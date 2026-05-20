REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR

Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 maja 2026, 12:23
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR
Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli prowadzisz Koło Gospodyń Wiejskich, jesteś jego częścią lub chcesz się stać jednym z członków KGW, mamy doskonałą wiadomość! Od kwietnia do września 2026 roku ruszył nabór środków finansowych, które mogą wspomóc realizację pomysłów KGW na rozwój lokalnej społeczności. Niezależnie od tego, czy planujesz organizować spotkania edukacyjne, wspierać przedsiębiorczość kobiet czy rozwijać bogatą tradycję kulturową wsi – teraz możesz liczyć na wsparcie państwa. Dowiedz się, jak wnioskować i jakie kwoty czekają na twoje koło!

rozwiń >

Na jakich zasadach działają koła gospodyń wiejskich?

Wielu osobom KGW kojarzą się to z krzewieniem tradycji, zwyczajów, obrzędów, lokalnej kultury i oczywiście pysznym domowym jedzeniem na różnego rodzaju piknikach czy festynach i rzeczywiście tak jest. Zasady działania KGW nie są skomplikowane, chociaż w polskim porządku prawnym istnieje specjalnie poświęcona temu ustawa, tj. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2025 r. poz. 310 z późn. zm.)

REKLAMA

REKLAMA

Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Koło gospodyń wiejskich w szczególności:

  • prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Koła gospodyń wiejskich prowadzą zróżnicowane działania. Generalnie można przyjąć, że ich główna działalność to działalności kulturalna, społeczna, oświatowa. Celem działania jest wieloaspektowy rozwój miejscowości, aktywizacja, integracja i rozwój mieszkańców, wzrost różnych umiejętności. Co ważne, koła gospodyń wiejskich działają na rzecz grup w różnym wieku. Mylnie utożsamiane są z kobietami w wieku emerytalnym, coraz więcej młodych dziewcząt i kobiet zapisuje się do KGW, propagując rozwój swojej społeczności i swoich pasji, w tym kwestii związanych z folklorem czy kulinariami.

Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Shutterstock

KALKULATOR ILOŚĆ DNI

Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR. Kiedy i jak złożyć wniosek?

Okres składania wniosków o pomoc finansową dla KGW trwa od 30 kwietnia do 30 września 2026 roku. Procedura przeprowadzana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Jak czytamy w oficjalnym rządowym komunikacie: jeśli nie dysponujesz dostępem do komputera lub nie czujesz się pewnie w obsłudze systemu, pracownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chętnie Ci pomogą w przygotowaniu dokumentacji.

Ile pieniędzy dostaje Koło Gospodyń Wiejskich?

Wysokość przyznawanych środków zależy od liczby zarejestrowanych członków KGW na dzień składania wniosku:

REKLAMA

  • 8 000 zł – dla kół liczących maksymalnie 30 osób
  • 9 000 zł – dla kół liczących od 31 do 75 osób
  • 10 000 zł – dla kół liczących więcej niż 75 osób.
Ważne

W sytuacji zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności należy złożyć do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich.

Na jakie działania KGW pomoc finansowa?

Przyznane środki można wykorzystać na finansowanie inicjatyw obejmujących: działania edukacyjne, wychowawcze oraz kulturalne na rzecz społeczności wiejskiej; projekty wspierające wszechstronny rozwój terenów wiejskich; wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet; kampanie zmierzające do podniesienia jakości życia i warunków pracy na wsi; szkolenia dotyczące racjonalnego prowadzenia domów i gospodarstw; ochronę i reprezentację praw kobiet wiejskich; promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego, szczególnie tradycji lokalnych i regionalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od zobowiązania się do:

  • Prawidłowego wykorzystania środków – wydatkowanie pomocy wyłącznie na cele określone w ustawie do końca grudnia 2026 roku
  • Terminowego rozliczenia – przedłożenie szczegółowego sprawozdania z wydatkowania do 31 stycznia 2027 roku
  • Przechowywania dokumentów – archiwizacja załączników księgowych i dowodów wydatkowania przez co najmniej rok kalendarzowy po rozliczeniu pomocy
  • Zwrotu nienależnych kwot – w przypadku niezgodnego z umową wykorzystania środków, opóźnienia w wydatkowaniu lub niespełnienia warunków rozliczenia.

Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR. Kto Może Wnioskować?

Beneficjentami mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wniosek musi zawierać aktualny numer identyfikacyjny koła. Jeśli Twoje koło nigdy wcześniej nie ubiegało się o dofinansowanie, będziesz musiał najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że liczba członków koła jest prawidłowo zarejestrowana w Krajowym Rejestrze.

Kontakt: Wszystkie pytania dotyczące naboru kieruj do właściwej lokalnie placówki ARiMR. Pełną listę adresów i numerów telefonów możesz znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Czy moje koło (KGW) musi być wpisane do rejestru?

Tak, aby złożyć wniosek, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Czy mogę złożyć wniosek papierowo w sprawie pomocy finansowej dla KGW?

Nie, procedura funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej. Jednakże pracownicy biur powiatowych mogą Ci w tym pomóc.

KGW: Czy mogę zmienić liczbę członków koła przed złożeniem wniosku?

Tak, ale najpierw musisz złożyć wniosek o aktualizację liczby członków w Krajowym Rejestrze, a dopiero potem wniosek o dofinansowanie.

Ile czasu na wydatkowanie przyznanych środków dla KGW?

Całą sumę powinieneś wydatkować do 31 grudnia 2026 roku.

Co grozi, jeśli nie rozliczę się prawidłowo?

Będziesz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków w całości wraz z ewentualnymi oprocentowaniem lub karami.

Podsumowanie: program wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich na rok 2026 to doskonała okazja do realizacji pomysłów, które rzeczywiście mogą zmienić życie na wsi. Niezależnie od tego, czy chcesz wzmocnić więzi społeczne, wspierać kobiecą przedsiębiorczość czy kultywować lokalne tradycje – instytucje publiczne są gotowe w tym wspomóc. Procedura jest prosta: zarejestruj się na platformie PUE ARiMR, wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją i wyślij go w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że "okno aplikacyjne" zamyka się 30 września 2026 roku. Jeśli potrzebujesz wsparcia, pracownicy Biur Powiatowych chętnie Ci pomogą.

POLECAMY: POMOC SPOŁECZNA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2025 r. poz. 310 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 poz. 1438 z późn. zm.)

Powiązane
Kobiety 60+ mieszkające na wsi: w jednej miejscowości może być więcej niż jedno KGW - Koło Gospodyń Wiejskich. Czy powoduje to nieuczciwą konkurencję KGW? I co z dotacją?
Kobiety 60+ mieszkające na wsi: w jednej miejscowości może być więcej niż jedno KGW - Koło Gospodyń Wiejskich. Czy powoduje to nieuczciwą konkurencję KGW? I co z dotacją?
Jak zrobić biznes w kołach gospodyń wiejskich. Od nowego roku można na tym zarabiać dziesięć razy więcej . To już postanowione
Jak zrobić biznes w kołach gospodyń wiejskich. Od nowego roku można na tym zarabiać dziesięć razy więcej . To już postanowione
„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje
„Ochrona polskiej wsi” – Prezydent Nawrocki podpisuje, wieś komentuje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ceny paliw w czwartek 21 maja. Ile kierowcy zapłacą jutro na stacjach benzynowych?
20 maja 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie, w którym określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Sprawdzamy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.
Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia
20 maja 2026

Jak zmienia się rynek nieruchomości? Budynek drogi w utrzymaniu przegrywa w ESG i kalkulacji ekonomicznej najemcy. Efektywność energetyczną zaczyna się wyceniać jak lokalizację czy standard wykończenia. Co zmieniło się w świadectwie charakterystyki energetycznej od maja 2026 r.?
Bitcoin i ether nie dla każdego? Tylko nieliczni Polacy inwestują w kryptowaluty
20 maja 2026

6,4 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni, wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski.
ePłatnik - bezpłatne szkolenie ZUS online 3 czerwca 2026 r.
20 maja 2026

ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online - ePłatnik. Odbędzie się w dniu 3 czerwca 2026 r. o godz. 10:00. Sprawdź, jak się zapisać.

REKLAMA

Wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Wzrosną opłaty za badania psychologiczne
20 maja 2026

Wkrótce wzrośnie opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które jest wymagane do m.in. do uzyskania przy niektórych kategorii prawa jazdy. Podwyżka jest uzasadniana coraz wyższymi rzeczywistymi kosztami przeprowadzania badania.
Kawa z INFORLEX: Umowy z klientami biura rachunkowego
20 maja 2026

Prowadzenie biura rachunkowego to nie tylko bieżąca obsługa księgowa klientów, ale także odpowiedzialność, komunikacja i właściwe zabezpieczenie zasad współpracy. Jednym z najważniejszych dokumentów w relacji z klientem jest dobrze skonstruowana umowa. To ona określa zakres usług, obowiązki stron, odpowiedzialność, terminy, sposób przekazywania dokumentów oraz zasady rozliczeń. Jak więc przygotować umowę, która będzie czytelna i bezpieczna dla biura rachunkowego?
Idę oddać krew. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - czy pracodawca musi się zgodzić?
20 maja 2026

Idę oddać krew w poniedziałek. Nie będzie mnie w pracy 2 dni - w poniedziałek i wtorek. Czy przepisy prawa pracy dopuszczają taką możliwość? Czy pracodawca musi się zgodzić?
Tysiące złotych zwrotu z podatku - ulga rehabilitacyjna 2026. Zobacz pełną listę odliczeń, o których nie powie Ci urząd
20 maja 2026

Ulga rehabilitacyjna to jedna z najkorzystniejszych propozycji w polskim systemie podatkowym, a jednocześnie jedna z najmniej wykorzystywanych w pełni. Wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami ogranicza się jedynie do odliczenia leków, nie wiedząc, że skarbówka pozwala odzyskać pieniądze za używanie samochodu, remont mieszkania, a nawet zakup pieluchomajtek.

REKLAMA

ZUS: każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego to o 8-12% większa kwota emerytury. Masz ponad 50 lat? Sprawdź jaką emeryturę możesz dostać
20 maja 2026

ZUS radzi, by zanim złoży się wniosek emerytalny - sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury. To ważne, by decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej podejmować świadomie. Jeżeli prognozowana emerytura jest dla nas za mała trzeba wiedzieć, że osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza rezygnacji z pracy. A - jak wyjaśnia ZUS - dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.
Rolnicy alarmują. Coraz więcej gospodarstw działa „na styk”, a presja finansowa rośnie
20 maja 2026

Ponad 30 proc. rolników negatywnie ocenia swoją sytuację finansową, a eksperci ostrzegają przed narastającą niestabilnością całego sektora. Najnowszy raport pokazuje, że większość gospodarstw funkcjonuje bez finansowych buforów bezpieczeństwa, a nawet niewielkie wstrząsy mogą pogłębić problemy z płynnością i zadłużeniem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA