Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytury stażowe 2026. Kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS

26 marca 2026, 12:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Temat emerytur stażowych to w 2026 roku jedna z najbardziej wyczekiwanych, a zarazem budzących największy opór polityczny zmian w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Idea, by prawo do odpoczynku zależało od liczby przepracowanych lat, a nie tylko od daty urodzenia, niezmiennie budzi ogromne emocje. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace legislacyjne pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.

Na jakim etapie są prace nad ustawą o emeryturach stażowych? (Stan na 26 marca 2026)

Wiele osób planujących zakończenie kariery zadaje sobie pytanie, czy wniosek o emeryturę stażową można złożyć wraz z nadejściem wiosny. Odpowiedź brzmi: nadal nie. Mimo że mamy marzec 2026 roku, projekty ustaw - zarówno obywatelski, jak i propozycje rządowe - wciąż znajdują się w fazie parlamentarnej. Obecnie, po wielu miesiącach przestoju, projekty przeszły przez kluczowe komisje sejmowe, jednak proces utknął na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów w swoich najnowszych raportach z początku 2026 roku ostrzega przed zbyt dużym obciążeniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Realny termin wejścia przepisów w życie to obecnie najwcześniej 1 stycznia 2027 roku. Wynika to z faktu, że ZUS potrzebuje minimum 6-9 miesięcy na dostosowanie systemów informatycznych od momentu podpisania ustawy przez Prezydenta.

Kto będzie mógł przejść na emeryturę stażową?

Główne założenia, które przetrwały dotychczasowe czytania w Sejmie, przewidują możliwość zakończenia pracy po wypracowaniu:

  • 35 lat stażu dla kobiet,
  • 40 lat stażu dla mężczyzn.

Kluczową kwestią w 2026 roku pozostaje definicja "staż"”. Pod uwagę brane są przede wszystkim okresy składkowe. Okresy nieskładkowe (np. studia) w obecnym brzmieniu projektów są mocno ograniczane, co dla wielu osób może oznaczać konieczność pracy o rok lub dwa lata dłużej, niż pierwotnie zakładali.

Nie pomyl stażu emerytalnego ze stażem pracowniczym

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2026 roku obowiązują już nowe przepisy dotyczące wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach zlecenie do stażu pracowniczego (wpływającego np. na wymiar urlopu czy dodatek stażowy). Wielu seniorów błędnie zakłada, że ta zmiana automatycznie przybliżyła ich do emerytury stażowej. Niestety, prawo do "stażówki" nadal opiera się na restrykcyjnych zasadach ZUS i okresach składkowych, a nie na ogólnym stażu pracy wynikającym z Kodeksu pracy.

Kluczowy warunek - kapitał musi wystarczyć na minimum

Sam staż pracy to nie wszystko. System ZUS w 2026 roku twardo trzyma się zasady: emerytura stażowa zostanie przyznana tylko wtedy, gdy zgromadzony kapitał pozwoli na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej emerytury minimalnej (która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto). Dla osób zarabiających przez lata najniższą krajową może to być bariera nie do przejścia - mimo posiadania 40 lat stażu, ich "skarbonka" w ZUS może okazać się zbyt pusta, by system pozwolił im na wcześniejsze odejście z rynku pracy.

Ostrzeżenia ekspertów - niższe świadczenie za cenę wolności

Decyzja o skorzystaniu ze "stażówki" w 2026 roku wiąże się z bolesnym rachunkiem. Mechanizm jest nieubłagany: kapitał dzieli się przez prognozowaną długość życia. Przechodząc na emeryturę np. 4 lata przed ustawowym terminem (60/65 lat), ubezpieczony zgromadzi mniej składek, a dodatkowo zostaną one podzielone przez większą liczbę miesięcy statystycznego przeżycia. Eksperci ostrzegają: emerytura stażowa może być nawet o 20-30 proc. niższa niż ta, którą ubezpieczony otrzymałby, czekając do ustawowego wieku emerytalnego.

Pułapka 13. i 14. emerytury

Osoby rozważające przejście na emeryturę stażową w 2027 roku muszą wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt: moment rozwiązania stosunku pracy. Jeśli przepisy wejdą w życie, kluczowe będzie, czy status emeryta zostanie uzyskany przed marcem danego roku. Przejście na wcześniejszy odpoczynek "rzutem na taśmę" może pozbawić ubezpieczonego prawa do pełnej waloryzacji lub dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych (tzw. trzynastek) w pierwszym roku pobierania emerytury stażowej.

Emerytury stażowe w 206 roku - podsumowanie

Dziś, 26 marca 2026 roku, jedyną pewną drogą do świadczenia pozostaje osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to minimalny wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, niezależnie od stażu pracy (choć jego długość wpływa na wysokość świadczenia). Choć "stażówki" są blisko finału prac w Sejmie, brak ostatecznego głosowania oznacza, że pracownicy o długim stażu muszą uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do początku 2027 roku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o emerytury stażowe

Kiedy realnie wejdą w życie emerytury stażowe według stanu na 26 marca 2026?

Realny termin wejścia przepisów to najwcześniej 1 stycznia 2027 roku. ZUS potrzebuje minimum 6-9 miesięcy na dostosowanie systemów od momentu podpisania ustawy przez Prezydenta.

Jakie warunki stażu przewidują projekty emerytur stażowych w 2026 roku?

Możliwość zakończenia pracy po wypracowaniu 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat stażu dla mężczyzn. Pod uwagę brane są przede wszystkim okresy składkowe, a okresy nieskładkowe (np. studia) są mocno ograniczane.

Jaki jest kluczowy warunek ZUS dla przyznania emerytury stażowej w 2026 roku?

Emerytura stażowa zostanie przyznana tylko wtedy, gdy zgromadzony kapitał pozwoli na wypłatę co najmniej emerytury minimalnej 1978,49 zł brutto. Dla osób z najniższą krajową może to być bariera nie do przejścia.

O ile może być niższa emerytura stażowa względem świadczenia w wieku ustawowym?

Eksperci ostrzegają, że emerytura stażowa może być nawet o 20-30 proc. niższa niż przy przejściu w ustawowym wieku. Wynika to z krótszego okresu oszczędzania i dłuższego podziału kapitału przez prognozowaną długość życia.

Jak termin uzyskania statusu emeryta wpływa na 13. i 14. emeryturę przy "stażówce"?

Kluczowe będzie, czy status emeryta zostanie uzyskany przed marcem danego roku. Przejście "rzutem na taśmę" może pozbawić prawa do pełnej waloryzacji lub dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych (tzw. trzynastek) w pierwszym roku.

Powiązane
Ile wynosi renta rolnicza w 2026 roku? Nowe stawki brutto oraz netto i ważne zmiany w przepisach
Ile wynosi renta rolnicza w 2026 roku? Nowe stawki brutto oraz netto i ważne zmiany w przepisach
Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe
Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe
Wyższy dodatek pielęgnacyjny 2026. Zobacz nową stawkę
Wyższy dodatek pielęgnacyjny 2026. Zobacz nową stawkę "na rękę". Kto dostanie ją z automatu?
Czy Twój serwis samochodowy ma ważne badania dozoru technicznego?
26 mar 2026

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z przepisami serwisów samochodowych. Awaria urządzeń może nastąpić nagle i mieć poważne konsekwencje – zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla funkcjonowania firmy. Skutki takich zdarzeń wiążą się z odpowiedzialnością finansową i prawną. Po wypadku przy pracy organy kontrolne analizują nie tylko sam moment zdarzenia, ale również historię przeglądów i konserwacji, ważność decyzji UDT oraz sposób prowadzenia dokumentacji technicznej.
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
26 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?
Kolejne problemy z wypłatą nagród dla pracowników. W sprawie wypowiedziała się RIO
26 mar 2026

Pracownicy niecierpliwie czekali na zmianę przepisów w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy i bez zwłoki przedstawiają pracodawcom dokumenty mające wpływ na ich sytuację. Jednak pracodawcy mają wiele pytań o to, jak prawidłowo postępować. Szczególnie dużo dotyczy tego, jak prawidłowo wypłacać pracownikom należne nagrody jubileuszowe.
Od kwietnia 2026 r. wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS-u. Wypłata tylko po zakończonym leczeniu
26 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. będą obowiązywać nowe, wyższe stawki jednorazowego odszkodowania. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać 1781 zł. Odszkodowanie może otrzymać osoba ubezpieczona, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pożyczka jako element codziennego planowania finansów. Jak zmienia się podejście Polaków do wydatków
26 mar 2026

Sposób finansowania większych wydatków przez Polaków wyraźnie się zmienia. Jeszcze do niedawna pierwszym wyborem był kredyt bankowy. Dziś coraz częściej sięgamy po nowoczesne rozwiązania, takie jak pożyczki online - łatwiej dostępne, lepiej dopasowane do codziennych potrzeb i na przejrzystych zasadach [1].
Skarbówka: zapłata gotówką nie wyklucza ulgi mieszkaniowej!
26 mar 2026

Podatnik, który sprzedał nieruchomość i przychód przeznaczył na zakup komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego, może skorzystać ze zwolnienia z PIT. Forma zapłaty, gotówką zamiast przelewem , nie stanowi przeszkody, o ile wydatek jest właściwie udokumentowany. Potwierdza to najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
26 mar 2026

Sejm rozpatrzył propozycję wprowadzenia rewolucyjnego świadczenia: bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 2333 zł. Pomysł wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego budzi wiele emocji. Z jednej strony może pomóc w likwidacji ubóstwa i zmniejszyć lęk przed przyszłością, z drugiej – takie rozwiązanie bywa postrzegane jako niesprawiedliwe i nadmiernie obciążające budżet państwa.

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
