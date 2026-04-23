REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze

800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 07:23
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
800 plus, pieniądze, świadczenie, świadczenie wychowawcze, RPO, rząd, rodzice
800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 20 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym rząd rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus. Opiekunowie dzieci, którzy dotychczas byli pominięci w ustawowym katalogu osób, którym przysługuje świadczenie i w sprawie których interweniował RPO – nie będą już musieli walczyć o przyznanie 800 plus w sądzie.

Świadczenie wychowawcze 800 plus – komu i w jakiej kwocie przysługuje w obecnym stanie prawnym?

Świadczenie wychowawcze (potocznie określane 800 plus) przysługuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – na każde dziecko, do czasu, aż ukończy ono 18 rok życia. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono:

REKLAMA

REKLAMA

  • matce albo ojcu dziecka – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem, że – w przypadku, gdy dziecko (zgodnie z orzeczeniem sądu) jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc (czyli – 400 zł),
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję) – jeżeli dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka (czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem),
  • opiekunowi tymczasowemu dziecka,
  • opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej – jeśli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 800 zł miesięcznie na dziecko – tyle beneficjent świadczenia otrzymuje „na rękę”, niezależnie od wysokości dochodu. Od ww. świadczenia, jego beneficjent, nie płaci przy tym podatku dochodowego i świadczenie nie może zostać zajęte w drodze egzekucji.

Rząd zmienia zasady świadczenia wychowawczego 800 plus – nowa grupa uprawnionych, w sprawie których interweniował RPO, nie będzie już musiała walczyć o przyznanie świadczenia w sądzie

W dniu 20 kwietnia 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr z wykazu: UDER106), autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus.

Ważne

Zgodnie z art. 1 pkt 2 projektu – do katalogu osób uprawnionych do świadczenia 800 plus, wynikającego z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zostanie dopisany pkt 3c, zgodnie z którym – 800 plus przysługiwać będzie również „osobie sprawującej bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu”.

Jak wynika z uzasadnienia projektu – jednym z celów regulacji, jest właśnie „jasne uregulowanie spraw związanych z przysługiwaniem świadczenia wychowawczego osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem”. W obecnym kształcie bowiem – ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus – nie przewiduje, że osobom, które sprawują tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego. Z art. 4 ww. ustawy w obecnym brzmieniu, wynika, że – świadczenie wychowawcze przysługuje wyłącznie matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi tymczasowemu dziecka, opiekunowi dziecka wskazanemu przez władze kraju pochodzenia, dyrektorowi domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Katalog ten obejmuje zatem osoby, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają prawo i obowiązek opieki nad dzieckiem. Choć ta forma opieki nie została zdefiniowana przez ustawodawcę – w praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje powierzenia danej osobie sprawowania tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem (która nie mieści się w pojęciu pieczy zastępczej). W związku z brakiem ujęcia bieżącej pieczy nad dzieckiem również w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – jeżeli osoba, której sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem, złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – ZUS jej tego prawa odmawiał. Z tego względu – osoby te, kierowały swoje sprawy na ścieżkę odwoławczą i ostatecznie sądy, częstokroć, przyznawały im prawo do świadczenia.

REKLAMA

Na powyższy problem (nieujęcia w katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus osób sprawujących, na mocy orzeczenia sądy, tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem) niejednokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Dziecka (RPO), kierując w tej sprawie wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym – jak informuje resort – projektowana ustawa zakłada wprowadzenie do katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego również osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu. Osoby te będą usytuowane w ustawie w sposób analogiczny jak opiekunowie prawni.”

Świadczenie wychowawcze 800 plus dla nowej grupy uprawnionych, w sprawie których interweniował RPO – kiedy przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z art. 3 projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr z wykazu: UDER106) – przepisy stanowiące o umożliwieniu otrzymywania świadczenia wychowawczego 800 plus przez osoby sprawujące, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem – wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Na dzień dzisiejszy jednak, projekt (w dniu 20 kwietnia 2026 r.) został dopiero opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i jednocześnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, które potrwają do 11 maja 2026 r. Jeżeli regulacja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów – trafi ona następnie do dalszych prac w Sejmie i Senacie, zanim ostatecznie zostanie złożona na biurku Prezydenta.

Nie tylko nowa grupa uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus, ale również – koniec z wnioskami o 800 plus dla wszystkich beneficjentów świadczenia

Drugą, ale również istotną zmianą, wynikającą z projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER106) jest – uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków.

