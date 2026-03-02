Od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie rent ale już nie emerytur. Jest więc pewna grupa seniorów/ emerytów, którzy mogą sobie dorobić, bez obaw, bez ograniczeń i bez limitów. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale grupa i tak jest całkiem spora!

Od 1 marca 2026 r. nowe kwoty przychodu decydująceo zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała, że od 1 marca 2026 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń emerytalno-rentowych. Co ciekawe, takiemu zawieszeniu podlegają jedynie renty, nie emerytury wypłacane z KRUS. W przypadku ZUS jest inaczej, tam zawieszeniu czy zmniejszeniu ulegają również, a w zasadzie głównie emerytury.

Dlaczego dostałem mniejszą emeryturę? Dlaczego moja emerytura została zmniejszona? Dlaczego mniej emerytury? To najczęstsze pytania, a dla odpowiedzi znaczenie ma jeden komunikat

Seniorzy często (szczególnie w grudniu danego roku), ale także w trakcie, w danym kwartale często zadają pytania: "Dlaczego dostałem mniejszą emeryturę?". Na wypłatę mniejszego świadczenia ma wpływ przeciętne wynagrodzenie.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 r. wyniosło 9 197 zł 79 gr.

Od jakiej kwoty zmniejsza się emeryturę?

Od 1 marca 2026 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 6 438 zł 50 gr,

130% tego wynagrodzenia tj. 11 957 zł 20 gr.

Podstawą prawną do powyższych są: komunikat Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. (M.P. z dnia 10 lutego 2026 r. poz. 194) oraz komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 13 lutego 2026 r. poz. 209). Co w praktyce oznaczają te kwoty?

Oznacza to, że osoby pobierające emerytury lub renty z KRUS mogą dodatkowo pracować, ale obowiązują je limity zarobków. KRUS ogłosił nowe progi, które mają zastosowanie od marca 2026. Zatem od 1 marca zaczęły obowiązywać nowe granice przychodu, od których zależy, czy świadczenie będzie wypłacane w całości, zmniejszone, albo całkiem wstrzymane. Wysokość dopuszczalnych zarobków jest powiązana ze średnim wynagrodzeniem w kraju wyliczanym przez GUS. W IV kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 197,79 zł, dlatego od tej kwoty KRUS wyliczył nowe wskaźniki na marzec 2026 r.

Przykład Od 1 marca 2026 osoby, które pobierają świadczenia z KRUS i jednocześnie osiągają dochody (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia lub z prowadzenia pozarolniczej działalności), muszą pilnować tych progów: Do 6 438,50 zł miesięcznie (70% przeciętnego wynagrodzenia) – to „bezpieczny” poziom, przy którym świadczenie pozostaje bez zmian i jest wypłacane w pełnej wysokości.

miesięcznie (70% przeciętnego wynagrodzenia) – to przy którym świadczenie pozostaje bez zmian i jest wypłacane w pełnej wysokości. Powyżej 6 438,50 zł do 11 957,20 zł (70–130% przeciętnego wynagrodzenia) – w tym zakresie wypłata świadczenia zostaje zmniejszona , proporcjonalnie do przekroczenia limitu.

(70–130% przeciętnego wynagrodzenia) – w tym zakresie wypłata świadczenia zostaje , proporcjonalnie do przekroczenia limitu. Powyżej 11 957,20 zł (ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia) – oznacza to zawieszenie świadczenia z KRUS.

Ważne W KRUS zmiejszeniu/zawieszeniu z powodu osiągania przychodu w wyżej podanych kwotach podlegają tylko renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne.

Emerytury rolnicze a zmniejszenie/zawieszenie

Emerytury rolnicze nie podlegają zmniejszeniu/zawieszeniu bez względu na wysokość osiąganych przychodów - tak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w swoim oficjalnym komunikacie z marca 2026 r. Emerytury rolnicze (wypłacane przez KRUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) nie podlegają zmniejszeniu ani zawieszeniu, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów z dodatkowej pracy. Emeryci rolnicy mogą dorabiać bez limitów.

Jednocześnie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1770), w przepisie art. 34 stanowi o zawieszeniu lub zmniejszeniu prawa do emerytury lub renty rolniczej. Co wynika z przepisu?

Prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza lub nie zmniejsza się wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95% emerytury podstawowej.

Przy zawieszeniu lub zmniejszeniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 1, nie bierze się pod uwagę dochodów z działalności rolniczej.

Tutaj znaczenie może mieć zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jako warunek wypłaty części uzupełniającej rolniczych świadczeń rentowych. Jak podaje sam KRUS: Jesteś uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej i prowadzisz działalność rolniczą sprawdź, czy Twoje świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Komu zostanie zawieszona część uzupełniająca świadczenia w przypadku niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej? Jeśli pobierasz emeryturę rolniczą i prowadzisz działalność rolniczą Twoje świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast jeśli jesteś pełnoletni i pobierasz rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i prowadzisz działalność rolniczą, wypłata części uzupełniającej Twojego świadczenia może zostać zawieszona w całości lub w części. W przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. zawieszenie wypłaty części świadczenia stanowiącej 95% emerytury podstawowej, a w przypadku renty rodzinnej – części stanowiącej 85% emerytury podstawowej.

Redakcja poprosiła KRUS o szczegółowe wyjaśnienia w zakresie korelacji tego przepisu ze wskazaną informacją.