Uwaga! Ograniczony dostęp do usług elektronicznych ZUS
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych.
ZUS informuje w komunikacie, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych. W dniu 5 czerwca (piątek) od godz. 23.00 do 6 czerwca (sobota) do godz. 3.00 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:
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- w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,
- w ePłatniku na eZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,
- w eZUS oraz w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.
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ZUS podaje, że podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - jeśli lekarz/asystent medyczny ma tę aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i jest ona połączona z jego kontem w portalu eZUS.
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W tym czasie dostępne będą również aplikacje mobilne: mZUS oraz mZUS dla Płatnika.
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