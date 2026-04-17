Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Prawie 5 tys. zł z ZUS? Nowe zasady świadczenia wspierającego w 2026 roku. To musisz wiedzieć o punktacji

Prawie 5 tys. zł z ZUS? Nowe zasady świadczenia wspierającego w 2026 roku. To musisz wiedzieć o punktacji

17 kwietnia 2026, 14:30
[Data aktualizacji 18 kwietnia 2026, 18:16]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, banknoty
Prawie 5 tys. zł z ZUS? Nowe zasady świadczenia wspierającego w 2026 roku. To musisz wiedzieć o punktacji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nawet 4530 zł miesięcznie trafi do osób, które dotąd korzystały jedynie z podstawowej pomocy społecznej. Nowy system integruje bazy danych ZUS i WZON, co przyspiesza formalności, ale dla opiekunów oznacza trudną decyzję: przejście na nowe świadczenie czy pozostanie przy dotychczasowych zasiłkach? Sprawdź, jak nie popełnić błędu w 2026 roku.

Świadczenie wspierające 2026. Jak skutecznie przejść przez nowy system punktowy?

Świadczenie wspierające to największa zmiana w systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do zasiłków z MOPS, jest ono całkowicie niezależne od dochodów rodziny. Otrzymuje je bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, a kluczowym kryterium jest poziom potrzeby wsparcia określany w punktach (od 70 do 100). Kto bierze udział w procesie?

REKLAMA

REKLAMA

  • WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania): Tu składasz pierwszy wniosek. Zespół ocenia Twoją codzienną funkcjonowanie i przyznaje punkty.
  • ZUS: To instytucja wypłacająca pieniądze. Wniosek do ZUS składasz dopiero, gdy masz już w ręku decyzję o punktach z WZON.
  • Harmonogram: Od 1 stycznia 2026 roku system obejmuje już wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Kwoty są waloryzowane co roku w marcu wraz z rentą socjalną. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Poniżej szacunkowe stawki obowiązujące od marca 2026 roku:

  • 95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - ok. 4530 zł,
  • 90-94 pkt: 180 proc. renty socjalnej - ok. 3705 zł,
  • 85-89 pkt: 120 proc. renty socjalnej - ok. 2470 zł,
  • 80-84 pkt: 80 proc. renty socjalnej - ok. 1645 zł,
  • 75-79 pkt: 60 proc. renty socjalnej - ok. 1235 zł,
  • 70-74 pkt: 40 proc. renty socjalnej - ok. 825 zł (najniższy próg).

Ważne: Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie mogą ubiegać się już wszystkie osoby, które osiągnęły minimum 70 pkt.

Jak nie stracić punktów? Przygotowanie dokumentacji

Błędne wypełnienie formularza PPW (Kwestionariusz samoobsługi) to najczęstszy błąd. System nie ocenia samej choroby, ale to, jak radzisz sobie z 32 konkretnymi czynnościami życiowymi. Co przygotować przed wizytą orzecznika?

REKLAMA

  • Opis ograniczeń, a nie diagnozy: Orzecznika mniej interesuje kod choroby, a bardziej to, czy potrafisz samodzielnie pokroić jedzenie, ubrać się odpowiednio do pogody czy zareagować na niebezpieczeństwo.
  • Zasada "najgorszego dnia": Podczas wywiadu (w domu lub w placówce) opisuj swój stan w dniach, kiedy czujesz się najgorzej. Jeśli potrzebujesz przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli - to również jest forma wsparcia, którą należy zaznaczyć.
  • Dokumentacja uzupełniająca: Dołącz opinie od fizjoterapeutów, psychologów lub terapeutów zajęciowych. Powinny one opisywać trudności w komunikacji, relacjach społecznych lub motoryce.

Pułapka "wyboru" - o czym musisz wiedzieć?

Świadczenie wspierające nie zawsze jest opłacalne dla całej rodziny.

  • Utrata świadczenia pielęgnacyjnego: Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Składki ZUS opiekuna: Po przejściu na nowy system opiekun musi samodzielnie zweryfikować status swoich składek emerytalno-rentowych. ZUS może je opłacać pod pewnymi warunkami, ale wymaga to złożenia dodatkowego wniosku.

Jak złożyć wniosek, aby nie czekać miesiącami?

Obecnie system jest w pełni cyfrowy. Kolejność działań jest krytyczna:

  • Krok 1 (WZON): Składasz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Możesz to zrobić papierowo lub przez system informatyczny.
  • Krok 2 (ZUS): Czekasz na uprawomocnienie się decyzji z punktami. Dopiero wtedy składasz wniosek o wypłatę przez portal eZUS (dawniej PUE ZUS).

Uwaga: Złożenie wniosku do ZUS przed otrzymaniem punktacji z WZON skończy się odrzuceniem sprawy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy mogę pobierać 800 plus i świadczenie wspierające jednocześnie? Tak. To niezależne systemy.
  2. Ile czeka się na komisję? Z powodu dużej liczby wniosków z najniższego progu (70-74 pkt), czas oczekiwania na komisję w kwietniu 2026 roku wynosi średnio od 4 do 6 miesięcy.
  3. Czy punkty są przyznawane na zawsze? To zależy od orzeczenia. Jeśli stan zdrowia jest nierokujący poprawy, punkty przyznaje się na stałe.
  4. Czy można łączyć świadczenie z pracą? Tak. Osoba pobierająca świadczenie wspierające może pracować bez limitów zarobkowych.

Kto i od kiedy może ubiegać się o świadczenie wspierające w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie wspierające mogą ubiegać się wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające jest całkowicie niezależne od dochodów rodziny.

Jakie są stawki świadczenia wspierającego od marca 2026 dla progów punktowych 70–100 pkt?

Świadczenie wspierające - szacunkowe stawki od marca 2026: 95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - ok. 4530 zł; 90-94: 180 proc. - ok. 3705 zł; 85-89: 120 proc. - ok. 2470 zł; 80-84: 80 proc. - ok. 1645 zł; 75-79: 60 proc. - ok. 1235 zł; 70-74: 40 proc. - ok. 825 zł.

Jaka jest prawidłowa kolejność złożenia wniosków w WZON i ZUS w sprawie świadczenia wspierającego?

Krok 1 (WZON): złóż wniosek o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Krok 2 (ZUS): po uprawomocnieniu się decyzji złóż wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego przez portal eZUS. Złożenie wniosku do ZUS przed punktacją z WZON skończy się odrzuceniem sprawy.

Czy rozpoczęcie pobierania świadczenia wspierającego powoduje utratę świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna?

Tak. Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jak opisać stan w wywiadzie WZON, aby nie stracić punktów w formularzu PPW?

Stosuj zasadę „najgorszego dnia”: opisuj stan z dni, gdy czujesz się najgorzej. Potrzeba przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli to także wsparcie, które należy zaznaczyć. System punktowy nie ocenia samej choroby, lecz funkcjonowanie w 32 konkretnych czynnościach życiowych.

Źródło: INFOR
Nowa „pośrednia" zmiana czasu w 2026 r. – znaleźli kompromis, który ma zadowolić wszystkich. Sprawa już w Senacie
18 kwi 2026

Przestawienie zegarków na stałe o pół godziny (a nie o pełną godzinę) wcześniej od czasu letniego, stanowiłoby „kompromis”, który mógłby pogodzić zwolenników pozostawienia na stałe czasu letniego z osobami, które uważają, że lepiej „odnalazłyby się” w czasie zimowym – wynika z petycji Fundacji „Można Lepiej”, która w dniu 27 marca 2026 r. została złożona do Senatu. Pozostaje jednak pytanie – czy Polska może samodzielnie ustalić nowe zasady dotyczące zmiany czasu (lub przyjęcia ostatecznego czasu, który nie będzie podlegał dalszym, sezonowym zmianom), niezależnie od obowiązujących w tym zakresie przepisów UE?
Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Trzeba spełnić jeden warunek
18 kwi 2026

Majątek trzeba teraz wydać na ogrzewanie domu, szczególnie jeśli ma swoje lata i ciepło jak przez sito ucieka przez nieszczelne okna, dach czy niedocieplone ściany. To dlatego jest boom na termomodernizację. Inwestycja jest tym bardziej opłacalna, że dużą część wydatków da się odzyskać dzięki podatkowej uldze, pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami. Ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące.
AI też musi być odpowiedzialna. Co sztuczna inteligencja ma wspólnego z ESG?
18 kwi 2026

ESG już dawno przestało być hasłem zastrzeżonym dla dużych spółek i działów sustainability. Dr Marcin Huczkowski, partner w kancelarii Fieldfisher Poland, wyjaśnia, dlaczego wdrażając AI nie można pominąć pytań o ślad węglowy, uprzedzenia zakodowane w algorytmach, odpowiedzialność za błędną poradę prawną czy prawa pracowników dotkniętych automatyzacją. I pokazuje, że te tematy mają już bardzo konkretny wymiar prawny.
Wyrównanie za lata zaniżonych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS. Sąd Najwyższy zdecyduje o losie poszkodowanych emerytów
18 kwi 2026

Mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. RPO skierował skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie zasad przeliczania emerytur dla osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przed 2013 rokiem. W wielu przypadkach nowo ustalona emerytura okazała się niższa od dotychczas pobieranej. Wyrok w tej sprawie może otworzyć drogę dla dziesiątek tysięcy emerytów do ubiegania się o rekompensatę za zaniżone świadczenia – korzystniejszą niż ta przewidziana w rządowej specustawie przeliczeniowej.

REKLAMA

Jak postąpić ze znalezionym pisklęciem, a jak z podlotem? Sprawdź, czym się różnią
18 kwi 2026

Wiosną trwa okres lęgowy ptaków. Czasami podczas spaceru można znaleźć pisklę dzikiego ptaka. Jak postąpić ze znalezionym pisklęciem, a jak z podlotem? Sprawdź, czym się różnią i jak im nie zaszkodzić.
Do 60.000,00 złotych kary grozi pracodawcy za zawarcie zlecenia z własnym pracownikiem? Umowa zlecenia 2026 – jakie zmiany?
17 kwi 2026

Za sprawą zmian związanych z reformą Państwowej Inspekcji Pracy umowy zlecenia są w ostatnim czasie przedmiotem zwiększonego zainteresowania. I choć chodzi głównie o niezgodne z prawem przypadki zastępowania nimi umów o pracę, to warto zwrócić również uwagę na zawieranie przez pracodawców umów zlecenia z własnymi pracownikami.
KSeF zmienia zasady gry. Koniec wymówki, że nie mamy faktury?
18 kwi 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało raz na zawsze rozwiązać problem sporów o doręczenie faktur. W praktyce branża transportowa wchodzi jednak w nowy etap – zamiast starych wymówek pojawiają się nowe pola konfliktu, a kluczowe staje się precyzyjne definiowanie momentu rozpoczęcia biegu terminu płatności.
Nowelizacja ustawy o VAT: zmiany w rozliczeniach eksportu i importu
17 kwi 2026

W dniu 17 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany będą dotyczyć zasad rozliczania eksportu i importu na gruncie podatku VAT.

REKLAMA

Ekwiwalent za urlop policjanta po wyroku TK: Jak prawidłowo go wyliczyć?
18 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2026 r. jednoznacznie określił, jak należy naliczać należności za zaległy urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy Policji w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przyglądamy się najnowszemu orzecznictwu oraz praktycznym aspektom jego wykorzystania.
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
17 kwi 2026

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.
REKLAMA