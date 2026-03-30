Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur

Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur

30 marca 2026, 11:10
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze zus świadczenia
Jeśli urodziłeś się w latach 1949-1959 i przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę, możesz stać się beneficjentem przełomowych wyroków i zmian w przepisach. ZUS przez lata zaniżał świadczenia tysiącom Polaków, pomniejszając ich kapitał o kwoty wypłaconych wcześniej emerytur. W marcu 2026 roku walka o wyrównania wchodzi w decydującą fazę. Jak złożyć wniosek o przeliczenie?

Pułapka emerytalna

Batalia prawna o emerytury rocznika 1953 stała się symbolem walki o prawa nabyte, ale problem dotyczy znacznie szerszej grupy. Tzw. pułapka emerytalna dotknęła osoby, które zaufały państwu, przechodząc na wcześniejsze świadczenia, nie wiedząc, że ich "docelowa" emerytura zostanie przez to drastycznie obcięta. Marzec 2026 to czas masowych korekt i wypłat wyrównań, które sięgają niekiedy kilkunastu tysięcy złotych jednorazowo. Marzec 2026 to data nieprzypadkowa. Po fali prawomocnych wyroków, które zapadły na przełomie 2024 i 2025 roku, system ZUS został zaktualizowany o nowe algorytmy naliczania. To właśnie w tym miesiącu następuje kumulacja wypłat, co dla wielu seniorów oznacza tzw. "trzynastkę" pomnożoną przez kilka, a nawet kilkanaście razy dzięki jednorazowemu wyrównaniu za lata wstecz.

Na czym polegał błąd ZUS?

Chodzi o niesławny art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach. Zgodnie z nim, osobom przechodzącym na emeryturę powszechną odliczano od kapitału sumę pobranych wcześniej emerytur wcześniejszych. Trybunał Konstytucyjny i sądy pracy uznały, że w wielu przypadkach było to działanie bezprawne, bo seniorzy nie byli informowani o skutkach finansowych swoich decyzji. Państwo w praktyce "zjadało" oszczędności emerytalne obywateli, karząc ich za skorzystanie z przysługującego im prawa do wcześniejszego odpoczynku.

Kto może liczyć na wyrównanie w 2026 roku?

Główną grupą są kobiety urodzone w 1953 roku, ale nowe orzecznictwo otwiera drogę także dla innych roczników (1949-1959), które znalazły się w podobnej sytuacji. Choć najgłośniej mówi się o kobietach, "furtka sprawiedliwości" otwiera się szerzej. Problem dotyczy również mężczyzn, którzy korzystali z wcześniejszych uprawnień branżowych (np. górniczych czy mundurowych) i przechodzili na emeryturę powszechną po 2012 roku. Jeśli Twój kapitał początkowy został pomniejszony o wypłacone już kwoty, Ty również jesteś beneficjentem nowej linii orzeczniczej.

Jak napisać wniosek o ponowne przeliczenie?

Nie czekaj na ruch ZUS. Urząd rzadko sam z siebie koryguje błędy na korzyść klienta. Należy złożyć wniosek na druku ERPO (Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego). W uzasadnieniu warto powołać się na najnowsze linie orzecznicze z 2024 i 2025 roku. W marcu 2026 czas rozpatrywania takich wniosków to ok. 30-60 dni. Warto pamiętać, że samo wyrównanie to nie wszystko. Składając wniosek ERPO, należy zwrócić uwagę na kwestię odsetek za opóźnienie. Skoro Trybunał uznał przepisy za niekonstytucyjne od samego początku, państwo dysponowało Twoimi pieniędzmi bezprawnie. W wielu przypadkach kwota samych odsetek może pokryć koszt profesjonalnej porady prawnej lub stać się dodatkowym zastrzykiem gotówki.

Co jeśli ZUS odmówi?

Uwaga: ZUS ma obowiązek wydać decyzję w formie pisemnej. Jeśli otrzymasz odmowę, masz 30 dni na odwołanie się do Sądu Okręgowego - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym (marzec 2026) sądy niemal automatycznie przyznają rację emerytom, traktując linię orzeczniczą z ostatnich dwóch lat jako wiążącą. Jeśli Twoja emerytura została przeliczona po osiągnięciu wieku powszechnego i poczułeś, że jej wysokość jest rażąco niska - musisz działać.

Instrukcja: Jak wypełnić wniosek ERPO w 3 krokach?

Wypełnienie druku ERPO nie jest trudne, ale wymaga precyzji, by ZUS nie odrzucił wniosku z przyczyn formalnych.

Krok 1: Dane identyfikacyjne (Sekcja I i II). Wpisz swoje dane osobowe: PESEL, imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania. Upewnij się, że numer telefonu jest poprawny - w marcu 2026 roku urzędnicy często dzwonią, by przyspieszyć weryfikację drobnych braków.

Krok 2: Określenie żądania (Sekcja III). To najważniejsza część wniosku. Zaznacz pole: "wnoszę o ponowne obliczenie wysokości emerytury/renty". W polu tekstowym (lub załączniku) dopisz kluczową formułę: "Wnoszę o przeliczenie emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy obliczenia o kwoty pobranych wcześniej emerytur, zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów pracy dotyczącą niekonstytucyjności art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS." Dodaj zapis o odsetkach: "Wnoszę również o wypłatę należnych odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia powstania roszczenia."

Krok 3: Załączniki i podpis (Sekcja IV i V). W marcu 2026 r. nie musisz już dołączać starych decyzji ZUS (mają je w systemie), ale warto dołączyć: Krótkie uzasadnienie prawne (można wydrukować gotowy wzór powołujący się na wyroki z lat 2024-2025). Pamiętaj o czytelnym podpisie i dacie.

Gdzie złożyć wniosek?

  • Osobiście: W dowolnej placówce ZUS (weź potwierdzenie złożenia na kopii).
  • Pocztą: Listem poleconym (zachowaj żółte potwierdzenie nadania).
  • Elektronicznie: Przez portal PUE ZUS (najszybsza ścieżka).

FAQ - Najczęstsze pytania o wyrównania w 2026 roku

  1. Czy muszę składać wniosek, czy ZUS sam mi wyrówna emeryturę? ZUS rzadko koryguje świadczenia "z urzędu". Aby mieć pewność otrzymania wyrównania wraz z odsetkami, musisz złożyć wniosek na druku ERPO. Tylko formalne wystąpienie do urzędu przerywa bieg przedawnienia niektórych roszczeń.
  2. Otrzymałem już wyrównanie w 2020 roku jako rocznik 1953. Czy marzec 2026 przyniesie mi coś jeszcze? Tak, może przynieść. Wypłaty z 2020 roku często nie uwzględniały pełnych odsetek oraz najkorzystniejszych metod przeliczenia kapitału, które wywalczono w sądach w latach 2024-2025. Warto złożyć wniosek o ponowne sprawdzenie poprawności tamtego wyliczenia.
  3. Ile dokładnie mogę zyskać? To zależy od tego, jak długo pobierałeś "wcześniejszą" emeryturę przed przejściem na powszechną. Średnie wyrównania w marcu 2026 roku wahają się od 5 000 zł do nawet 20 000 zł jednorazowej spłaty, a stała miesięczna emerytura może wzrosnąć o 200-600 zł brutto.
  4. Co jeśli osoba uprawniona już nie żyje? Pieniądze nie przepadają. Spadkobiercy (np. współmałżonek lub dzieci) mogą ubiegać się o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. Należy wtedy złożyć wniosek ENS (wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej).
  5. Czy złożenie wniosku jest płatne? Nie. Złożenie wniosku w ZUS jest całkowicie bezpłatne. Również ewentualne odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach emerytalnych jest wolne od opłat sądowych dla emeryta.
  6. Czy ZUS może mi obniżyć emeryturę po złożeniu wniosku? Nie ma takiej obawy. Przeliczenie odbywa się na podstawie korzystnych dla seniorów wyroków Trybunału. Jeśli z wyliczeń wynikłaby kwota niższa (co jest praktycznie niemożliwe przy tej podstawie prawnej), ZUS ma obowiązek wypłacać świadczenie w dotychczasowej, wyższej wysokości.
Powiązane
Subkonto w ZUS. Jak sprawdzić, czy dziedziczysz pieniądze po bliskich?
Subkonto w ZUS. Jak sprawdzić, czy dziedziczysz pieniądze po bliskich?
Zapomniane świadczenia z ZUS. Sprawdź dokumenty rodziców. Mogą im się należeć dodatkowe pieniądze
Zapomniane świadczenia z ZUS. Sprawdź dokumenty rodziców. Mogą im się należeć dodatkowe pieniądze
Emerytury stażowe 2026. Kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
Emerytury stażowe 2026. Kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
30 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. PFRON przestanie przyjmować wnioski i pisma wysłane przez ePUAP. Zmiana dotknie pracodawców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń oraz osoby ubiegające się o refundację składek ZUS i KRUS. Kto nie przygotuje się na czas, ryzykuje, że jego dokumenty nie zostaną rozpatrzone.
Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur
30 mar 2026

