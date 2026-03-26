Emerytury stażowe 2026. Kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS

Temat emerytur stażowych to w 2026 roku jedna z najbardziej wyczekiwanych, a zarazem budzących największy opór polityczny zmian w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Idea, by prawo do odpoczynku zależało od liczby przepracowanych lat, a nie tylko od daty urodzenia, niezmiennie budzi ogromne emocje. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace legislacyjne pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.

Na jakim etapie są prace nad ustawą o emeryturach stażowych? (Stan na 26 marca 2026)

Wiele osób planujących zakończenie kariery zadaje sobie pytanie, czy wniosek o emeryturę stażową można złożyć wraz z nadejściem wiosny. Odpowiedź brzmi: nadal nie. Mimo że mamy marzec 2026 roku, projekty ustaw - zarówno obywatelski, jak i propozycje rządowe - wciąż znajdują się w fazie parlamentarnej. Obecnie, po wielu miesiącach przestoju, projekty przeszły przez kluczowe komisje sejmowe, jednak proces utknął na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów w swoich najnowszych raportach z początku 2026 roku ostrzega przed zbyt dużym obciążeniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Realny termin wejścia przepisów w życie to obecnie najwcześniej 1 stycznia 2027 roku. Wynika to z faktu, że ZUS potrzebuje minimum 6-9 miesięcy na dostosowanie systemów informatycznych od momentu podpisania ustawy przez Prezydenta.

REKLAMA

REKLAMA

Kto będzie mógł przejść na emeryturę stażową?

Główne założenia, które przetrwały dotychczasowe czytania w Sejmie, przewidują możliwość zakończenia pracy po wypracowaniu:

35 lat stażu dla kobiet,

40 lat stażu dla mężczyzn.

Kluczową kwestią w 2026 roku pozostaje definicja "staż"”. Pod uwagę brane są przede wszystkim okresy składkowe. Okresy nieskładkowe (np. studia) w obecnym brzmieniu projektów są mocno ograniczane, co dla wielu osób może oznaczać konieczność pracy o rok lub dwa lata dłużej, niż pierwotnie zakładali.

Nie pomyl stażu emerytalnego ze stażem pracowniczym

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2026 roku obowiązują już nowe przepisy dotyczące wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach zlecenie do stażu pracowniczego (wpływającego np. na wymiar urlopu czy dodatek stażowy). Wielu seniorów błędnie zakłada, że ta zmiana automatycznie przybliżyła ich do emerytury stażowej. Niestety, prawo do "stażówki" nadal opiera się na restrykcyjnych zasadach ZUS i okresach składkowych, a nie na ogólnym stażu pracy wynikającym z Kodeksu pracy.

REKLAMA

Kluczowy warunek - kapitał musi wystarczyć na minimum

Sam staż pracy to nie wszystko. System ZUS w 2026 roku twardo trzyma się zasady: emerytura stażowa zostanie przyznana tylko wtedy, gdy zgromadzony kapitał pozwoli na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej emerytury minimalnej (która po marcowej waloryzacji w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto). Dla osób zarabiających przez lata najniższą krajową może to być bariera nie do przejścia - mimo posiadania 40 lat stażu, ich "skarbonka" w ZUS może okazać się zbyt pusta, by system pozwolił im na wcześniejsze odejście z rynku pracy.

Ostrzeżenia ekspertów - niższe świadczenie za cenę wolności

Decyzja o skorzystaniu ze "stażówki" w 2026 roku wiąże się z bolesnym rachunkiem. Mechanizm jest nieubłagany: kapitał dzieli się przez prognozowaną długość życia. Przechodząc na emeryturę np. 4 lata przed ustawowym terminem (60/65 lat), ubezpieczony zgromadzi mniej składek, a dodatkowo zostaną one podzielone przez większą liczbę miesięcy statystycznego przeżycia. Eksperci ostrzegają: emerytura stażowa może być nawet o 20-30 proc. niższa niż ta, którą ubezpieczony otrzymałby, czekając do ustawowego wieku emerytalnego.

Pułapka 13. i 14. emerytury

Osoby rozważające przejście na emeryturę stażową w 2027 roku muszą wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt: moment rozwiązania stosunku pracy. Jeśli przepisy wejdą w życie, kluczowe będzie, czy status emeryta zostanie uzyskany przed marcem danego roku. Przejście na wcześniejszy odpoczynek "rzutem na taśmę" może pozbawić ubezpieczonego prawa do pełnej waloryzacji lub dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych (tzw. trzynastek) w pierwszym roku pobierania emerytury stażowej.

Emerytury stażowe w 206 roku - podsumowanie

Dziś, 26 marca 2026 roku, jedyną pewną drogą do świadczenia pozostaje osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to minimalny wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, niezależnie od stażu pracy (choć jego długość wpływa na wysokość świadczenia). Choć "stażówki" są blisko finału prac w Sejmie, brak ostatecznego głosowania oznacza, że pracownicy o długim stażu muszą uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do początku 2027 roku.

