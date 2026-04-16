Emerytury zwolnione z PIT dla rodziców. Co dalej z przełomową ulgą dla seniorów? Kto zyska na "dywidendzie demograficznej" i co z petycją w Senacie?

Choć termin marcowego posiedzenia Senackiej Komisji Petycji już minął, temat całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego emerytów, którzy wychowali pracujących w Polsce obywateli, wciąż elektryzuje opinię publiczną. Postulat ten, zawarty w petycji P11-01/24, przeszedł właśnie do kolejnego etapu analiz rządowych, stając się jednym z najgorętszych tematów trwającej kampanii przedwyborczej.

Kto miałby skorzystać na "emeryturze demograficznej"?

Zgodnie z doprecyzowanym projektem, prawo do świadczenia bez podatku mieliby zyskać rodzice co najmniej dwojga dzieci. Kluczowym i najbardziej kontrowersyjnym warunkiem pozostaje wymóg, aby dzieci te zdobyły wykształcenie w kraju i tutaj odprowadzały składki, budując polskie PKB. Autorzy petycji argumentują, że obecny system jest niesprawiedliwy: rodzice inwestujący czas i pieniądze w wychowanie przyszłych pokoleń podatników są traktowani tak samo, jak osoby bezdzietne, które mogły w tym czasie gromadzić kapitał wyłącznie na własne potrzeby. Ulga ma być formą "dywidendy demograficznej" za trud wychowawczy.

Realne zyski. Ile pieniędzy zostanie w kieszeni seniora?

W kwietniu 2026 roku sytuacja wygląda następująco: emeryci pobierający świadczenia do 2500 zł brutto już teraz nie płacą PIT dzięki kwocie wolnej (30 000 zł). Nowa ulga byłaby zatem realnym wsparciem dla osób z nieco wyższymi emeryturami:

Przy emeryturze 3500 zł brutto: zysk wyniósłby ok. 100 zł miesięcznie.

Przy emeryturze 5000 zł brutto: senior mógłby zyskać nawet ponad 250 zł miesięcznie.

Ważne: od świadczenia nadal odprowadzana byłaby obowiązkowa 9-procentowa składka zdrowotna, której petycja nie obejmuje.

Status prac. Czy to wejdzie w życie?

Po marcowym posiedzeniu Komisja Petycji zwróciła się do resortów finansów oraz rodziny o szczegółowe wyliczenia skutków dla budżetu. Eksperci wskazują, że szanse na wejście przepisów w życie w pełnym kształcie są umiarkowane ze względu na skomplikowany system weryfikacji. Jednak w roku wyborczym (przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi) politycy szukają sposobów na pozyskanie głosów seniorów, co może doprowadzić do wprowadzenia choćby uproszczonej wersji tego rozwiązania.

Wyzwania techniczne. Kto udowodni pracę dziecka?

Największym znakiem zapytania pozostaje kwestia weryfikacji uprawnień. Systemy informatyczne ZUS i skarbówki nie są w pełni zsynchronizowane w zakresie powiązań rodzinnych dorosłych osób. W pesymistycznym wariancie to senior musiałby co roku składać oświadczenie lub przedstawiać zaświadczenia o pracy swoich dzieci, co stanowiłoby ogromną barierę biurokratyczną.

Co z dziećmi z niepełnosprawnością?

Projekt budzi emocje ze względu na grupy wykluczone. Krytycy zauważają, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mogą pracować, zostaliby pominięci. Choć poświęcili oni często więcej sił na opiekę, według literalnych zapisów nie spełniliby wymogu "budowania PKB". To punkt wymagający pilnej korekty legislacyjnej.

Głosy krytyki. Sprawiedliwość społeczna i dziura budżetowa

Mimo silnych argumentów autorów petycji, projekt budzi opór części ekonomistów i środowisk społecznych. Eksperci finansowi wskazują na ogromny koszt dla budżetu państwa, który może iść w miliardy złotych rocznie, co przy obecnym deficycie jest dużym wyzwaniem. Pojawiają się również głosy dotyczące sprawiedliwości społecznej - krytycy podnoszą, że system uderza w osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych dzieci mieć nie mogły, a przez lata pracy również budowały polską gospodarkę. Wskazuje się, że emerytura powinna zależeć od wypracowanego kapitału, a nie od sytuacji rodzinnej seniora.

Co dalej? Harmonogram prac legislacyjnych

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla losów "emerytury demograficznej". Po analizie wyliczeń z resortów finansów oraz rodziny, Komisja Petycji zdecyduje, czy skierować projekt do dalszych prac legislacyjnych w formie projektu ustawy. Seniorzy powinni uważnie śledzić oficjalne komunikaty rządowe oraz debaty senackie, ponieważ to w nich zapadną rozstrzygnięcia, czy ulga zostanie wprowadzona w pełnej wersji, czy jedynie jako symboliczny dodatek dla najbardziej wielodzietnych rodzin.

