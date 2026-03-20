Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech

Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech

20 marca 2026, 12:44
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
małżeństwo jednopłciowe, transkrypcja aktu małżeństwa, TSUE, wyrok NSA, akta stanu cywilnego, art. 18 Konstytucji, ochrona małżeństwa
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn
Naczelny Sąd Administracyjny w piątek 20 marca zobowiązał warszawski urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, zawartego legalnie w Berlinie w 2018 roku. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołał polityczną burzę.

Sprawa ciągnęła się latami

NSA zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego przez dwóch Polaków w 2018 roku w Berlinie. Polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci, przez co para spotkała się wcześniej z odmową transkrypcji aktu małżeństwa.

Sprawa zaliczyła wcześniej etap przed TSUE (sygn. C-713/23), a dotyczy dwóch obywateli polskich - jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie - którzy zawarli związek małżeński w Berlinie w 2018 r. Po przeprowadzce do Polski urząd stanu cywilnego odmówił transkrypcji ich aktu małżeństwa. Rozpoczęła się batalia prawna, która ostatecznie trafiła do NSA.

Najpierw pytanie do TSUE, potem przełom

W tej sprawie w 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 roku - TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju wspólnoty, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Trybunał podkreślił, że obowiązek ten nie oznacza dopuszczenia małżeństw jednopłciowych w krajowych przepisach. „Obowiązek uznania nie narusza tożsamości narodowej ani nie zagraża porządkowi publicznemu państwa członkowskiego" - zaznaczył TSUE.

Co dokładnie orzekł NSA w sprawie małżeństwa dwóch mężczyzn?

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny postanowił uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę małżeństwa jednopłciowego. NSA uchylił także decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy o odmowie dokonania transkrypcji. Zobowiązał też kierownika tego urzędu do przeniesienia w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu tego małżeństwa w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych.

Konstytucja nie stoi na przeszkodzie do uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą - to zdanie sądu

Sędzia NSA Leszek Kiermaszek w uzasadnieniu piątkowego wyroku wskazał, że przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE.

Sędzia przywołał art. 18 konstytucji stanowiący, że „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej". Zdaniem sądu orzekającego nie można z tego przepisu wywieść normy, że stanowi on bezwzględną przeszkodę w uznaniu małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym państwie UE.

Rząd już przygotowywał grunt pod tą sprawę wcześniej

Polska podjęła pierwsze decyzje w związku z wyrokiem TSUE jeszcze przed piątkowym rozstrzygnięciem. W połowie stycznia 2026 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że trwają prace nad projektem rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego. Zamiast określeń „kobieta" i „mężczyzna" mają pojawić się neutralne płciowo nazwy rubryk: „Pierwszy" i „Drugi małżonek".

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że wyrok TSUE nie oznacza, iż Polska musi wprowadzić małżeństwa jednopłciowe - nie może jedynie odmówić uznania tych legalnie zawartych w innych krajach UE.

Co dalej: kolejne sprawy małżeństw jednopłciowych w kolejce do rejestracji w urzędach stanu cywilnego

Prawnicy przewidują, że wyrok wywoła nową falę postępowań sądowych, w których małżonkowie - już po uzyskaniu polskiego aktu małżeństwa - będą walczyć o konkretne uprawnienia, np. do alimentów, korzystania z ulg podatkowych czy dziedziczenia. Jeśli do tego czasu nie pojawią się niezbędne przepisy, Polska zapewne nadal będzie przegrywać przed TSUE, a potem będą to respektować sądy krajowe.

Piątkowy wyrok NSA to precedens, który zmienia rzeczywistość prawną par jednopłciowych w Polsce - i to bez jednej nowej ustawy. Pytanie, jak szybko urzędy stanu cywilnego w całym kraju zaczną się do niego stosować, pozostaje otwarte.

Źródło: PAP

Prawo