Jeśli urodziłeś się w latach 1949-1959 i przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę, możesz stać się beneficjentem przełomowych wyroków i zmian w przepisach. ZUS przez lata zaniżał świadczenia tysiącom Polaków, pomniejszając ich kapitał o kwoty wypłaconych wcześniej emerytur. W marcu 2026 roku walka o wyrównania wchodzi w decydującą fazę. Jak złożyć wniosek o przeliczenie?

Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
30 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?

REKLAMA

Od dziś tańszy prąd dla gospodarstw domowych w ramach nowego programu rządowego – do wzięcia nawet 28 tys. zł, a nabór wniosków tylko do 24 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków
30 mar 2026

Od 30 marca do 24 kwietnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków) potrwa nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, który ma umożliwić realne obniżenie kosztów energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Mowa o nowym programie dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i magazyny ciepła, uruchomionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu można otrzymać nawet 28 tys. zł dofinansowania.
Od 1 kwietnia 2026 r. nowy sposób informowania o składkach. Koniec z przekazami kwartalnymi
30 mar 2026

Wydano oficjalny komunikat, który wskazuje, że od 1 kwietnia 2026 r. będzie obowiązywał nowy sposób informowania o składkach. Dotyczy to wielu ubezpieczonych. Co się zmieni? Zamiast dotychczasowych przekazów kwartalnych ubezpieczeniu już od 1 kwietnia otrzymają transparentne i czytelne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Nowe informacje obejmują składki za okres od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r.
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
30 mar 2026

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w październiku.
Nowe emerytury od 1 kwietnia niższe. ZUS ujawnia wyliczenia – ile możesz stracić?
29 mar 2026

Dłuższe życie oznacza niższe świadczenia. Od 1 kwietnia ZUS zacznie stosować nowe tablice GUS, co przełoży się na spadek emerytur nawet o kilkadziesiąt złotych. Sprawdź, kto straci i czy warto się spieszyć z wnioskiem.

REKLAMA

Po 56. roku życia możesz dostać przelew z ZUS. Nawet 4200 złotych miesięcznie
29 mar 2026

Nie każdy wie, że po ukończeniu 56. roku życia można otrzymywać regularne przelewy z ZUS, które w wielu przypadkach sięgają kilku tysięcy złotych miesięcznie. To rozwiązanie pozwala zakończyć aktywność zawodową wcześniej, bez czekania na emeryturę. Jest jednak jeden haczyk. Świadczenie nie przysługuje wszystkim i trzeba spełnić konkretne warunki.
Instytucje finansowe ostrzegają: nie wypłacisz gotówki z bankomatu. Trzeba być przygotowanym. Niektóre państwa już się przekonały
29 mar 2026

Jeszcze niedawno trzymanie pieniędzy w domu było uznawane za przestarzały nawyk. Dziś coraz częściej traktowane jest jako element bezpieczeństwa finansowego. Europejskie banki centralne i eksperci wskazują, że w razie awarii systemów płatniczych, cyberataków czy przerw w dostawach prądu dostęp do pieniędzy na koncie może zostać czasowo ograniczony.
