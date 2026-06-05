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Ceny paliwa przed weekendem. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 5 czerwca

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05 czerwca 2026, 07:25
[Data aktualizacji 05 czerwca 2026, 07:28]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paliwo stacja benzyna tankowanie piątek 5 czerwca
Ceny paliwa przed weekendem Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 5 czerwca
Shutterstock

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Zbliża się weekend i wiele osób planuje wyjazdy. Czy tankując samochód w piątek można spodziewać się niższych cen paliwa? Podajemy maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniu 5 czerwca.

Maksymalne ceny detaliczne za paliwo w piątek 5 czerwca

Minister energii w środę określił maksymalne ceny paliw ciekłych na stacjach paliw w Polsce obowiązujące w czwartek i piątek. Dzisiaj ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie zmienią się i nie mogą być wyższe niż:

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  • 5,94 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,50 zł za 1 litr;
  • 6,52 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,03 zł za 1 litr;
  • 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,93 zł za 1 litr.

Dzisiaj, tj. w piątek, minister energii określi ceny maksymalne paliw obowiązujące w od soboty do poniedziałku włącznie.

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Program CPN obowiązuje do 15 czerwca

Ceny maksymalne paliw ciekłych ustala minister energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

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Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej jest elementem rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który obejmuje także obniżkę podatków. VAT za paliwo został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Program obowiązuje do 15 czerwca bieżącego roku.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 3 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 557)
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Źródło: INFOR
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