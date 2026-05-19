REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 06:23
[Data aktualizacji 19 maja 2026, 06:23]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Choć początkowo to rozwiązanie budziło pewną nieufność Polaków, to z czasem jego atrakcyjność dostrzegli zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Obecnie korzystają z nich nie tylko młodzi, ale również i seniorzy. Jednak z upływem czasu spojrzenie na tę formę płatności istotnie się zmieniło i coraz częściej mówi się o dodatkowych kosztach tej wygody.

Usługa finansowa na paragonie budzi niepokój

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i letnie wyjazdy urlopowe. Będziemy się częściej przemieszczać, zwiedzać i jadać w barach, jadłodajniach i restauracjach. To zaś sprawi, że w sposób naturalny rozpocznie się dyskusjach na temat cen w polskich regionach wypoczynkowych, a w mediach społecznościowych pojawią się zdjęcia „paragonów grozy”. Co uważniejsi zwrócą na nich uwagę nie tylko na same ceny, ale również na niejasne dla nich pozycje składające się na ogólną wartość do zapłaty. O co chodzi? O tzw. usługę finansową, czyli opłatę za płatność kartą wynoszącą pomiędzy 0,5 a 2 proc. wartości rachunku.

REKLAMA

REKLAMA

Płatności bezgotówkowe nie są darmowe i wciąż rosną

Już od wielu miesięcy przedsiębiorcy głośno mówią o tym, że koszty związane z korzystaniem z terminali płatniczych rosną. Wielu z nich rezygnuje z tego powodu z przyjmowania płatności przy użyciu terminali i wprost mówią o tym, że znacznie korzystniejsze jest dla nich korzystanie z gotówki lub blika. Co oczywiste, taką decyzję trudniej jest podjąć tym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz szerokiego i zmiennego grona odbiorców, czyli m.in. w przypadku świadczenia usług gastronomicznych. I to właśnie w takich przypadkach pojawia się pomysł przerzucenia na konsumentów całości lub części kosztów pod postacią usługi finansowej, czyli opłaty za płatność kartą. Co zrozumiałe, reakcja klientów nie jest w takiej sytuacji pozytywna. Ceny rosną, a koszty urlopu spędzanego w Polsce w wielu przypadkach przekraczają koszty wypoczynku w tzw. ciepłych krajach. Pojawia się więc uzasadnione pytanie, czy przedsiębiorcy mają prawo przerzucać na konsumentów tego rodzaju obciążenia finansowe?

Zobacz również:

Nabywcę trzeba odpowiednio poinformować o dodatkowym koszcie

Odpowiedź na to pytanie odnajdziemy w przepisach ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Wynika z nich, że w przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi innymi niż Rzeczpospolita Polska płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą, jeżeli zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca danej transakcji płatniczej wykonują działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego. Przepisy nie uniemożliwiają odbiorcy żądania od płatnika opłaty, oferowania mu zniżki lub kierunkowania jego wyboru w inny sposób, tak aby skorzystał z określonego instrumentu płatniczego. Jednak co istotne, ewentualne opłaty, które zostaną w takiej sytuacji pobrane nie mogą przekraczać kosztów bezpośrednich ponoszonych przez odbiorcę z tytułu korzystania z określonego instrumentu płatniczego. Innymi słowy, nie można pobrać od konsumenta (płatnika) opłaty wyższej niż ta, którą jest zobowiązany zapłacić sam sprzedawca. Dodatkowo, aby cały proceder pozostawał w zgodzie z obowiązującymi przepisami, nabywca musi zostać poinformowany o tym, że opłata zostanie pobrana jeszcze przed zainicjowaniem transakcji. Jeżeli takiej informacji nie otrzyma, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Czym jest „usługa finansowa” na paragonie w barze, jadłodajni lub restauracji?

„Usługa finansowa” to opłata za płatność kartą, wynosząca pomiędzy 0,5 a 2 proc. wartości rachunku.

Kiedy nabywca musi zostać poinformowany o opłacie za płatność kartą?

Aby pobranie opłaty pozostawało w zgodzie z obowiązującymi przepisami, nabywca musi zostać poinformowany o opłacie jeszcze przed zainicjowaniem transakcji.

Czy nabywca musi zapłacić opłatę za płatność kartą bez wcześniejszej informacji?

Jeżeli nabywca nie otrzyma informacji o opłacie za płatność kartą przed zainicjowaniem transakcji, nie ma obowiązku jej uiszczenia.

Podstawa prawna

art. 20, art. 37a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 611)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
19 maja 2026

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?
Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej dla LPG
18 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

REKLAMA

Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych
18 maja 2026

Pozornie, to techniczny element prawa dla osób niepełnosprawnych – od jakiej daty przysługują im świadczenia? Wydawałoby się: prosta rzecz. Art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera kilka prostych (na pozór reguł). W praktyce jednak dla ich zrozumienia potrzeba rozstrzygnięcia tak ważnego sądu jak NSA. Co więcej wcześniej sędziowie sądu I instancji sobie z tym nie radzą. Co mają więc powiedzieć osoby niepełnosprawne, urzędnicy w gminach i pracownicy MOPS, gdy nawet WSA popełnia tu błędy?
Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?
18 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Co zrobić, by należna w przyszłości odprawa by wyższa? O potencjalną korzyść finansową w przyszłości trzeba zadbać już teraz
18 maja 2026

Czy to prawda, że pracownicy sektora prywatnego nie palą się do korzystania z przysługujących im nowych uprawnień? Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłyby sugerować liczby. Choć korzyści nie mają dużego wymiaru finansowego, mogą mieć istotne konsekwencje w przyszłości.
Nielegalna studnia? Możesz zapłacić 7500 zł. Skala kontroli systematycznie rośnie
18 maja 2026

Wody Polskie nakładają wielomilionowe kary za nielegalny pobór wód podziemnych. W tle narasta problem suszy, pogłębia się deficyt wody, a szara strefa nielegalnych odwiertów bez wymaganych pozwoleń rośnie. Tylko w latach 2025–2026 wydano tysiące decyzji administracyjnych, a najwyższa kara przekroczyła 760 tys. zł. Za niewłaściwe korzystanie ze studni grozi kara w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

REKLAMA

Obniżyć czy utrzymać wiek emerytalny? Oto co myślą o tym Polacy
18 maja 2026

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół - wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”.
Sanatorium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów
18 maja 2026

Istnieje sposób, by rozpocząć leczenie uzdrowiskowe w niecałe dwa tygodnie zamiast czekać prawie rok. Poznaj mechanizm, o którym mało kto wie, a który pozwala legalnie „przeskoczyć” kolejkę po czyjejś rezygnacji – bez dodatkowych opłat i bez utraty przywilejów. W artykule piszemy o tym: komu przysługuje darmowe sanatorium, jakie są zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego oraz o tzw. sanatorium last minute dla seniorów, czyli leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA