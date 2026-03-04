REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów

Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 08:25
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215,5 tys. świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.

Jest oficjalny komunikat: ZUS kończy przeliczać emerytury czerwcowe. Obsłużono już 98 proc. spraw

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215,5 tys. świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

ZUS przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. To zadanie wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. Przeliczenia są realizowane bez wniosków, co oznacza, że klienci nie muszą dopełniać żadnych formalności.

Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215,5 tys. świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129,6 tys. osób. W tej grupie w 98,5 tys. przypadków (76 proc.) przeliczone świadczenia okazały się wyższe

Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215,5 tys. świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129,6 tys. osób. W tej grupie w 98,5 tys. przypadków (76 proc.) przeliczone świadczenia okazały się wyższe. W pozostałych przypadkach przeliczenie nie wpłynęło na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak np. wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient, albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tzw. rentę wdowią (połączoną wypłatę renty rodzinnej i świadczenia własnego) w maksymalnej wysokości, tj. w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury.

Kogo najczęściej dotyczy przeliczenie: emerytury czerwcowe

Ponowne ustalenie wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009–2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019.

  • Zdecydowaną większość stanowią emerytury – 97 proc. wszystkich spraw.
  • Renty rodzinne to 3 proc. przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety – 74 proc. wobec 26 proc. udziału mężczyzn.

Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów

Przy ustalaniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio 172,11 zł brutto miesięcznie.

REKLAMA

– Jesteśmy na końcowym etapie realizacji tego zadania. Przeliczyliśmy już 98 proc. świadczeń objętych ustawą. Do zakończenia pozostała niewielka liczba spraw, które sukcesywnie finalizujemy. Wszystkie decyzje wydajemy z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez naszych klientów – podkreśla Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS.

Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już 167,7 tys. decyzji do klientów

Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już 167,7 tys. decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.

Źródło: ZUS

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Powiązane
Od 1 marca 2026 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie rent ale już nie emerytur. Dlaczego?
Od 1 marca 2026 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie rent ale już nie emerytur. Dlaczego?
Oficjalne terminy wypłat świadczeń z ZUS w marcu 2026 r. [KALENDARZ]
Oficjalne terminy wypłat świadczeń z ZUS w marcu 2026 r. [KALENDARZ]
Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+
Ważna informacja z ZUS dot. pracowników 50+
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyższe ceny wycieczek i chaos w powietrzu. Tak wojna w Iranie może wpłynąć na wakacyjne plany
04 mar 2026

Wojna w Iranie wywoła chaos w branży lotniczej i w turystyce. W perspektywie czekają nas podwyżki cen biletów i wycieczek – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych: IBE rozpoczyna prace z ekspertami
04 mar 2026

280 ekspertów przygotuje projekty podstaw programowych kształcenia ogólnego dla liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych oraz specjalnych. Wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy - podał Instytut Badań Edukacyjnych.
Po przeliczeniu emerytur i rent z ZUS średnio 170 zł więcej trafi do portfela tych seniorów
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu realizacji ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych. Do tej pory przeliczył 215,5 tys. świadczeń, co oznacza, że wykonał już 98 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.
Obniżka stóp: kredytobiorcy zyskają, oszczędzający stracą. Decyzja RPP wkrótce
04 mar 2026

Na obniżkach stóp procentowych korzystają kredytobiorcy – zarówno konsumenci, jak i firmy, a także giełda oraz budżet, dla którego oznacza to spadek kosztów obsługi długu. Tracą oszczędzający. Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecyduje o wysokości stóp.

REKLAMA

Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
04 mar 2026

Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?
Czy Czesi są bogatsi niż Polacy? Profesjonalna analiza (bez mitów)
04 mar 2026

Przez lata w polskiej głowie istniał prosty obrazek. Czechy: porządek, stabilność, „zachodni” standard, piwo tańsze niż woda (prawie), drogi jak stół, a u nas – chaos transformacji, łatanie dziur i gonienie króliczka. I coś w tym było. Tylko że dziś, w 2026 roku, to porównanie trzeba zrobić od nowa. Na liczbach, na faktach, ale też na tym, co widać z poziomu ulicy.

REKLAMA

Za przewlekłość sądu między 2000 zł a 20 000 zł. W praktyce 3000 zł - 4000 zł [Skarga]
03 mar 2026

Od przeszło 20 lat obowiązuje specjalna ustawa, która pozwala otrzymać osobie poszkodowanej przez przewlekłość od 2000 zł do 20 000 zł. Niestety w praktyce jest to raczej 2000 zł - 4000 zł, a nie maksymalne 20 000 zł. Skarga na przewlekłość podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w krótkim terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia.
Najpiękniejsze byliny wieloletnie długo kwitnące, zimujące w gruncie. Kwiaty wieloletnie do ogrodu bez wykopywania
03 mar 2026

Oto najpiękniejsze byliny wieloletnie, długo kwitnące, zimujące w gruncie. Przetrwają zimę, ale też będą długo i obficie kwitły. Dobrze dobrane, mogą ozdabiać ogród przez wiele miesięcy. Byliny, które Wam proponujemy są odporne, kolorowe i nie wymagają co roku sadzenia od nowa. Oto zestawienie 10 wyjątkowych kwiatów wieloletnich do ogrodu. W zestawieniu uwzględniliśmy różne kolory i wysokości, dzięki czemu można łatwo zaplanować kompozycję na rabatę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA