REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?

Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 kwietnia 2026, 15:30
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć termin marcowego posiedzenia Senackiej Komisji Petycji już minął, temat całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego emerytów, którzy wychowali pracujących w Polsce obywateli, wciąż elektryzuje opinię publiczną. Postulat ten, zawarty w petycji P11-01/24, przeszedł właśnie do kolejnego etapu analiz rządowych, stając się jednym z najgorętszych tematów trwającej kampanii przedwyborczej.

rozwiń >

Kto miałby skorzystać na "emeryturze demograficznej"?

Zgodnie z doprecyzowanym projektem, prawo do świadczenia bez podatku mieliby zyskać rodzice co najmniej dwojga dzieci. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym warunkiem pozostaje wymóg, aby dzieci te zdobyły wykształcenie w kraju i tutaj odprowadzały składki, budując polskie PKB. Autorzy petycji argumentują, że obecny system jest niesprawiedliwy: rodzice inwestujący czas i pieniądze w wychowanie przyszłych pokoleń podatników są traktowani tak samo, jak osoby bezdzietne, które mogły w tym czasie gromadzić kapitał wyłącznie na własne potrzeby. Ulga ma być formą "dywidendy demograficznej" za trud wychowawczy.

REKLAMA

REKLAMA

Realne zyski. Ile pieniędzy zostanie w kieszeni seniora?

W kwietniu 2026 roku sytuacja wygląda następująco: emeryci pobierający świadczenia do 2500 zł brutto już teraz nie płacą PIT dzięki kwocie wolnej (30 000 zł). Nowa ulga byłaby zatem realnym wsparciem dla osób z nieco wyższymi emeryturami:

  • Przy emeryturze 3500 zł brutto: zysk wyniósłby ok. 100 zł miesięcznie.
  • Przy emeryturze 5000 zł brutto: senior mógłby zyskać nawet ponad 250 zł miesięcznie.

Ważne: od świadczenia nadal odprowadzana byłaby obowiązkowa 9-procentowa składka zdrowotna, której petycja nie obejmuje.

Status prac. Czy to wejdzie w życie?

Po marcowym posiedzeniu Komisja Petycji zwróciła się do resortów finansów oraz rodziny o szczegółowe wyliczenia skutków dla budżetu. Eksperci wskazują, że szanse na wejście przepisów w życie w pełnym kształcie są umiarkowane ze względu na skomplikowany system weryfikacji. Jednak w roku wyborczym (przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi) politycy szukają sposobów na pozyskanie głosów seniorów, co może doprowadzić do wprowadzenia choćby uproszczonej wersji tego rozwiązania.

REKLAMA

Wyzwania techniczne. Kto udowodni pracę dziecka?

Największym znakiem zapytania pozostaje kwestia weryfikacji uprawnień. Systemy informatyczne ZUS i skarbówki nie są w pełni zsynchronizowane w zakresie powiązań rodzinnych dorosłych osób. W pesymistycznym wariancie to senior musiałby co roku składać oświadczenie lub przedstawiać zaświadczenia o pracy swoich dzieci, co stanowiłoby ogromną barierę biurokratyczną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co z dziećmi z niepełnosprawnością?

Projekt budzi emocje ze względu na grupy wykluczone. Krytycy zauważają, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mogą pracować, zostaliby pominięci. Choć poświęcili oni często więcej sił na opiekę, według literalnych zapisów nie spełniliby wymogu "budowania PKB". To punkt wymagający pilnej korekty legislacyjnej.

Głosy krytyki. Sprawiedliwość społeczna i dziura budżetowa

Mimo silnych argumentów autorów petycji, projekt budzi opór części ekonomistów i środowisk społecznych. Eksperci finansowi wskazują na ogromny koszt dla budżetu państwa, który może iść w miliardy złotych rocznie, co przy obecnym deficycie jest dużym wyzwaniem. Pojawiają się również głosy dotyczące sprawiedliwości społecznej - krytycy podnoszą, że system uderza w osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych dzieci mieć nie mogły, a przez lata pracy również budowały polską gospodarkę. Wskazuje się, że emerytura powinna zależeć od wypracowanego kapitału, a nie od sytuacji rodzinnej seniora.

Co dalej? Harmonogram prac legislacyjnych

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla losów "emerytury demograficznej". Po analizie wyliczeń z resortów finansów oraz rodziny, Komisja Petycji zdecyduje, czy skierować projekt do dalszych prac legislacyjnych w formie projektu ustawy. Seniorzy powinni uważnie śledzić oficjalne komunikaty rządowe oraz debaty senackie, ponieważ to w nich zapadną rozstrzygnięcia, czy ulga zostanie wprowadzona w pełnej wersji, czy jedynie jako symboliczny dodatek dla najbardziej wielodzietnych rodzin.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy przepisy o zwolnieniu z podatku już obowiązują? Nie. W kwietniu 2026 roku jest to wciąż postulat zawarty w petycji, nad którą pracuje Senat. Nie jest to jeszcze obowiązująca ustawa, więc kwoty wypłat nie uległy zmianie.
  2. Czy jeśli mam jedno dziecko, to skorzystam z ulgi? Według obecnego brzmienia petycji - nie. Autorzy projektu proponują, aby zwolnienie przysługiwało rodzicom co najmniej dwojga dzieci.
  3. Moje dziecko pracuje za granicą. Czy dostanę ulgę? Zgodnie z założeniami projektu - nie. Głównym celem ulgi jest nagrodzenie rodziców, których dzieci odprowadzają podatki w Polsce. To jeden z najbardziej spornych punktów petycji..
  4. Czy ulga przysługuje obojgu rodzicom? Tak. Zgodnie z założeniami, prawo do "emerytury demograficznej" nie byłoby dzielone. Jeśli oboje rodzice wypracowali własne świadczenia emerytalne i wspólnie wychowali co najmniej dwoje dzieci pracujących w kraju, każde z nich otrzymałoby zwolnienie z podatku PIT od swojej emerytury.
  5. Czy liczba dzieci powyżej dwojga zwiększa zysk? Nie. Projekt zakłada system progowy - po przekroczeniu liczby dwojga dzieci zyskujesz prawo do całkowitego zwolnienia z PIT (do wysokości limitów podatkowych). Posiadanie trojga, czworga czy większej liczby dzieci nie zwiększy kwoty przelewu bardziej, ponieważ podatku po prostu nie da się obniżyć poniżej zera.
  6. Co w sytuacji, gdy jedno dziecko pracuje w Polsce, a drugie za granicą? W obecnym kształcie petycji warunek dotyczy "co najmniej dwojga dzieci". Oznacza to, że jeśli rodzic ma trójkę dzieci, z których dwoje pracuje w Warszawie, a jedno w Londynie - ulga zostanie przyznana. Problem pojawia się przy dwójce dzieci, z których tylko jedno odprowadza składki w kraju - wtedy, według dzisiejszych założeń, rodzic straci prawo do świadczenia.
  7. Mam niską emeryturę (poniżej 2500 zł). Co ta zmiana dla mnie oznacza? Dla osób z najniższymi świadczeniami reforma nie przyniesie korzyści finansowych, ponieważ te emerytury są już zwolnione z PIT w ramach ogólnej kwoty wolnej od podatku.
Powiązane
Sposób na poratowanie finansowe w 2026 roku. Pieniądze, które musisz oddać, ale… nie zawsze? O tym zasiłku mało kto słyszał
Ponad 4200 zł miesięcznie jeszcze przed emeryturą. Sprawdź, jak odebrać te pieniądze z ZUS
Zwrot trzynastej emerytury w 2026 roku. Kto musi oddać 1978,49 zł do ZUS?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
16 kwi 2026

Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Do 8 tys. zł dla właścicieli domów. Rusza nowy program dopłat
16 kwi 2026

Osoby fizyczne mają możliwość uzyskania kolejnej dopłaty z przeznaczeniem na przygotowanie przydomowego systemu gromadzenia i wykorzystania deszczówki. Można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – zaoszczędzić dzięki mikroretencji i uniknąć kary.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.
Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie 2026 – jak wpływa na odprawy, ekwiwalenty, dodatki i strukturę płac. Jakie błędy co do płacy minimalnej wyłapuje PIP?
16 kwi 2026

Minimalne wynagrodzenie to dziś nie tylko najniższa pensja w tabeli płac. To kwota, która wyznacza granice odpowiedzialności pracodawców, determinuje wysokość odpraw, podnosi ekwiwalenty za urlop i zmienia proporcje między doświadczonymi pracownikami a nowo zatrudnionymi. Od 1 stycznia 2026 r. ta liczba wynosi 4 806 zł brutto. W praktyce oznacza to znacznie więcej niż 140 zł podwyżki — to impuls, który uruchamia efekt domina w całym systemie prawa pracy. Bo gdy rośnie płaca minimalna, rosną nie tylko wynagrodzenia. Zmienia się konstrukcja umów, kalkulacja kosztów zwolnień, sposób naliczania świadczeń i relacje płacowe w firmach. Minimalne wynagrodzenie przestaje być jedynie narzędziem ochrony najniżej zarabiających. Coraz wyraźniej staje się fundamentem, na którym opiera się cała architektura wynagrodzeń.
Nowość dla przedsiębiorców. Co daje mZUS dla Płatnika?
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. Nowość: mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 r. dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.
Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło
16 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.

REKLAMA

Zdolność kredytowa singla w 2026 r. – przy pensji 4000 zł i 6500 zł netto. Jaki wkład własny jest potrzebny? Kto może liczyć na dopłaty od państwa do kredytu mieszkaniowego?
16 kwi 2026

Jaka jest zdolność kredytowa singla na wiosnę 2026 roku? Credipass przeanalizowała zdolność zaciągnięcia kredytu przy miesięcznych zarobkach na poziomie 4000 zł netto i 6500 zł netto - takie zarobki są często oferowane młodym absolwentom na początku kariery zawodowej. Taka różnica w zarobkach może oznaczać nawet ponad 240 tys. zł różnicy w zdolności kredytowej. W praktyce to właśnie wybór branży coraz częściej decyduje o tym, czy młody singiel kupi mieszkanie, czy pozostanie poza rynkiem nieruchomości. Przepaść pomiędzy dwoma profilami absolwentów jest ogromna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA