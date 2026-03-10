ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
To koniec niesprawiedliwości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu ponownego przeliczania tak zwanych czerwcowych emerytur. Pokrzywdzeni seniorzy, którzy latami otrzymywali niższe świadczenie z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji składek stosowanego w tym miesiącu, wreszcie doczekali się naprawienia tego błędu. O ile teraz wzrosną ich emerytury? Ta informacja zawarta jest w pismach przesyłanych przez ZUS.
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy tych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w okresie od 2009 do 2019 roku. Przez lata otrzymywali niższe świadczenia z powodu mniej korzystnego sposobu waloryzacji składek stosowanego w tym miesiącu. Po długotrwałej batalii, zostało to uznane za jawną niesprawiedliwość. Żeby umożliwić ponowne przeliczenie świadczeń, w sierpniu 2025 roku przepisy zmieniono.
Wielkie liczenie na finiszu
To wielkie liczenie rozpoczęło się w 2025 roku i właśnie dobiega końca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na finiszu. Co ważne, do ponownego przeliczenia emerytury nie jest potrzebny wniosek. – Seniorzy nie muszą dopełniać żadnych formalności – informuje Beata Kopczyńska z regionalnego biura prasowego ZUS w województwie śląskim. - Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215,5 tys. świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129,6 tys. osób. W tej grupie w 98,5 tys. przypadków (76 proc.) przeliczone świadczenia okazały się wyższe.
- W pozostałych przypadkach przeliczenie nie wpłynęło na wzrost wypłacanej kwoty – dodaje rzeczniczka i wyjaśnia, że było tak na przykład wtedy, wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, albo też w sytuacji, kiedy ktoś pobiera rentę wdowią w maksymalnej wysokości czyli w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury.
Te roczniki zyskają zastrzyk comiesięcznej gotówki
Z przekazanych przez ZUS informacji wynika, że ponowne ustalenie wysokości świadczeń obejmuje zarówno te ustalone w czerwcu w latach 2009–2019, jak i te przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury – 97 proc. wszystkich spraw. Renty rodzinne to 3 proc. przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety – 74 proc. wobec 26 proc. udziału mężczyzn.
O ile wzrosną emerytury po ponownym przeliczeniu
Przy ustalaniu wysokości emerytur zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu seniorzy zyskali średnio 172,11 zł brutto miesięcznie.
ZUS wysyła pisma
- Do zakończenia pozostała niewielka liczba spraw, które sukcesywnie finalizujemy – mówi Beata Kopczyńska. Wszystkie decyzje wydajemy z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez naszych klientów. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już 167,7 tys. decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu – dodaje rzeczniczka.
