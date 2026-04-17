Prawie 5 tys. zł z ZUS? Nowe zasady świadczenia wspierającego w 2026 roku. To musisz wiedzieć o punktacji

Nawet 4530 zł miesięcznie trafi do osób, które dotąd korzystały jedynie z podstawowej pomocy społecznej. Nowy system integruje bazy danych ZUS i WZON, co przyspiesza formalności, ale dla opiekunów oznacza trudną decyzję: przejście na nowe świadczenie czy pozostanie przy dotychczasowych zasiłkach? Sprawdź, jak nie popełnić błędu w 2026 roku.

Świadczenie wspierające 2026. Jak skutecznie przejść przez nowy system punktowy?

Świadczenie wspierające to największa zmiana w systemie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W przeciwieństwie do zasiłków z MOPS, jest ono całkowicie niezależne od dochodów rodziny. Otrzymuje je bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, a kluczowym kryterium jest poziom potrzeby wsparcia określany w punktach (od 70 do 100). Kto bierze udział w procesie?

WZON (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania): Tu składasz pierwszy wniosek. Zespół ocenia Twoją codzienną funkcjonowanie i przyznaje punkty.

ZUS: To instytucja wypłacająca pieniądze. Wniosek do ZUS składasz dopiero, gdy masz już w ręku decyzję o punktach z WZON.

Harmonogram: Od 1 stycznia 2026 roku system obejmuje już wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Kwoty są waloryzowane co roku w marcu wraz z rentą socjalną. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Poniżej szacunkowe stawki obowiązujące od marca 2026 roku:

95-100 pkt: 220 proc. renty socjalnej - ok. 4530 zł,

90-94 pkt: 180 proc. renty socjalnej - ok. 3705 zł,

85-89 pkt: 120 proc. renty socjalnej - ok. 2470 zł,

80-84 pkt: 80 proc. renty socjalnej - ok. 1645 zł,

75-79 pkt: 60 proc. renty socjalnej - ok. 1235 zł,

70-74 pkt: 40 proc. renty socjalnej - ok. 825 zł (najniższy próg).

Ważne: Od 1 stycznia 2026 roku o świadczenie mogą ubiegać się już wszystkie osoby, które osiągnęły minimum 70 pkt.

Jak nie stracić punktów? Przygotowanie dokumentacji

Błędne wypełnienie formularza PPW (Kwestionariusz samoobsługi) to najczęstszy błąd. System nie ocenia samej choroby, ale to, jak radzisz sobie z 32 konkretnymi czynnościami życiowymi. Co przygotować przed wizytą orzecznika?

Opis ograniczeń, a nie diagnozy : Orzecznika mniej interesuje kod choroby, a bardziej to, czy potrafisz samodzielnie pokroić jedzenie, ubrać się odpowiednio do pogody czy zareagować na niebezpieczeństwo.

: Orzecznika mniej interesuje kod choroby, a bardziej to, czy potrafisz samodzielnie pokroić jedzenie, ubrać się odpowiednio do pogody czy zareagować na niebezpieczeństwo. Zasada "najgorszego dnia" : Podczas wywiadu (w domu lub w placówce) opisuj swój stan w dniach, kiedy czujesz się najgorzej. Jeśli potrzebujesz przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli - to również jest forma wsparcia, którą należy zaznaczyć.

: Podczas wywiadu (w domu lub w placówce) opisuj swój stan w dniach, kiedy czujesz się najgorzej. Jeśli potrzebujesz przypominania o lekach lub nadzoru przy kąpieli - to również jest forma wsparcia, którą należy zaznaczyć. Dokumentacja uzupełniająca: Dołącz opinie od fizjoterapeutów, psychologów lub terapeutów zajęciowych. Powinny one opisywać trudności w komunikacji, relacjach społecznych lub motoryce.

Pułapka "wyboru" - o czym musisz wiedzieć?

Świadczenie wspierające nie zawsze jest opłacalne dla całej rodziny.

Utrata świadczenia pielęgnacyjnego : Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

: Jeśli osoba z niepełnosprawnością zacznie pobierać świadczenie wspierające, jej opiekun automatycznie traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Składki ZUS opiekuna: Po przejściu na nowy system opiekun musi samodzielnie zweryfikować status swoich składek emerytalno-rentowych. ZUS może je opłacać pod pewnymi warunkami, ale wymaga to złożenia dodatkowego wniosku.

Jak złożyć wniosek, aby nie czekać miesiącami?

Obecnie system jest w pełni cyfrowy. Kolejność działań jest krytyczna:

Krok 1 (WZON): Składasz wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Możesz to zrobić papierowo lub przez system informatyczny.

Krok 2 (ZUS): Czekasz na uprawomocnienie się decyzji z punktami. Dopiero wtedy składasz wniosek o wypłatę przez portal eZUS (dawniej PUE ZUS).

Uwaga: Złożenie wniosku do ZUS przed otrzymaniem punktacji z WZON skończy się odrzuceniem sprawy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę pobierać 800 plus i świadczenie wspierające jednocześnie? Tak. To niezależne systemy. Ile czeka się na komisję? Z powodu dużej liczby wniosków z najniższego progu (70-74 pkt), czas oczekiwania na komisję w kwietniu 2026 roku wynosi średnio od 4 do 6 miesięcy. Czy punkty są przyznawane na zawsze? To zależy od orzeczenia. Jeśli stan zdrowia jest nierokujący poprawy, punkty przyznaje się na stałe. Czy można łączyć świadczenie z pracą? Tak. Osoba pobierająca świadczenie wspierające może pracować bez limitów zarobkowych.