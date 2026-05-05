ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus

ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus

05 maja 2026, 06:27
Maja Retman
Maja Retman
ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus
ZUS apeluje do rodziców. Przez to można nie dostać 800 plus
Jeden kluczowy termin już przepadł, teraz zbliża się kolejny. Jego przegapienie może skutkować brakiem wypłaty 800 plus. Zakład Ubezpieczeń społecznych apeluje do rodziców o pilnowanie dat. Program nie działa z automatu, ale według twardych reguł i kalendarza, którego nie da się nagiąć. O co dokładnie chodzi?

System, który utrzymuje miliony, ale wymaga pilnowania

Polska polityka prorodzinna od lat próbuje odpowiedzieć na jeden z najpoważniejszych problemów — spadającą liczbę urodzeń i rosnące koszty wychowania dzieci. W praktyce opiera się na kilku instrumentach, ale jeden z nich ma znaczenie absolutnie kluczowe.

Program Rodzina 800 plus stał się fundamentem budżetów milionów gospodarstw domowych. Jego konstrukcja jest prosta i — co równie ważne — powszechna. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia, bez względu na dochody rodziny. To oznacza, że rocznie do rodziców trafia 9600 złotych na jedno dziecko. W skali pojedynczego gospodarstwa to często pieniądze, które decydują o stabilności finansowej, a w skali całej gospodarki — miliardy złotych napędzające konsumpcję.

Podwyższenie świadczenia z poziomu Rodzina 500 plus na początku 2024 roku nie było przypadkowe. Miało zrekompensować spadek wartości pieniądza wywołany inflacją i utrzymać realną siłę wsparcia.

Równolegle funkcjonują inne instrumenty, takie jak Dobry Start, czyli jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Wszystkie te elementy tworzą system, który — przynajmniej w założeniu — ma stabilizować sytuację rodzin. Jest jednak jeden warunek: trzeba o te pieniądze aktywnie zabiegać.

Nic nie dzieje się automatycznie

Wbrew powszechnemu przekonaniu świadczenia nie są przyznawane raz na zawsze. Każdy z programów działa w rocznych cyklach, które wymagają regularnego odnawiania.

Poprzedni okres świadczeniowy zakończył się dokładnie 31 maja. Nowy rozpoczął się 1 czerwca i potrwa kolejne dwanaście miesięcy. To oznacza konieczność złożenia nowego wniosku, nawet jeśli sytuacja rodziny się nie zmieniła.

Dziś cała procedura odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można składać przez bankowość internetową, portal Emp@tia lub aplikację mZUS. Papierowe formularze praktycznie zniknęły z obiegu.

Z jednej strony to upraszcza system i przyspiesza weryfikację danych. Z drugiej, sprawia, że łatwiej przeoczyć moment, w którym trzeba kliknąć „wyślij”.

Jeden termin już minął. Drugi właśnie decyduje o pieniądzach

Najważniejszą datą dla ciągłości wypłat jest koniec kwietnia. Ci, którzy złożyli poprawny wniosek do 30 kwietnia, zachowują pełną płynność finansową. Świadczenie trafia na konto bez żadnych przerw.

Co z tymi, którzy ten termin przegapili? Wchodzą w mniej komfortowy scenariusz. Wniosek złożony w maju oznacza opóźnienie. Pieniądze za czerwiec zostaną wypłacone dopiero w lipcu — razem z wyrównaniem. W praktyce oznacza to miesiąc bez wpływów i konieczność „przetrwania” tego okresu z własnych środków.

Jeszcze bardziej komplikuje się sytuacja osób, które odkładają formalności do czerwca. W ich przypadku pierwsza wypłata pojawi się dopiero w sierpniu.

Najbardziej dotkliwa konsekwencja pojawia się jednak później. Od czerwca 2024 roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą wniosek złożony po czerwcu zamyka drogę do wyrównania za pierwszy miesiąc nowego okresu. To oznacza, że pieniądze za czerwiec przepadają bezpowrotnie.

Terminy wypłat 800 plus. Maj miesza w kalendarzu

Nawet jeśli rodzice dopilnowali wszystkich formalności i złożyli wnioski w terminie, maj potrafi ich zaskoczyć. Tym razem nie zasadami, lecz samą logistyką wypłat.

Standardowy harmonogram w Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosty i powtarzalny. Przelewy realizowane są w dziesięciu stałych terminach każdego miesiąca: drugiego, czwartego, siódmego, dziewiątego, dwunastego, czternastego, szesnastego, osiemnastego, dwudziestego oraz dwudziestego drugiego dnia miesiąca. Ten rytm zwykle nie ulega zmianie — chyba że w kalendarzu pojawią się święta lub weekendy.

A wtedy obowiązuje inna zasada, wynikająca wprost z przepisów: jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, środki muszą zostać przekazane wcześniej. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w maju.

Tegoroczna majówka całkowicie przestawiła ten mechanizm. Ponieważ 1 maja to ustawowe Święto Pracy, a 2 maja przypadł w sobotę, pierwsze przelewy musiały zostać zrealizowane jeszcze przed długim weekendem — już w czwartek, 30 kwietnia. To jednak nie koniec zmian.

Kolejne terminy również ulegają przesunięciom. Ci, którzy standardowo otrzymują świadczenie dziewiątego dnia miesiąca, zobaczą pieniądze już ósmego maja, czyli w piątek. Z kolei przypisani do szesnastego dnia miesiąca dostaną przelew dzień wcześniej — piętnastego.

Taka kumulacja wcześniejszych wypłat ma swoje konsekwencje. Z jednej strony oznacza szybszy dopływ gotówki do gospodarstw domowych i całej gospodarki. Z drugiej — wymusza na rodzinach większą dyscyplinę finansową. Pieniądze pojawiają się wcześniej, ale muszą wystarczyć na dokładnie ten sam okres.

W praktyce oznacza to konieczność uważniejszego planowania wydatków. Zwłaszcza że maj i czerwiec to czas zwiększonych kosztów: zakończenie roku szkolnego, dodatkowe aktywności dzieci, a zaraz potem wakacyjne wyjazdy. Przyspieszone przelewy mogą więc być zarówno ułatwieniem, jak i pułapką — wszystko zależy od tego, jak zostaną wykorzystane.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Dofinansowanie do usuwania azbestu w 2026 r. Gminy mają krótki czas na wnioski, właściciele dachów powinni zgłosić się do urzędu
04 maja 2026

Trwa kolejna odsłona programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Dlatego osoby, które mają eternit na dachu lub inne wyroby azbestowe na nieruchomości, powinny jak najszybciej sprawdzić w swojej gminie, czy samorząd przystępuje do programu.
Strój na egzamin ósmoklasisty
04 maja 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla ucznia. Strój na to wydarzenie powinien odpowiadać wymogom stroju galowego opisanego w statucie szkoły. Należy pamiętam że ósmoklasista nadal jest uczniem szkoły. Niemniej jednak dobrze by było zadbać, aby strój ten nie tylko dostosowany do okoliczności, ale i wygodny.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
04 maja 2026

Kto może uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i na jak długo? Z jakiego rodzaju uprawnieniami wiąże się taki dokument? Jakie są stawki najważniejszych świadczeń w 2026 roku? Czy możliwa jest podwyżka w roku 2027? Rozwiewamy wątpliwości.
ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 zł za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent?
04 maja 2026

ZUS płaci 9 groszy za przelew i 19,95 PLN za przekaz pocztowy. Czy idzie rewolucja w wypłatach emerytur i rent? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnuje z poczty i wypłaci emerytury i renty tylko na konta? Pytamy u źródła.

Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
04 maja 2026

Sąd Najwyższy rozstrzygnął: wierzyciel zmarłego dłużnika może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i przerwać przedawnienie długu. Koszt? Tylko 100 zł. Spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że zobowiązania zostaną wyegzekwowane, nawet jeśli sami nic nie zrobią. Oto szczegóły nowej uchwały SN z 11 lutego 2026 r.
Wyższy próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r.
04 maja 2026

Ile wynosi próg dochodowy do 500+ dla niesamodzielnych od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Właściwa nazwa to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Komu przysługują dodatkowe pieniądze z ZUS? Jak je uzyskać?
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – składki ZUS i ryzyko uznania za umowę o pracę
04 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
Dyrektywa UE o transparentności wynagrodzeń – co firmy muszą wdrożyć do czerwca 2026?
04 maja 2026

Do czerwca 2026 r. firmy działające w Unii Europejskiej muszą przygotować się na jedną z największych zmian w obszarze wynagradzania od lat. Dyrektywa UE o transparentności wynagrodzeń nie ogranicza się do obowiązków informacyjnych – wymaga realnego uporządkowania systemów płac, zasad rekrutacji oraz mechanizmów raportowania. Dla zarządów i działów HR oznacza to konieczność audytu wynagrodzeń, rewizji polityk płacowych i przygotowania się na nowe ryzyka prawne i finansowe.

Likwidacja egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1, mniej pytań z teorii i inne zmiany w egzaminach na prawo jazdy (projekt)
04 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano 28 kwietnia 2026 r. w założenia nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie zasad egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Chodzi także o położenie większego nacisku na weryfikację umiejętności kluczowych z punktu widzenia praktyki prowadzenia pojazdu – temu m.in. ma służyć likwidacja egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B i B1 oraz oparcie egzaminu praktycznego na rzeczywistym uczestnictwie osoby egzaminowanej w ruchu drogowym. Nad projektem tej nowelizacji pracuje Ministerstwo Infrastruktury.
Komisje PZON odbierają w 4 minuty pkt 7 z orzeczenia. Tak jest chyba w całej Polsce
04 maja 2026

Od prawie roku do redakcji Infor.pl przychodzą listy matek, która uważają, że zostały skrzywdzone przez PZON. Ich zdaniem PZON zabierają z orzeczeń o niepełnosprawności dzieci chorych na autyzm punkt 7 i 8. W efekcie odbierane jest świadczenie pielęgnacyjne (dziś 3386 zł). Publikujemy te listy na nowo, gdyż opisana praktyka orzecznicza nie zmieniła się w 2026 r. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte w 2025 r. korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8. To oznacza utratę świadczenia pielęgnacyjnego, a to przeszło 3000 zł miesięcznie.