W tym zakresie – jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) projekt:

  1. realizuje postulat deregulacyjny (MRPiPS-29-322) w zakresie ograniczenia zbędnych obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli oraz realizację wyżej wskazanego priorytetu z Wykazu Priorytetów Polityki Członków Rady Ministrów,
  2. służy zwiększeniu wygody i ułatwieniu dostępu do świadczenia poprzez automatyczne odnowienie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie danych już posiadanych przez ZUS, który jest realizatorem świadczenia wychowawczego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości modyfikacji danych przez rodzica w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej,
  3. zwiększa efektywność i ogranicza koszty obsługi realizacji świadczenia wychowawczego po stronie administracji publicznej, w szczególności ZUS, poprzez cyfryzację i automatyzację procesów,
  4. zapewnia ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego bez konieczności każdorazowego wnioskowania przez osoby uprawnione.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy – w zakresie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego 800 plus, jeżeli ustawa zostanie ostatecznie uchwalona – wejdą w życie z dniem 1 lutego 2027 r., a zastosowanie znajdą po raz pierwszy w stosunku do okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w dniu 1 czerwca 2027 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 508)
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UDER106)

Fot. @a_dziemianowicz/X.com

Powiązane
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – Polacy mogą ubiegać się o to świadczenie
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.
Fiskus odmówił 53 000 zł ulgi. Właściciel 80-letniego domu usłyszał: nowy dach to nie termomodernizacja
23 kwi 2026

Wymiana dachu, który przecieka, namaka strop i uniemożliwia jakiekolwiek ocieplenie, nie jest – zdaniem fiskusa – elementem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji odmówił podatnikowi prawa do odliczenia wydatku na nowe pokrycie dachowe. Linia niekorzystna dla właścicieli starych domów utrwala się.
Robicie błędy przy segregacji odpadów? Rusza system, który to wykryje i was namierzy. Będą za to kary?
23 kwi 2026

Zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe, które nie trafiają już do odpadów zmieszanych, plastikowe butelki, których nie można wrzucać do żółtych pojemników na tworzywa sztuczne… to nieoczywiste pułapki w segregacji śmieci. Jedni popełniają błędy nieświadomie, inni recykling mają w nosie. I jedni i drudzy trafią teraz pod kontrolną lupę. Od maja ruszy system, który to wykryje.
Zmiany w najmie od 20 maja 2026 r. Kary do 50 tys. zł za brak rejestracji i numeru identyfikacyjnego. Adwokat: będzie rewolucja, a większość wynajmujących mieszkania właścicieli nic o tym nie wie
22 kwi 2026

W dniu 20 maja 2026 roku dla tysięcy Polaków wynajmujących mieszkania przez Airbnb i Booking nadejdzie dzień zero. Bez rejestracji i numeru identyfikacyjnego nie będzie można legalnie oferować lokalu. Kary? Nawet do 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że większość właścicieli wciąż o tym nie wie, a polski system wdrażania unijnych przepisów kuleje na wszystkich frontach.

REKLAMA

Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu
22 kwi 2026

Przez dekady to hotele wyznaczały standardy w branży noclegowej. Dziś role się odwróciły - to platformy najmu krótkoterminowego, jak np. Airbnb czy Booking, stają się inkubatorem innowacji. Automatyzacja, unikalny wystrój i inteligentne systemy zarządzania kosztami zaczynają przenikać do tradycyjnych obiektów. I to szybciej, niż myślisz.
KSeF - polski biznes wszedł w fazę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
22 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS. Którzy przedsiębiorcy mogą na to liczyć?
22 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Fundacja rodzinna musi płacić podatek. Nawet jeśli jest w organizacji
22 kwi 2026

Czy brak osobowości prawnej i bycie w organizacji wykluczają z obowiązku podatkowego na gruncie podatku od nieruchomości? Dla wielu osób to zaskoczenie, że fundacja rodzinna tuż po jej utworzeniu miałaby od razu płacić za posiadane nieruchomości. Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Zwolnienie lekarskie to nie immunitet. Jak legalnie rozstać się z pracownikiem nadużywającym "L4"?
22 kwi 2026

W polskiej kulturze biznesowej utarło się przekonanie, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest „nietykalny”. Dla przedsiębiorców moment, w którym nielojalny członek zespołu wyczuwając nadchodzące wypowiedzenie lub restrukturyzację nagle przedkłada zaświadczenie o niezdolności do pracy, bywa źródłem frustracji i poczucia bezradności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA