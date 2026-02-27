REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przegląd zmian w świadczeniach 2026. Wyższa emerytura po waloryzacji, 7000 zł zasiłku, nowy program dla rodziców i ryczałt energetyczny. Zobacz, ile możesz zyskać

Przegląd zmian w świadczeniach 2026. Wyższa emerytura po waloryzacji, 7000 zł zasiłku, nowy program dla rodziców i ryczałt energetyczny. Zobacz, ile możesz zyskać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 11:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, złotówki, banknoty, koperta
Przegląd zmian w świadczeniach 2026. Wyższa emerytura po waloryzacji, 7000 zł zasiłku, nowy program dla rodziców i ryczałt energetyczny. Zobacz, ile możesz zyskać
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Luty i marzec 2026 roku to dla wielu Polaków najważniejsze miesiące w kalendarzu finansowym. Dzięki oficjalnie potwierdzonej waloryzacji na poziomie 5,3 proc. oraz wejściu w życie nowych, rekordowych stawek zasiłków i dopłat, w Twoim portfelu może zostać znacznie więcej gotówki. Jak zyskać na nowych przepisach i jakich formalności dopełnić, aby pieniądze z ZUS trafiły prosto na Twoje konto?

Twoja emerytura wzrośnie automatycznie. Sprawdź, ile zyskasz na rękę od 1 marca

Największą korzyścią dla blisko 10 milionów seniorów jest marcowa waloryzacja, która w 2026 roku wynosi 105,3 proc. Oznacza to, że każda złotówka Twojego dotychczasowego świadczenia zaczyna pracować mocniej, a Ty odczujesz to przy najbliższym przelewie. Co najważniejsze - ta podwyżka jest całkowicie bezobsługowa. ZUS i KRUS przeliczą Twoje pieniądze automatycznie, więc wyższy przelew zobaczysz na koncie bez wychodzenia z domu i wypełniania zbędnych formularzy. Dla osoby pobierającej dotychczas najniższe świadczenie, zmiana ta oznacza wzrost z kwoty 1878,91 zł do poziomu 1978,50 zł brutto. W praktyce, na Twoje konto wpłynie dokładnie 1800,43 zł netto, co daje ponad 90 złotych miesięcznie więcej na codzienne wydatki. Jeśli Twoja obecna emerytura wynosi około 2300 zł na rękę, po marcu wzrośnie ona do poziomu 2422 zł. Przy świadczeniu rzędu 3000 zł netto, Twój miesięczny zysk wyniesie aż 159 zł, co w skali roku daje niemal dwa tysiące złotych dodatkowego dochodu. Ta marcowa podwyżka ma jeszcze jedną, ukrytą zaletę: automatycznie podnosi kwotę Twojej nadchodzącej trzynastej emerytury. Ponieważ "trzynastka" jest zawsze równa nowej emeryturze minimalnej, w kwietniu 2026 roku otrzymasz dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 1978,50 zł brutto. To gwarantowane wsparcie przed świętami wielkanocnymi, które pozwoli Ci na znacznie swobodniejsze zaplanowanie domowych uroczystości i zakupów.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Rekordowe 7000 zł wsparcia dla rodzin - zasiłek pogrzebowy

Rok 2026 przyniósł także przełomową zmianę w wysokości zasiłku pogrzebowego, na którą polskie rodziny czekały od lat. Po długim okresie zamrożenia, kwota ta wzrosła od 1 stycznia do poziomu 7000 zł. To korzyść, która daje rodzinom realne poczucie godności i bezpieczeństwa finansowego w najtrudniejszych, nieprzewidzianych momentach życia. Wyższa kwota pozwala pokryć lwią część kosztów związanych z pochówkiem, które w ostatnim czasie mocno obciążały domowe finanse. To realne odciążenie budżetu, pozwalające uniknąć zaciągania pożyczek w sytuacjach losowych. Co ważne, nowa ustawa przewiduje, że kwota 7000 zł będzie podlegać corocznej waloryzacji, co gwarantuje, że wsparcie to utrzyma swoją wartość w przyszłości. Jeśli zgon bliskiej osoby nastąpił po 1 stycznia 2026 roku, masz pełne prawo ubiegać się o tę rekordową sumę.

Zobacz również:

Program Aktywny Rodzic. Zyskaj 1500 zł miesięcznie i wróć do pracy bez stresu

Dla młodych rodziców rok 2026 to czas stabilizacji dzięki programowi Aktywny Rodzic - potocznie zwanemu "babciowym". Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie (lub aż 1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) sprawia, że powrót do aktywności zawodowej staje się po prostu opłacalny. Główną korzyścią jest fakt, że to ZUS przejmuje na siebie ciężar opłacenia żłobka lub niani, pozostawiając Twoje zarobki nienaruszone. Musisz jednak pamiętać o jednym ważnym terminie: do 31 marca 2026 roku obowiązuje limit opłaty za żłobek w wysokości 2200 zł. Pilnowanie, aby czesne w Twojej placówce nie przekroczyło tej kwoty, to gwarancja, że co miesiąc na Twoje konto lub konto żłobka wpłynie pełne dofinansowanie. W skali roku oznacza to oszczędność rzędu 18 000 złotych, które możesz przeznaczyć na inne potrzeby swojego dziecka.

Zobacz również:

Dodatkowe 336 zł co miesiąc. Wyższy ryczałt energetyczny dla uprawnionych

Jeśli jesteś kombatantem, osobą represjonowaną lub wdową po takiej osobie, marzec 2026 roku przynosi Ci jeszcze jeden stały zysk - wyższy ryczałt energetyczny. Od 1 marca wyniesie on 336,16 zł miesięcznie. Ta kwota jest wypłacana całkowicie niezależnie od Twoich dochodów, co oznacza, że możesz pobierać wysoką emeryturę i wciąż mieć prawo do tego dodatku. Złożenie prostego wniosku do ZUS zaowocuje dodatkowymi 4034 złotymi rocznie, które są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, a dotąd nie korzystałeś z tej formy wsparcia, marzec jest idealnym momentem, by dopełnić formalności i zacząć otrzymywać te pieniądze razem ze swoją zwaloryzowaną emeryturą.

REKLAMA

Zobacz również:

Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy muszę składać wniosek o 13. emeryturę? Nie ma takiej potrzeby. Trzynastka w nowej, wyższej kwocie 1978,50 zł brutto wpłynie na Twoje konto automatycznie. ZUS sam zweryfikuje Twoje uprawnienia na dzień 31 marca i zrealizuje przelew wraz z Twoją kwietniową emeryturą.
  2. Jakie kwoty na rękę otrzymam po marcu 2026? Dzięki waloryzacji 5,3 proc., Twoja emerytura wzrośnie zauważalnie. Jeśli dziś otrzymujesz 2000 zł netto, po marcu będzie to 2106 zł. Przy 2500 zł netto otrzymasz 2632 zł, a przy 3500 zł netto Twój przelew wzrośnie do 3685 zł. To czysty zysk wynikający z nowych przepisów.
  3. Co zrobić, aby nie stracić 1500 zł na dziecko w programie Aktywny Rodzic? Kluczem jest sprawdzenie faktury ze żłobka. Jeśli opłata stała za pobyt dziecka wynosi mniej niż 2200 zł, Twoje świadczenie jest bezpieczne. Jeśli kwota ta jest wyższa, warto porozmawiać z dyrekcją placówki lub poszukać innej, aby nie stracić pełnego dofinansowania z ZUS.

Opracowano na podstawie: Monitor Polski (poz. 104/2026), wytyczne ZUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dzień 26.02.2026.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Powiązane
Renty z ZUS w lutym 2026. Wielkie zmiany przed waloryzacją i nowe kwoty, o których musisz wiedzieć
Renty z ZUS w lutym 2026. Wielkie zmiany przed waloryzacją i nowe kwoty, o których musisz wiedzieć
Nowe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym w 2026 roku. Kto straci prawo do alimentów od państwa przez wzrost płacy minimalnej?
Nowe kryterium dochodowe w Funduszu Alimentacyjnym w 2026 roku. Kto straci prawo do alimentów od państwa przez wzrost płacy minimalnej?
Dodatkowe pieniądze z ZUS w 2026 roku. Przewodnik po zasiłkach, dodatkach i świadczeniach, o których mogłeś nie wiedzieć
Dodatkowe pieniądze z ZUS w 2026 roku. Przewodnik po zasiłkach, dodatkach i świadczeniach, o których mogłeś nie wiedzieć
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Reforma PIP: czego nie wiedzą pracodawcy i pracownicy przed zmianą przepisów? W kogo reforma uderzy najmocniej?
27 lut 2026

Reforma PIP budzi wiele kontrowersji. Wszystko będzie zależało od sposobu realizacji przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy w praktyce. Czego nie wiedzą pracodawcy i pracownicy przez zmianą przepisów? W kogo reforma uderzy najmocniej?
Od 1 marca 2026 r. dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.
Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.

REKLAMA

Kredyt hipoteczny łatwiej dostępny, ale dzieci ograniczają zdolność kredytową
27 lut 2026

Rośnie zdolność kredytowa Polaków. Para zarabiająca miesięcznie 12 tys. zł na rękę może zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości 929 tys. zł, czyli większy o 169 tys. zł niż przed rokiem - wynika z analizy Rankomat.pl i Rentier.io. Na dostępną kwotę kredytu wpływ ma każde kolejne dziecko. Dla wspomnianego dochodu 12 tys. zł, pierwsze dziecko obniża zdolność kredytową o 105 tys. zł, drugie o kolejne 155 tys. zł, a przy trójce dzieci zdolność kredytowa może być niższa łącznie nawet o 445 tys. zł.
ZUS przyspiesza wypłatę zwaloryzowanych świadczeń. Oto terminy i nowe stawki
27 lut 2026

W tym roku 1 marca przypada niedzielę dlatego ZUS wypłacił wcześniej pierwsze zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe, aby uprawnieni mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad milion świadczeń.
Skarbówka potwierdza: dożywocie bez podatku dochodowego, ale uważaj na PCC i pułapkę przy rozwiązaniu umowy
27 lut 2026

Umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości. Tak zgodnie twierdzą sądy i organy skarbowe. Dla zbywcy oznacza to jednak zaskakującą korzyść: nawet jeśli przekazuje nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, nie zapłaci podatku dochodowego, bo przy dożywociu nie da się ustalić ceny transakcji wymaganej przez przepisy. Nabywca nie ma już tyle szczęścia: PCC w wysokości 2 proc. wartości rynkowej nieruchomości jest nieuchronny, a małżeństwo czy pokrewieństwo ze zbywcą nie dają żadnej ulgi. Taki stan rzeczy potwierdzają też nowe interpretacje.
Przegląd zmian w świadczeniach 2026. Wyższa emerytura po waloryzacji, 7000 zł zasiłku, nowy program dla rodziców i ryczałt energetyczny. Zobacz, ile możesz zyskać
27 lut 2026

Luty i marzec 2026 roku to dla wielu Polaków najważniejsze miesiące w kalendarzu finansowym. Dzięki oficjalnie potwierdzonej waloryzacji na poziomie 5,3 proc. oraz wejściu w życie nowych, rekordowych stawek zasiłków i dopłat, w Twoim portfelu może zostać znacznie więcej gotówki. Jak zyskać na nowych przepisach i jakich formalności dopełnić, aby pieniądze z ZUS trafiły prosto na Twoje konto?

REKLAMA

Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.
Masz zawieszoną firmę na karcie podatkowej? Możesz rozliczyć PIT razem z małżonkiem ale tylko przy spełnieniu tych warunków
27 lut 2026

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność opodatkowaną kartą podatkową i przez cały rok podatkowy nie osiąga z niej żadnych przychodów ani nie ponosi kosztów, może wraz z małżonkiem skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 lutego 2026 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.734.2025.3.ŁS). To istotny sygnał dla wszystkich, którzy wahają się, czy formalne utrzymanie zawieszonej firmy pozbawi ich prawa do preferencji podatkowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA