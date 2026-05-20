Bitcoin i ether nie dla każdego? Tylko nieliczni Polacy inwestują w kryptowaluty

Bitcoin i ether nie dla każdego? Tylko nieliczni Polacy inwestują w kryptowaluty

20 maja 2026, 12:32
oprac. Łucja Orzeł
6,4 proc. Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni, wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski.

"Puls Biznesu" przytacza badanie Narodowego Banku Polskiego, z którego wynika, że odsetek osób posiadających kryptoaktywa w Polsce mieści się z 95 proc. prawdopodobieństwem w przedziale od 5 proc. do 8,1 proc. „Można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski” - czytamy.

Szacunkowy odsetek posiadaczy krypto według NBP

Gazeta przypomina, że w opublikowanym rok temu badaniu USE Research i Ari10 wynikało, że ponad 18 proc. Polaków posiadało w swoim portfelu aktywa kryptowalutowe.

Badanie zlecone przez NBP zostało wykonane przez firmę IPSOS na próbie 1 tys. respondentów. W omawianym badaniu 0,9 prob. respondentów zadeklarowało posiadanie jednostek stablecoinów, które „cechy są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności”.

Popularność poszczególnych kryptowalut

W ankiecie 3,5 proc. respondentów wskazało, że posiada jednostki bitcoina (BTC), 2,2 proc. zadeklarowało posiadanie jednostek ethera (ETH), a 3,1 proc. badanych zadeklarowało posiadanie innych kryptowalut.

Relatywnie częściej kryptoaktywa posiadają mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne” - cytuje Narodowy Bank Polski dziennik.

Źródło: PAP
