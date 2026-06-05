ZUS informuje w komunikacie, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych. W dniu 5 czerwca (piątek) od godz. 23.00 do 6 czerwca (sobota) do godz. 3.00 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

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w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,

w zakresie pobierania danych, w ePłatniku na eZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,

w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów, w eZUS oraz w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.

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ZUS podaje, że podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - jeśli lekarz/asystent medyczny ma tę aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i jest ona połączona z jego kontem w portalu eZUS.

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W tym czasie dostępne będą również aplikacje mobilne: mZUS oraz mZUS dla Płatnika.