Rodzic pisze testament. Tobie nie przepisuje nic. I co - już po spadku? Niekoniecznie, bo polskie prawo ma opcję atomową przeciwko spadkobiercom - masz szansę uzyskać zachowek od nich. Zachowek ma za zadanie chronić najbliższych przed pominięciem w testamencie, gdy jednocześnie nie ma podstaw do wydziedziczenia. Omawiamy dokładnie kwestie prawne o zachowku.

Gdy testament nie jest ostatnią wolą - czyli czym jest zachowek?

Spadkodawca ma prawo rozporządzić swoim majątkiem jak chce. Może w testamencie zapisać wszystko jednej osobie - nawet komuś spoza rodziny. Ale polskie prawo stawia granicę tej swobodzie. Tą granicą jest zachowek.

Zachowek jest uregulowany w art. 991-1011 Kodeksu cywilnego i pełni jedną podstawową funkcję: ma na celu ochronę interesów pominiętych w testamencie członków najbliższej rodziny i sprawiedliwą dystrybucję wartości majątku spadkodawcy.

Nie chodzi jednak o prawo do konkretnych rzeczy - mieszkania, samochodu czy działki. Zachowek stanowi roszczenie pieniężne. Uprawniony do zachowku nie może żądać jego zaspokojenia w naturze. Nie można zatem na tej podstawie żądać wydania określonych składników majątkowych, jak np. nieruchomości. Chodzi wyłącznie o określoną kwotę, obliczoną na podstawie wartości całego spadku.

Komu przysługuje zachowek?

Krąg uprawnionych do zachowku jest ściśle określony w Kodeksie cywilnym. Osobami uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni oraz rodzice spadkodawcy. Prawo do zachowku jest jednak uzależnione od tego, czy w konkretnej sytuacji osoby te dziedziczyłyby na podstawie ustawy.

Oznacza to, że samo pokrewieństwo nie wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy dana osoba faktycznie byłaby powołana do spadku z ustawy, gdyby testamentu nie było. Na przykład: rodzice spadkodawcy mają prawo do zachowku tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnych zstępnych (dzieci, wnuków). Bo w dziedziczeniu ustawowym rodzice dochodzą do spadku dopiero przy braku potomków.

Warto pamiętać o jednej rzeczy, która wielu osobom umyka: zachowek nie przysługuje po rodzeństwie. Brat, siostra, bratanek, siostrzenica - żadna z tych osób nie ma prawa do zachowku, bez względu na okoliczności.

Kiedy zachowek NIE przysługuje?

Prawo do zachowku, nawet dla osób uprawnionych, jest wyłączone w kilku sytuacjach. Zachowek nie będzie przysługiwał osobie, która została skutecznie wydziedziczona w testamencie.

Wydziedziczenie jest jednak instytucją obwarowaną surowymi wymogami - spadkodawca musi wprost wskazać jego przyczynę, a katalog tych przyczyn jest zamknięty. Chodzi tu o rażąco naganne postępowanie wobec spadkodawcy, takie jak uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych, popełnienie przestępstwa przeciwko niemu lub uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Oprócz wydziedziczenia, prawa do zachowku nie mają osoby, które zrzekły się dziedziczenia za życia spadkodawcy w formie umowy notarialnej, odrzuciły spadek po jego śmierci lub zostały uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia.

Do tego katalogu trzeba dopisać jeszcze dwie sytuacje dotyczące małżonków: roszczenie o zachowek nie przysługuje także w przypadku małżonka pozostającego ze spadkodawcą w separacji oraz małżonka, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Ważne A co jeśli wydziedziczona została osoba, która ma dzieci? Tu pojawia się ważny mechanizm: wydziedziczenie nie zamyka drogi do zachowku zstępnym wydziedziczonego. Jeśli spadkodawca wydziedziczył tylko swoje dziecko - to wnuki spadkodawcy wchodzą na jego miejsce i mogą dochodzić zachowku we własnym imieniu.

Ile wynosi zachowek? Zasada ogólna

Podstawowa zasada jest prosta: zachowek to połowa tego, co byś dostał, gdyby nie było testamentu. Tak naprawdę są jednak dwa progi, a "zasada połowy" to tylko - nomen omen - pół prawdy na temat wysokości zachowku:

1/2 udziału spadkowego – dla osób pełnoletnich i zdolnych do pracy ,

udziału spadkowego – dla osób i , 2/3 udziału spadkowego – jeżeli uprawnionym do zachowku jest osoba trwale niezdolna do pracy albo małoletnia.

Ważne Pamiętaj! To nie jest połowa całego spadku, lecz połowa tego, co dana osoba otrzymałaby, gdyby nie było pomijającego ją testamentu. Różnica jest zasadnicza i stanowi źródło najczęstszych pomyłek.

Jak obliczyć zachowek? Krok po kroku [instrukcja]

Proces obliczania konkretnej kwoty zachowku jest złożony. Nie opiera się on wyłącznie na tym, co fizycznie pozostało w masie spadkowej w chwili śmierci spadkodawcy. Obliczenie zachowku to w uproszczeniu cztery kroki:

Krok 1. Ustalenie udziału ustawowego. Określ, jaki udział w spadku przypadłby uprawnionemu, gdyby spadkodawca nie zostawił testamentu. Uwzględnij wszystkich spadkobierców ustawowych. Krok 2. Ustalenie substratu zachowku. Substrat zachowku to wartość, od której liczymy zachowek. Na substrat zachowku składają się: wartość aktywów spadkowych, darowizny podlegające doliczeniu do spadku oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Krok 3. Doliczenie darowizn. To jeden z najbardziej skomplikowanych elementów. Nie chodzi tu o drobne, zwyczajowo przyjęte podarunki, ale o przysporzenia majątkowe o istotnej wartości, takie jak mieszkania, działki czy znaczne sumy pieniędzy. Nie ma tu jednolitych zasad - zależy od tego, czy obdarowanym był członek rodziny powołany do dziedziczenia, osoba trzecia, czy może podmiot prawny, np. fundacja rodzinna. Dość istotny jest natomiast zwykle termin 10 lat - darowizny dokonane w takim terminie wstecz od śmierci spadkodawcy w większości przypadków podlegają zaliczeniu. Krok 4. Obliczenie kwoty zachowku. Dopiero od tak obliczonej, zrekonstruowanej wartości majątku zmarłego oblicza się udział ustawowy, a następnie odpowiedni ułamek (1/2 lub 2/3), który stanowi kwotę należnego zachowku.

Wzór: Zachowek = substrat zachowku × udział ustawowy × 1/2 (lub 2/3)

Przykład Ojciec, druga żona i dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa Ojciec zostawił testament, w którym cały majątek (mieszkanie warte 900 tys. zł i 300 tys. zł oszczędności) zapisał drugiej żonie. Miał dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Każde z nich dostałoby ustawowo po 1/3 spadku, czyli po 400 tys. zł, a 1/3 także ostatnia żona. Zachowek to: 1/2 × 400 tys. = 200 tys. zł dla każdego z dzieci. Ale gdyby jedno z nich było trwale niezdolne do pracy - zachowek wyniósłby dla niego ponad 266 tys. zł (2/3 × 400 tys. zł). A druga żona powołana do całości spadku testamentowo, musiałaby rozliczyć się z dziećmi z zachowku łącznie z 400 tys. zł (z 466 tys. zł w przypadku, gdy jedno z dzieci byłoby niezdolne do pracy).

Przedawnienie - nie czekaj za długo

Roszczenie o zachowek nie jest wieczne. Prawo do jego dochodzenia przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. W przypadku, gdy spadkodawca testamentu nie sporządził, a prawo do zachowku wynika z dokonanych darowizn, termin ten liczy się od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Po upływie tego terminu zobowiązany do zapłaty może w sądzie podnieść zarzut przedawnienia, co skutecznie zablokuje możliwość dochodzenia roszczenia. Dlatego osoby przekonane o swoim prawie do zachowku nie powinny zwlekać z podjęciem kroków prawnych.

Ważne Dodatkowy ważny niuans: wniesienie pozwu z żądaniem zapłaty zachowku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek, nawet wtedy, gdy ostatecznie żądana kwota okaże się wyższa od sformułowanej pierwotnie w pozwie. Czyli jeśli nie masz pewności co do pełnej kwoty - i tak złóż pozew choćby na część, która jest ci wiadoma. Termin zostanie przerwany, a kwotę można później rozszerzyć, gdyby w toku postępowania wyszły na jaw nowe fakty, z których wynikałoby prawo do jeszcze wyższego zachowku.

Nowość w zachowku: sąd może obniżyć zachowek lub rozłożyć na raty

Do niedawna obowiązek zapłaty zachowku, często opiewającego na wysokie kwoty, bywał dla spadkobierców testamentowych ogromnym obciążeniem. Nierzadko jedynym sposobem na spłatę roszczeń była sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, stanowiącej centrum życiowe spadkobiercy.

Problem ten dostrzegł ustawodawca, wprowadzając fundamentalną zmianę, która weszła w życie 22 maja 2023 roku. Do Kodeksu cywilnego dodano art. 997¹, który daje sądom nowe, elastyczne narzędzia. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd, rozpatrując sprawę o zachowek, może - biorąc pod uwagę sytuację osobistą i majątkową zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego do zapłaty - rozłożyć płatność na raty, odroczyć termin jej płatności, a w wyjątkowych wypadkach nawet obniżyć wysokość zachowku.

To przepis, który obowiązuje już prawie trzy lata, a wielu spadkobierców nadal o nim nie wie. Jeśli odziedziczony majątek to głównie nieruchomość, w której mieszkasz - powołanie się na ten przepis może Cię uchronić przed koniecznością jej sprzedaży.

Jest szansa, że nie musisz pozbywać się majątku, aby spłacić uprawnionego do zachowku

Zrzeczenie się zachowku - kolejne mało znane, nowe narzędzie

Kolejna zmiana, która weszła w życie równolegle z art. 997¹ KC, dotyczy możliwości zrzeczenia się prawa do zachowku jeszcze za życia spadkodawcy.

W art. 1048 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego zostało wprost przewidziane uprawnienie do zrzeczenia się dziedziczenia poprzez ograniczenie do zrzeczenia się tylko prawa do zachowku w całości lub w części. Motywacją wprowadzenia tej instytucji było przeciwdziałanie sytuacjom, w których wypłata zachowku mogłaby spowodować zagrożenie płynności finansowej przedsiębiorstwa lub innego majątku stanowiącego źródło dochodu.

To rozwiązanie szczególnie istotne dla rodzinnych firm. Wyobraź sobie: ojciec prowadzi firmę wartą kilka milionów złotych, chce ją przekazać jednemu z dzieci. Drugie dziecko - niezainteresowane firmą - mogłoby po śmierci ojca żądać zachowku, zmuszając brata do wypłaty setek tysięcy czy nawet milionów złotych, które mogłoby być zaspokojone dopiero w razie sprzedaży całego biznesu. Teraz rodzina może to uregulować zawczasu - umową notarialną za życia spadkodawcy. Jednocześnie, nie trzeba zrzekać się całości dziedziczenia, a jedynie prawa do zachowku.

Fundacja rodzinna a zachowek

Od 22 maja 2023 r. obowiązują też przepisy dotyczące doliczania mienia fundacji rodzinnej do substratu zachowku. Po tych zmianach, przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę, w przypadku gdy fundacja ta nie jest ustanowiona w testamencie, a także dolicza się mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Innymi słowy: przeniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie pozwala automatycznie uciec przed zachowkiem. Uprawnieni do zachowku mogą żądać, by fundusz założycielski był wzięty pod uwagę przy obliczaniu należnej im kwoty - o ile od wniesienia mienia do fundacji nie upłynęło więcej niż 10 lat licząc wstecz od dnia otwarcia spadku.

Jak dochodzić zachowku w praktyce?

Postępowanie o zachowek inicjuje się co do zasady dwuetapowo. Najpierw podejmuje się próbę polubownego rozwiązania sprawy, a dopiero gdy nie przyniesie ona rezultatu, kieruje się sprawę do sądu.

Etap 1: Wezwanie do zapłaty

Zanim pójdziesz do sądu, wyślij do spadkobiercy testamentowego pisemne wezwanie do zapłaty zachowku. Wskaż w nim dokładną kwotę, podstawę prawną i termin zapłaty. Wezwanie wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - będziesz mieć dowód na próbę polubownego rozwiązania sporu.

Etap 2: Pozew o zachowek

Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku - składasz pozew do sądu. Sądem właściwym do wniesienia pozwu o zachowek jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Od pozwu o zachowek uiszcza się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (chyba że kwota byłaby niska i wynosiła do 20 tys. zł - wtedy opłata jest stała dla określonych zakresów kwot). Obliczoną kwotę należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Przy zachowku wynoszącym 200 000 zł opłata sądowa to 10 000 zł. To znacząca kwota - dlatego warto najpierw spróbować polubownie. Można też oczywiście ubiegać się o zwolnienie przez sąd od kosztów, ale trzeba wykazywać własną sytuację majątkową i powinna ona być na tyle zła, aby sąd przychylił się do wniosku - to jest poniesienie opłaty powinno być niemożliwe bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Od kogo żądać zapłaty zachowku?

