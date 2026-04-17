REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Twoje pieniądze » Świadczenia » Od 1 maja trzeba będzie złożyć pilny wniosek do ZUS. Do uzyskania dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne

Od 1 maja trzeba będzie złożyć pilny wniosek do ZUS. Do uzyskania dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 kwietnia 2026, 09:26
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
ZUS, urlop, świadczenie, pieniądze, staż pracy
Od 1 maja trzeba będzie złożyć pilny wniosek do ZUS. Do uzyskania dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne
KR
Własne

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące pracowników już przelicza swój staż pracy – to efekt zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. Od teraz do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza dłuższy urlop oraz dodatkowe świadczenia pieniężne. Czas na złożenie wniosku jest jednak ograniczony.

Co, poza okresem zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców, wlicza się do stażu pracy?

W aktualnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat oraz 26 dni w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat. O długości urlopu decyduje staż pracy, czyli łączny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

REKLAMA

REKLAMA

Do stażu pracy wlicza się m.in. okres zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców, niezależnie od przerw czy sposobu rozwiązania stosunku pracy, okres nauki zgodnie z określonymi limitami zależnymi od rodzaju ukończonej szkoły, okresy służby w Policji, wojsku i innych formacjach, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w ramach szkolenia czy stażu, okres pracy w gospodarstwie rolnym, okres pracy za granicą, a także inne szczególne przypadki przewidziane przepisami prawa.

1 stycznia 2026 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Od teraz, do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej

To jednak nie wszystko. Do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, od teraz wlicza się także okresy wykonywania umowy agencyjnej, współpracy z osobami wykonującymi takie umowy lub prowadzącymi działalność gospodarczą, a także okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych – o ile za te okresy opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Wliczeniu podlegają także okresy prowadzenia działalności gospodarczej, w których dana osoba nie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – pod warunkiem opłacenia składek emerytalnych i rentowych -oraz okres wykonywania pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy. Dodatkowo do katalogu okresów służby wliczanych do stażu zatrudnienia dopisano służbę w Straży Marszałkowskiej oraz w Służbie Celno-Skarbowej.

REKLAMA

To oznacza dłuższy urlop oraz dodatkowe świadczenia pieniężne

W praktyce zmiany te oznaczają, że osoba zatrudniona obecnie na podstawie umowy o pracę, która wcześniej wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadziła działalność gospodarczą, zyskuje prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, jeżeli po doliczeniu tych okresów jej staż pracy przekroczy 10 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Znaczenie ma również fakt, że okres wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z obecnym pracodawcą wlicza się do tzw. zakładowego stażu pracy. Od tego stażu zależą m.in. długość okresu wypowiedzenia, wysokość odprawy przy rozwiązaniu umowy o pracę, a także prawo do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, jeżeli przewidują je wewnętrzne przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.

W praktyce oznacza to, że pracownik, który wcześniej wykonywał zlecenia dla obecnego pracodawcy, może uzyskać nie tylko prawo do dłuższego urlopu, lecz także wyższe odprawy oraz dłuższy okres wypowiedzenia.

Aby uzyskać dodatkowe uprawnienia oraz świadczenia trzeba pilnie złożyć wniosek do ZUS – czas na jego złożenie jest ograniczony

Potwierdzeniem powyższych okresów jest zaświadczenie z ZUS, wydawane na wniosek zainteresowanej osoby w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Ważne

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie pracodawcy dokumentów potwierdzających nowe okresy stażu pracy.

W przypadku pracowników samorządowych termin ten liczony jest od 1 stycznia bieżącego roku. Dla pracodawców spoza sektora finansów publicznych przepisy zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie tego terminu tj. 1 maja 2026 r.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, staż pracy można udokumentować poprzez przedstawienie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakończone okresy zatrudnienia mogą być potwierdzane również innymi dokumentami, takimi jak pisemne zaświadczenia pracodawców czy legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy dotyczące okresów zatrudnienia.

Tysiące pracowników już przelicza swój staż pracy. To efekt zmian w Kodeksie Pracy

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w Warszawie wpłynęło ponad dwa tysiące zaświadczeń z ZUS dokumentujących wyższy staż pracy urzędników miejskich, w Poznaniu odnotowano blisko 350 wniosków, natomiast w Lublinie, Radomiu i Katowicach – ponad 100 wniosków w każdej z tych jednostek.

Łącznie informacje o liczbie wniosków przekazało 27 miast, w tym Warszawa – ponad 2000, Poznań – blisko 350, Lublin – ponad 170, Radom – 143, Katowice – 137, Bydgoszcz – 112, Częstochowa – 109, Rzeszów – 86, Jelenia Góra – 67, Olsztyn – 60, Koszalin – 58, Elbląg – 57, Włocławek – 54, Gorzów Wielkopolski – 41, Ostrołęka – 36, Chełm – 35, Leszno – 32, Zamość – 28, Tarnów – 25, Konin – 23, Łomża – 23, Piła – 22, Siedlce – 22, Tarnobrzeg – 20, Skierniewice – 14, Krosno – 14 oraz Sieradz – 13.

W dużych miastach już teraz wiadomo, że na dodatkowe świadczenia, w tym wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych, konieczne będzie zabezpieczenie w budżetach nawet kilkuset tysięcy złotych. W Poznaniu szacunkowy roczny koszt samych zmian w wysokości dodatku za wieloletnią pracę wyniesie ponad 480 tys. zł brutto. W związku ze stosowaniem nowych przepisów dotyczących stażu pracy większość miast już teraz deklaruje konieczność wprowadzenia korekt w budżetach na 2026 rok. Od 1 maja 2026 r. również pozostali pracodawcy muszą przygotować się na dodatkowe koszty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423)

Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
REKLAMA

Od 1 maja trzeba będzie złożyć pilny wniosek do ZUS. Do uzyskania dłuższy urlop i dodatkowe świadczenia pieniężne
17 kwi 2026

Tysiące pracowników już przelicza swój staż pracy – to efekt zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. Od teraz do stażu pracy zalicza się także okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza dłuższy urlop oraz dodatkowe świadczenia pieniężne. Czas na złożenie wniosku jest jednak ograniczony.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA