Przegląd zmian w świadczeniach 2026. Wyższa emerytura po waloryzacji, 7000 zł zasiłku, nowy program dla rodziców i ryczałt energetyczny. Zobacz, ile możesz zyskać

Luty i marzec 2026 roku to dla wielu Polaków najważniejsze miesiące w kalendarzu finansowym. Dzięki oficjalnie potwierdzonej waloryzacji na poziomie 5,3 proc. oraz wejściu w życie nowych, rekordowych stawek zasiłków i dopłat, w Twoim portfelu może zostać znacznie więcej gotówki. Jak zyskać na nowych przepisach i jakich formalności dopełnić, aby pieniądze z ZUS trafiły prosto na Twoje konto?

Twoja emerytura wzrośnie automatycznie. Sprawdź, ile zyskasz na rękę od 1 marca

Największą korzyścią dla blisko 10 milionów seniorów jest marcowa waloryzacja, która w 2026 roku wynosi 105,3 proc. Oznacza to, że każda złotówka Twojego dotychczasowego świadczenia zaczyna pracować mocniej, a Ty odczujesz to przy najbliższym przelewie. Co najważniejsze - ta podwyżka jest całkowicie bezobsługowa. ZUS i KRUS przeliczą Twoje pieniądze automatycznie, więc wyższy przelew zobaczysz na koncie bez wychodzenia z domu i wypełniania zbędnych formularzy. Dla osoby pobierającej dotychczas najniższe świadczenie, zmiana ta oznacza wzrost z kwoty 1878,91 zł do poziomu 1978,50 zł brutto. W praktyce, na Twoje konto wpłynie dokładnie 1800,43 zł netto, co daje ponad 90 złotych miesięcznie więcej na codzienne wydatki. Jeśli Twoja obecna emerytura wynosi około 2300 zł na rękę, po marcu wzrośnie ona do poziomu 2422 zł. Przy świadczeniu rzędu 3000 zł netto, Twój miesięczny zysk wyniesie aż 159 zł, co w skali roku daje niemal dwa tysiące złotych dodatkowego dochodu. Ta marcowa podwyżka ma jeszcze jedną, ukrytą zaletę: automatycznie podnosi kwotę Twojej nadchodzącej trzynastej emerytury. Ponieważ "trzynastka" jest zawsze równa nowej emeryturze minimalnej, w kwietniu 2026 roku otrzymasz dodatkowy zastrzyk gotówki w wysokości 1978,50 zł brutto. To gwarantowane wsparcie przed świętami wielkanocnymi, które pozwoli Ci na znacznie swobodniejsze zaplanowanie domowych uroczystości i zakupów.

Rekordowe 7000 zł wsparcia dla rodzin - zasiłek pogrzebowy

Rok 2026 przyniósł także przełomową zmianę w wysokości zasiłku pogrzebowego, na którą polskie rodziny czekały od lat. Po długim okresie zamrożenia, kwota ta wzrosła od 1 stycznia do poziomu 7000 zł. To korzyść, która daje rodzinom realne poczucie godności i bezpieczeństwa finansowego w najtrudniejszych, nieprzewidzianych momentach życia. Wyższa kwota pozwala pokryć lwią część kosztów związanych z pochówkiem, które w ostatnim czasie mocno obciążały domowe finanse. To realne odciążenie budżetu, pozwalające uniknąć zaciągania pożyczek w sytuacjach losowych. Co ważne, nowa ustawa przewiduje, że kwota 7000 zł będzie podlegać corocznej waloryzacji, co gwarantuje, że wsparcie to utrzyma swoją wartość w przyszłości. Jeśli zgon bliskiej osoby nastąpił po 1 stycznia 2026 roku, masz pełne prawo ubiegać się o tę rekordową sumę.

Program Aktywny Rodzic. Zyskaj 1500 zł miesięcznie i wróć do pracy bez stresu

Dla młodych rodziców rok 2026 to czas stabilizacji dzięki programowi Aktywny Rodzic - potocznie zwanemu "babciowym". Świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie (lub aż 1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) sprawia, że powrót do aktywności zawodowej staje się po prostu opłacalny. Główną korzyścią jest fakt, że to ZUS przejmuje na siebie ciężar opłacenia żłobka lub niani, pozostawiając Twoje zarobki nienaruszone. Musisz jednak pamiętać o jednym ważnym terminie: do 31 marca 2026 roku obowiązuje limit opłaty za żłobek w wysokości 2200 zł. Pilnowanie, aby czesne w Twojej placówce nie przekroczyło tej kwoty, to gwarancja, że co miesiąc na Twoje konto lub konto żłobka wpłynie pełne dofinansowanie. W skali roku oznacza to oszczędność rzędu 18 000 złotych, które możesz przeznaczyć na inne potrzeby swojego dziecka.

Dodatkowe 336 zł co miesiąc. Wyższy ryczałt energetyczny dla uprawnionych

Jeśli jesteś kombatantem, osobą represjonowaną lub wdową po takiej osobie, marzec 2026 roku przynosi Ci jeszcze jeden stały zysk - wyższy ryczałt energetyczny. Od 1 marca wyniesie on 336,16 zł miesięcznie. Ta kwota jest wypłacana całkowicie niezależnie od Twoich dochodów, co oznacza, że możesz pobierać wysoką emeryturę i wciąż mieć prawo do tego dodatku. Złożenie prostego wniosku do ZUS zaowocuje dodatkowymi 4034 złotymi rocznie, które są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, a dotąd nie korzystałeś z tej formy wsparcia, marzec jest idealnym momentem, by dopełnić formalności i zacząć otrzymywać te pieniądze razem ze swoją zwaloryzowaną emeryturą.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę składać wniosek o 13. emeryturę? Nie ma takiej potrzeby. Trzynastka w nowej, wyższej kwocie 1978,50 zł brutto wpłynie na Twoje konto automatycznie. ZUS sam zweryfikuje Twoje uprawnienia na dzień 31 marca i zrealizuje przelew wraz z Twoją kwietniową emeryturą. Jakie kwoty na rękę otrzymam po marcu 2026? Dzięki waloryzacji 5,3 proc., Twoja emerytura wzrośnie zauważalnie. Jeśli dziś otrzymujesz 2000 zł netto, po marcu będzie to 2106 zł. Przy 2500 zł netto otrzymasz 2632 zł, a przy 3500 zł netto Twój przelew wzrośnie do 3685 zł. To czysty zysk wynikający z nowych przepisów. Co zrobić, aby nie stracić 1500 zł na dziecko w programie Aktywny Rodzic? Kluczem jest sprawdzenie faktury ze żłobka. Jeśli opłata stała za pobyt dziecka wynosi mniej niż 2200 zł, Twoje świadczenie jest bezpieczne. Jeśli kwota ta jest wyższa, warto porozmawiać z dyrekcją placówki lub poszukać innej, aby nie stracić pełnego dofinansowania z ZUS.

Opracowano na podstawie: Monitor Polski (poz. 104/2026), wytyczne ZUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dzień 26.02.2026.

