestnicy dowiedzą się, jak bezpiecznie opłacić rachunki przez Internet, jak zainstalować aplikację mObywatel, czy jak połączyć się na wideo z wnukami mieszkającymi za granicą.

„Klik po kliku” - metoda małych kroków dla seniorów

Hasło kampanii „Klik po kliku” nie jest przypadkowe. Sugeruje ono metodę małych kroków, która jest najskuteczniejsza w nauce osób, które do tej pory unikały technologii. Strach przed zepsuciem urządzenia czy przypadkowym usunięciem danych to częste bariery blokujące seniorów. Nowe projekty edukacyjne mają ten strach oswoić. Edukatorzy będą tłumaczyć zawiłości cyfrowego świata prostym, zrozumiałym językiem, unikając technicznego żargonu, który często zniechęca początkujących.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program kładzie również ogromny nacisk na cyberbezpieczeństwo. W dobie rosnącej liczby oszustw internetowych, wiedza o tym, jak rozpoznać fałszywy e-mail, jak tworzyć bezpieczne hasła i na co uważać podczas płatności online, jest na wagę złota. Darmowe szkolenia to zatem nie tylko nauka obsługi sprzętu, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo finansowe i prywatność seniorów. Dzięki temu osoby starsze staną się bardziej świadomymi i pewnymi siebie użytkownikami sieci.

Gdzie szukać pomocy i jak zacząć?

Inwestycje w kompetencje cyfrowe to proces długofalowy, ale efekty mogą być widoczne natychmiast. Seniorzy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty, zyskują niezależność. Nie muszą już prosić dzieci o zarejestrowanie wizyty u lekarza czy sprawdzenie w Internecie rozkładu jazdy autobusów. To realna poprawa jakości życia i szansa na bycie na bieżąco z otaczającym światem.

Resort zachęca do śledzenia informacji w lokalnych urzędach gmin, bibliotekach oraz domach kultury, które często stają się centrami cyfrowej edukacji. Warto pytać o lokalne Kluby Rozwoju Cyfrowego i dostępne terminy warsztatów. Kampania „Buduj cyfrową formę” ma dotrzeć do każdego zakątka Polski, by nikt nie czuł się wykluczony. To idealny moment, by zachęcić swoich rodziców i dziadków do zrobienia pierwszego kroku w cyfrowy świat – zwłaszcza że ten krok nic ich nie kosztuje.

Szczegóły programów są dostępne na platformie cyfrowaforma.gov.pl.

Konkrety - co będzie w programie szkoleń? Czy są adresowane tylko dla seniorów?

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, równolegle będą prowadzone następujące działania:

  • projekt e-Kompetencje – szkolenia dla nauczycieli, które do końca 2026 r. obejmą 55 000 pedagogów w całej Polsce;
  • Szkołę Międzypokoleniową – gdzie młodzież uczy seniorów; prawie 1 600 szkół przeprowadziło 5,5 tys. warsztatów dla ponad 10 tys. osób starszych;
  • Kluby Rozwoju Cyfrowego – które działają przy istniejących instytucjach, np. bibliotekach, świetlicach, domach kultury, i oferują szkolenia oraz pomoc w korzystaniu z nowych technologii;
  • e-Fajfy – cyfrowe warsztaty dla seniorów w sanatoriach, m.in. z obsługi telefonu, korzystania z e-usług czy ochrony przed oszustwami w sieci;
  • projekt edukacyjny Bezpieczni w Sieci – adresowany do nauczycieli oraz uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zapewniający dostęp do bezpłatnej platformy, która zawiera kursy dot. m.in.: prywatności w sieci, cyberprzemocy, nielegalnych i szkodliwych treści, fałszywych informacji, cyfrowej higieny i bezpiecznego grania;
  • platformę OSE IT Szkoła – oferującą bezpłatne kursy online z programowania, bezpieczeństwa i AI. Skorzystało z nich już ponad 338 tys. użytkowników, realizując 2,3 mln kursów;
  • Klub Cyfrowych Możliwości – bezpłatne warsztaty dla uczniów i uczennic klas IV-VIII z zakresu m.in. programowania, robotyki, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa w sieci, realizowane przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Cyfryzacja w służbie bezpieczeństwu - jak się bronić przed oszustami online?

Resort podaje także informacje o ukierunkowanych działaniach edukacyjnych służących szeroko rozumianemu bezpieczeństwu w sieci, opracowanymi wspólnie z NASK. Prowadzone są w tym zakresie następujące programy:

  • OSEhero – 2 tys. nauczycieli co rok wdraża inicjatywy dot. bezpieczeństwa w swoich szkołach;
  • Cyberlekcje 3.0 – czyli praktyczne lekcje oparte na realnych problemach dla dziesiątek tysięcy uczniów;
  • Szkolenia z zakresu rozpoznawania dezinformacji i fake newsów;
  • inicjatywa „Włącz szacunek. Wyłącz hejt” – dotycząca walki z cyberprzemocą, angażująca uczniów, rodziców i szkoły;
  • Safer Internet – program realizowany od 2005 r. przez NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Obejmuje on działania edukacyjne, które pomagają podnieść bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, w tym:
    • pilotaż projektu Cyberbaza – obejmującego kształcenie wychowawców i opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wraz z gotowymi materiałami dotyczącymi groomingu, hejtu, dezinformacji i patotreści;
    • Dyżurnet.pl – zespół ekspertów NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie;
    • Dzień Bezpiecznego Internetu – który przypomina, że internet może być przestrzenią rozwoju, nauki i współpracy, o ile potrafimy korzystać z niego mądrze i bezpiecznie.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło: INFOR
