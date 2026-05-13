REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » To już koniec takiej czternastej emerytury. Odcinają seniorów od dodatkowych pieniędzy

To już koniec takiej czternastej emerytury. Odcinają seniorów od dodatkowych pieniędzy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 maja 2026, 07:54
Maja Retman
Maja Retman
To już koniec takiej czternastej emerytury. Odcinają seniorów od dodatkowych pieniędzy
To już koniec takiej czternastej emerytury. Odcinają seniorów od dodatkowych pieniędzy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Najpierw była waloryzacja, teraz na konta emerytów trafią trzynastki, potem zacznie się oczekiwanie na czternastki. Ten kolejny zastrzyk gotówki seniorzy otrzymają w drugiej połowie roku, ale już teraz niektórzy powinni się szykować na wielkie rozczarowanie. W porównaniu z rokiem 2025, jedni dostaną mniej pieniędzy, więcej będzie tych, którzy ich wcale nie dostaną. Wszystko przez ustawowe regulacje, które zdaniem ekspertów są niesprawiedliwe. Czy rząd wprowadzi zmiany?

rozwiń >

Ile wyniesie czternasta emerytura 2026?

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2026 roku wyniosła 5,3%. Wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 105,3 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosły o ten procent. Najniższa emerytura po waloryzacji wzrosła do 1978,49 zł brutto

REKLAMA

REKLAMA

Najpierw było pełne napięcia oczekiwanie, teraz już wszystko jasne. Tegoroczna waloryzacja emerytur wyniosła 5,3 procent, o tyle od marca wzrosły wypłacane przez ZUS emeryckie pensje. To od tego wskaźnika zależy też wysokość trzynastek i czternastek. Obydwa świadczenia równe są kwocie minimalnej emerytury, która po wiosennej waloryzacji wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto.

Zobacz również:

Kto dostanie pełną czternastkę, a kto niższe świadczenie?

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, której wysokość jest jednakowa dla wszystkich seniorów, zasady przyznawania czternastki są znacznie bardziej złożone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pełna kwota dodatkowego świadczenia przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń działa mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość czternastej emerytury jest stopniowo pomniejszana o kwotę przekroczenia ustalonego limitu.

W praktyce oznacza to, że senior pobierający emeryturę w wysokości 3 tys. zł brutto, czyli o 100 zł więcej od obowiązującego progu, otrzyma czternastkę niższą dokładnie o 100 zł. Wraz ze wzrostem podstawowego świadczenia maleje więc wartość dodatkowego wsparcia wypłacanego jesienią. Istnieje jednak granica, po przekroczeniu której prawo do czternastej emerytury wygasa całkowicie.

REKLAMA

Jest próg odcięcia. Ci seniorzy nie dostaną ani złotówki

Obecne przepisy przewidują, że jeśli po zastosowaniu wszystkich potrąceń wynikających z przekroczenia limitu wyliczona kwota czternastki byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone. W efekcie powstaje tzw. próg odcięcia, który w 2026 roku wynosi 4828,49 zł brutto. Seniorzy otrzymujący emeryturę lub rentę równą albo wyższą od tej kwoty nie dostaną we wrześniu żadnych środków z tytułu czternastej emerytury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To właśnie ta grupa emerytów najmocniej odczuje różnicę pomiędzy wiosenną a jesienną wypłatą dodatków. W kwietniu otrzymali pełną trzynastą emeryturę niezależnie od wysokości swoich świadczeń, natomiast jesienią system uzna ich dochody za zbyt wysokie, by mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia.

Coraz więcej emerytów wypada z systemu czternastek

Zjawisko to przypomina mechanizm określany w ekonomii jako „pełzanie progów”, gdy wzrost świadczeń sprawia, że kolejne osoby wypadają z grupy uprawnionej do otrzymywania dodatku. Problem w tym, że ów próg w wysokości 2 tys. 900 zł jest wpisany do ustawy na stałe. Tymczasem przez coroczną waloryzację zmniejsza się liczba tych emerytów, którym czternastka się należy i rośnie liczba tych, którzy dodatek otrzymują w pomniejszonej kwocie. Zjawisko to przypomina mechanizm określany w ekonomii jako „pełzanie progów”, gdy wzrost świadczeń sprawia, że kolejne osoby wypadają z grupy uprawnionej do otrzymywania dodatku.

Zobacz również:

Eksperci: obecne zasady nie są sprawiedliwe

Tak więc czternasta emerytura w 2026 roku nie będzie świadczeniem powszechnym. Jej wysokość zależy bezpośrednio od kwoty podstawowej emerytury lub renty, a pełne wsparcie otrzymają wyłącznie osoby o najniższych dochodach. Dla seniorów pobierających świadczenia przekraczające 4,8 tys. zł brutto jedynym dodatkowym świadczeniem w 2026 roku pozostanie trzynasta emerytura.

Eksperci od dawna podkreślają, że próg w czternastkach nie jest sprawiedliwy. – Pod uwagę brana jest tylko wysokość emerytury lub renty, a nie realna sytuacja majątkowa seniora. Można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś ma niską emeryturę, ale ma dodatkowe dochody np. z wynajmu kilku mieszkań. I taka osoba czternastkę dostanie, choć jej sytuacja finansowa wcale nie musi być zła – mówił w rozmowie z gazetą Tomasz Lasocki, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych z Politechniki Warszawskiej.

Czy rząd wprowadzi zmiany?

Czy w czternastkach będą zmiany? Na razie nic się o tym nie mówi, ale jak wskazują dziennik, w przepisach jest furtka, która pozwala rządowi na ustalenie czternastek w danym roku w wyższej kwocie, niż to wynika z przepisów.

Powiązane
Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc dla emerytów. Wielkie zmiany systemie świadczeń dla seniorów
Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc dla emerytów. Wielkie zmiany systemie świadczeń dla seniorów
Wprowadzą z zdumiewające zmiany w waloryzacji emerytur. Konkretne wyliczenia już są
Wprowadzą z zdumiewające zmiany w waloryzacji emerytur. Konkretne wyliczenia już są
Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone
Takiego wzrostu w płacy minimalnej jeszcze nie było. Od lipca megapodwyżki dla setek tysięcy Polaków. To już zatwierdzone
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

REKLAMA

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

REKLAMA

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA