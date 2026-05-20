Jeśli prowadzisz Koło Gospodyń Wiejskich, jesteś jego częścią lub chcesz się stać jednym z członków KGW, mamy doskonałą wiadomość! Od kwietnia do września 2026 roku ruszył nabór środków finansowych, które mogą wspomóc realizację pomysłów KGW na rozwój lokalnej społeczności. Niezależnie od tego, czy planujesz organizować spotkania edukacyjne, wspierać przedsiębiorczość kobiet czy rozwijać bogatą tradycję kulturową wsi – teraz możesz liczyć na wsparcie państwa. Dowiedz się, jak wnioskować i jakie kwoty czekają na twoje koło!

rozwiń >

Na jakich zasadach działają koła gospodyń wiejskich?

Wielu osobom KGW kojarzą się to z krzewieniem tradycji, zwyczajów, obrzędów, lokalnej kultury i oczywiście pysznym domowym jedzeniem na różnego rodzaju piknikach czy festynach i rzeczywiście tak jest. Zasady działania KGW nie są skomplikowane, chociaż w polskim porządku prawnym istnieje specjalnie poświęcona temu ustawa, tj. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2025 r. poz. 310 z późn. zm.)

REKLAMA

REKLAMA

Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Koło gospodyń wiejskich w szczególności:

prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;

inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;

reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Koła gospodyń wiejskich prowadzą zróżnicowane działania. Generalnie można przyjąć, że ich główna działalność to działalności kulturalna, społeczna, oświatowa. Celem działania jest wieloaspektowy rozwój miejscowości, aktywizacja, integracja i rozwój mieszkańców, wzrost różnych umiejętności. Co ważne, koła gospodyń wiejskich działają na rzecz grup w różnym wieku. Mylnie utożsamiane są z kobietami w wieku emerytalnym, coraz więcej młodych dziewcząt i kobiet zapisuje się do KGW, propagując rozwój swojej społeczności i swoich pasji, w tym kwestii związanych z folklorem czy kulinariami.

Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich Shutterstock

Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR. Kiedy i jak złożyć wniosek?

Okres składania wniosków o pomoc finansową dla KGW trwa od 30 kwietnia do 30 września 2026 roku. Procedura przeprowadzana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Jak czytamy w oficjalnym rządowym komunikacie: jeśli nie dysponujesz dostępem do komputera lub nie czujesz się pewnie w obsłudze systemu, pracownicy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chętnie Ci pomogą w przygotowaniu dokumentacji.

Ile pieniędzy dostaje Koło Gospodyń Wiejskich?

Wysokość przyznawanych środków zależy od liczby zarejestrowanych członków KGW na dzień składania wniosku:

REKLAMA

8 000 zł – dla kół liczących maksymalnie 30 osób

9 000 zł – dla kół liczących od 31 do 75 osób

10 000 zł – dla kół liczących więcej niż 75 osób.

Ważne W sytuacji zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności należy złożyć do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich.

Na jakie działania KGW pomoc finansowa?

Przyznane środki można wykorzystać na finansowanie inicjatyw obejmujących: działania edukacyjne, wychowawcze oraz kulturalne na rzecz społeczności wiejskiej; projekty wspierające wszechstronny rozwój terenów wiejskich; wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet; kampanie zmierzające do podniesienia jakości życia i warunków pracy na wsi; szkolenia dotyczące racjonalnego prowadzenia domów i gospodarstw; ochronę i reprezentację praw kobiet wiejskich; promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego, szczególnie tradycji lokalnych i regionalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od zobowiązania się do:

Prawidłowego wykorzystania środków – wydatkowanie pomocy wyłącznie na cele określone w ustawie do końca grudnia 2026 roku

Terminowego rozliczenia – przedłożenie szczegółowego sprawozdania z wydatkowania do 31 stycznia 2027 roku

Przechowywania dokumentów – archiwizacja załączników księgowych i dowodów wydatkowania przez co najmniej rok kalendarzowy po rozliczeniu pomocy

Zwrotu nienależnych kwot – w przypadku niezgodnego z umową wykorzystania środków, opóźnienia w wydatkowaniu lub niespełnienia warunków rozliczenia.

Finansowa pomoc dla KGW (Kół Gospodyń Wiejskich). Nabór wniosków ruszył 30 kwietnia 2026 r. w PUE ARiMR. Kto Może Wnioskować?

Beneficjentami mogą być wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wniosek musi zawierać aktualny numer identyfikacyjny koła. Jeśli Twoje koło nigdy wcześniej nie ubiegało się o dofinansowanie, będziesz musiał najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego. Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że liczba członków koła jest prawidłowo zarejestrowana w Krajowym Rejestrze.

Kontakt: Wszystkie pytania dotyczące naboru kieruj do właściwej lokalnie placówki ARiMR. Pełną listę adresów i numerów telefonów możesz znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Czy moje koło (KGW) musi być wpisane do rejestru?

Tak, aby złożyć wniosek, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Czy mogę złożyć wniosek papierowo w sprawie pomocy finansowej dla KGW?

Nie, procedura funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej. Jednakże pracownicy biur powiatowych mogą Ci w tym pomóc.

KGW: Czy mogę zmienić liczbę członków koła przed złożeniem wniosku?

Tak, ale najpierw musisz złożyć wniosek o aktualizację liczby członków w Krajowym Rejestrze, a dopiero potem wniosek o dofinansowanie.

Ile czasu na wydatkowanie przyznanych środków dla KGW?

Całą sumę powinieneś wydatkować do 31 grudnia 2026 roku.

Co grozi, jeśli nie rozliczę się prawidłowo?

Będziesz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków w całości wraz z ewentualnymi oprocentowaniem lub karami.

Podsumowanie: program wsparcia finansowego dla Kół Gospodyń Wiejskich na rok 2026 to doskonała okazja do realizacji pomysłów, które rzeczywiście mogą zmienić życie na wsi. Niezależnie od tego, czy chcesz wzmocnić więzi społeczne, wspierać kobiecą przedsiębiorczość czy kultywować lokalne tradycje – instytucje publiczne są gotowe w tym wspomóc. Procedura jest prosta: zarejestruj się na platformie PUE ARiMR, wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją i wyślij go w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że "okno aplikacyjne" zamyka się 30 września 2026 roku. Jeśli potrzebujesz wsparcia, pracownicy Biur Powiatowych chętnie Ci pomogą.