Zapłaty zachowku można się domagać w pierwszej kolejności od spadkobierców, którzy odziedziczyli spadek, następnie od osób, na rzecz których spadkodawca uczynił w testamencie zapisy windykacyjne, oraz osób, na których rzecz spadkodawca poczynił darowizny doliczane do spadku. To ważna hierarchia. Jednak dopiero gdy od spadkobierców nie da się uzyskać pełnej kwoty, zobowiązani są kolejno zapisobiercy oraz obdarowani. Co ciekawe, zapisobiorca windykacyjny może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku poprzez wydanie przedmiotu zapisu, natomiast obdarowany - poprzez wydanie przedmiotu darowizny.

Obrona przed roszczeniem o zachowek

Zapewne nie każdy czytelnik tego artykułu jest osobą dochodzącą zachowku. Równie często to spadkobiercy testamentowi szukają sposobów obrony - mamy więc i ten fragment dla nich. Podstawowe narzędzia obrony przed roszczeniem o zachowek to:

Zarzut przedawnienia - jeśli od ogłoszenia testamentu minęło ponad 5 lat. Kwestionowanie wyceny majątku - wartość nieruchomości i innych składników może być sporna; Wykazanie darowizn zaliczanych na zachowek - jeśli dochodzący zachowku za życia spadkodawcy otrzymał np. mieszkanie, samochód lub gotówkę, to te wartości pomniejszają kwotę zachowku. Wniosek o obniżenie zachowku - na podstawie art. 997¹ KC. Powołanie się na zasady współżycia społecznego (art. 5 KC) - w wyjątkowych przypadkach, nawet przy braku wydziedziczenia, sąd może oddalić powództwo na podstawie zasad współżycia społecznego, na przykład gdy uprawniony przez dekady nie utrzymywał kontaktu ze spadkodawcą. Można też wówczas wykazywać, że dochodzący zachowku był niegodny dziedziczenia.

Ważne Podsumowanie w punktach: co musisz zapamiętać o zachowku w 2026 roku? Zachowek to pieniądze, nie rzeczy - przysługuje Ci roszczenie o zapłatę, nie o wydanie nieruchomości. Uprawnieni to tylko: zstępni, czyli dzieci (wnuki), małżonek i rodzice - nie rodzeństwo, nie partner nieformalny. Zachowek wynosi 1/2 udziału ustawowego w spadku, a nie całego spadku (albo 2/3 dla małoletnich albo osób niezdolnych do pracy). Do spadku dolicza się m. in. darowizny i zapisy windykacyjne - nie patrz tylko na to, co zostało w masie spadkowej. Masz 5 lat na dochodzenie roszczenia - potem się przedawnia. Sąd wyjątkowo może obniżyć zachowek, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności. Można się zrzec prawa do zachowku umową notarialną za życia spadkodawcy. Fundacja rodzinna nie chroni automatycznie przed zachowkiem - jej fundusz założycielski może być doliczony do substratu zachowku.

Pytania i odpowiedzi - zachowek (FAQ)

Czym jest zachowek w polskim prawie spadkowym? Zachowek stanowi roszczenie pieniężne. Uprawniony nie może żądać zaspokojenia w naturze ani wydania rzeczy. Chodzi wyłącznie o kwotę obliczoną na podstawie wartości całego spadku. Komu przysługuje zachowek według Kodeksu cywilnego? Uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni oraz rodzice spadkodawcy, jeśli w danej sytuacji dziedziczyliby z ustawy. Rodzice tylko przy braku zstępnych. Zachowek nie przysługuje po rodzeństwie. Ile wynosi zachowek dla pełnoletnich i małoletnich uprawnionych? Zachowek to 1/2 udziału spadkowego dla osób pełnoletnich i zdolnych do pracy oraz 2/3 udziału spadkowego dla małoletnich lub trwale niezdolnych do pracy. To nie połowa całego spadku, lecz ułamek udziału ustawowego. Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zachowek? Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. Gdy testamentu nie ma, a prawo wynika z darowizn, termin liczy się od dnia otwarcia spadku. Wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia, nawet gdy ostatecznie żądana kwota okaże się wyższa. Czy sąd może obniżyć zachowek lub rozłożyć go na raty? Tak. Obecnie art. 997¹ Kodeksu cywilnego pozwala sądowi, biorąc pod uwagę sytuację osobistą i majątkową stron, rozłożyć płatność na raty, odroczyć termin, a w wyjątkowych wypadkach nawet obniżyć wysokość zachowku.