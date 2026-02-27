REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 4000 zł dodatkowego wsparcia miesięcznie. Sprawdź nowe progi punktowe i wyższe limity dorabiania do świadczeń w 2026 roku

Nawet 4000 zł dodatkowego wsparcia miesięcznie. Sprawdź nowe progi punktowe i wyższe limity dorabiania do świadczeń w 2026 roku

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 14:40
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze
Marzec 2026 roku to przełomowy moment dla tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Dzięki wejściu w życie kolejnego etapu reformy orzeczniczej oraz rekordowej waloryzacji świadczeń, wsparcie finansowe od państwa staje się realną pomocą w rehabilitacji i codziennym życiu. Od stycznia 2026 roku znacząco obniżono próg punktowy uprawniający do otrzymania świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające 2026. Jak zyskać od 800 do 4000 zł miesięcznie?

Największą rewolucją 2026 roku jest otwarcie trzeciego, ostatniego etapu wdrażania świadczenia wspierającego. Od 1 stycznia o te pieniądze mogą ubiegać się osoby, które w skali potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 74 punktów. To historyczna zmiana, ponieważ do tej pory progi te były ustawione znacznie wyżej, co wykluczało wiele osób wymagających opieki. Wysokość świadczenia jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej, która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1978,50 zł brutto. Oznacza to, że w zależności od liczby punktów, na Twoje konto może wpływać co miesiąc od 40 proc. do nawet 220 proc. tej kwoty. Najwyższa stawka wsparcia przekracza obecnie 4350 zł netto. Co niezwykle ważne z punktu widzenia budżetu domowego - świadczenie wspierające jest wypłacane niezależnie od innych dochodów i nie podlega opodatkowaniu ani egzekucji komorniczej. To czysty zysk, który ma służyć poprawie jakości Twojego życia i pokryciu kosztów asystencji osobistej.

Zobacz również:

Nowe, wyższe limity dorabiania od marca 2026

Dla osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wcześniejsze emerytury, marzec 2026 przynosi bardzo dobrą wiadomość w postaci nowych limitów dorabiania. Z racji, że płace w Polsce wzrosły, ZUS musiał podnieść progi, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Od 1 marca 2026 roku możesz zarobić znacznie więcej, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo finansowe. Pierwszy próg, do którego Twoje świadczenie pozostaje nienaruszone, wynosi obecnie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co w praktyce oznacza kwotę przekraczającą 5800 zł brutto miesięcznie. Dopiero po przekroczeniu tego limitu Twoja renta może zostać pomniejszona. Drugi próg, powyżej którego świadczenie jest zawieszane, to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota zbliżona do 10 800 zł brutto. Taka konstrukcja przepisów daje Ci ogromną swobodę w podejmowaniu dodatkowej aktywności zawodowej i realnego podnoszenia standardu życia bez ryzyka, że system Cię ukarze za nadaktywność.

Zobacz również:

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Możesz pracować bez ograniczeń!

Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami w 2026 roku w pełni korzystają z korzyści, jakie daje nowy model świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejszą zmianą, która stała się standardem, jest całkowite zniesienie zakazu pracy dla opiekuna. Możesz pobierać świadczenie, które po marcowej waloryzacji wyniesie blisko 3150 zł netto, i jednocześnie pracować na pełen etat, umowę zlecenie lub prowadzić własną firmę. To rewolucyjna zmiana, która pozwala opiekunom na budowanie własnej ścieżki zawodowej i przyszłej emerytury, nie rezygnując z pomocy państwa. Co więcej, świadczenie to przysługuje teraz na każde dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie - jeśli opiekujesz się dwojgiem dzieci spełniających kryteria, kwota wsparcia ulega podwojeniu. To realny fundament finansowy, który pozwala rodzinom wyjść z pułapki wykluczenia ekonomicznego.

Zobacz również:

Automatyzacja i eZUS

W 2026 roku większość procesów związanych z przyznawaniem świadczeń została zdigitalizowana. Korzystanie z portalu eZUS (dawne PUE) to Twoja największa korzyść czasowa. Wszystkie wnioski o świadczenie wspierające, 800 plus czy dodatki pielęgnacyjne składasz wyłącznie drogą elektroniczną. System został zaprojektowany tak, aby podpowiadać Ci, jakie dokumenty musisz dołączyć, co minimalizuje ryzyko błędów i odrzucenia wniosku. Dzięki integracji z bazami danych urzędów skarbowych i rejestrów medycznych, decyzje zapadają znacznie szybciej niż jeszcze dwa lata temu. Oszczędzasz czas na wizytach w urzędach, a pieniądze trafiają na Twoje konto zazwyczaj w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia dokumentacji.

Zobacz również:

FAQ - Eksperckie odpowiedzi na Twoje pytania

  1. Czy pobierając świadczenie wspierające mogę stracić rentę socjalną? Nie, to jedna z najczęstszych obaw, która jest bezpodstawna. Świadczenie wspierające jest dodatkiem, który otrzymujesz obok swojej renty socjalnej. Oba te świadczenia można łączyć, co w 2026 roku pozwala osobom o największych potrzebach na uzyskanie łącznego wsparcia przekraczającego 6000 zł netto miesięcznie.
  2. Co zrobić, jeśli zespół orzeczniczy przyznał mi zbyt mało punktów? Od decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) przysługuje Ci prawo do odwołania. Masz na to 14 dni od doręczenia decyzji. W 2026 roku orzecznicy częściej biorą pod uwagę realne bariery w komunikowaniu się i funkcjonowaniu społecznym, a nie tylko dokumentację medyczną, dlatego warto rzetelnie opisać swoją codzienną sytuację w formularzu samooceny.
  3. Czy limity dorabiania dotyczą także osób na pełnej emeryturze? Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), limity dorabiania Cię nie dotyczą. Możesz zarabiać dowolne kwoty, a ZUS nie ma prawa zmniejszyć ani zawiesić Twojej emerytury. Ograniczenia te dotyczą wyłącznie osób na rentach oraz tzw. wcześniejszych emeryturach.
  4. Jakie orzeczenie jest wymagane do świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku? Obecnie do uzyskania świadczenia na dziecko wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z konkretnymi wskazaniami (konieczność stałej lub długotrwałej opieki). W 2026 roku proces ten jest zsynchronizowany z systemem szkolnym, co ułatwia rodzicom potwierdzanie uprawnień bez konieczności powtarzania tych samych badań w różnych instytucjach.
  5. Czy od świadczenia wspierającego muszę zapłacić podatek w rocznym zeznaniu PIT? Nie. Świadczenie Wspierające jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie wliczasz go do dochodu w swoim zeznaniu rocznym, co oznacza, że kwota, którą otrzymujesz od ZUS, jest kwotą ostateczną, jaką masz do dyspozycji.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429 z późn. zm.), Komunikat Prezesa ZUS ws. kwot granicznych przychodu na rok 2026, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Infor.pl
Nawet 4000 zł dodatkowego wsparcia miesięcznie. Sprawdź nowe progi punktowe i wyższe limity dorabiania do świadczeń w 2026 roku

27 lut 2026
