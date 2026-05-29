700 złotych co miesiąc z ZUS. Dochód i wiek nie mają znaczenia. Nie wszyscy wiedzą o tym dodatku. Jak to załatwić?

To jedno z tych świadczeń, które mają być wsparciem w trudnej, życiowej sytuacji. Mowa o rokrocznie waloryzowanym dodatku dla sieroty zupełnej. Choć ostatnia podwyżka nie była duża, to jednak kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie ma realne znaczenie w domowym budżecie. Kto może otrzymać pieniądze, ile obecnie wynosi świadczenie i o jakich formalnościach trzeba pamiętać, by tej pomocy nie stracić

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które pobierają rentę rodzinną i jednocześnie straciły oboje rodziców. To właśnie renta rodzinna jest podstawowym warunkiem przyznania dodatku.

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do świadczenia mają także dzieci pobierające rentę rodzinną po zmarłej matce, jeśli ojciec pozostaje nieznany. Przepisy nie uzależniają przyznania dodatku od wysokości dochodów ani sytuacji materialnej rodziny.

Świadczenie może być wypłacane zarówno osobom niepełnoletnim, jak i pełnoletnim, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dotyczy to uczniów szkół średnich, policealnych oraz studentów. Ważna zasada dotyczy również rodzeństwa. Dodatek nie jest dzielony pomiędzy uprawnionych. Każda osoba spełniająca warunki otrzymuje pełną kwotę świadczenia.

Prawo do dodatku dla sieroty zupełnej nie jest przyznawane bezterminowo. Wypłata świadczenia trwa tak długo, jak długo dana osoba ma prawo do renty rodzinnej. W praktyce oznacza to, że wsparcie można otrzymywać maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, jeśli uprawniony nadal się uczy. Status ucznia lub studenta ma tutaj kluczowe znaczenie.

REKLAMA

Przerwanie nauki albo utrata statusu ucznia czy studenta powoduje wygaśnięcie prawa do świadczenia. Nawet czasowa przerwa w edukacji może skutkować wstrzymaniem wypłat, dlatego konieczne jest pilnowanie wszystkich formalności związanych z potwierdzaniem nauki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi świadczenie po ostatniej waloryzacji

Od marca 2025 r. dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Taka kwota będzie obowiązywać do końca lutego 2026 r., kiedy przeprowadzona zostanie kolejna waloryzacja świadczeń.

Podwyżka nie była wysoka, jednak celem corocznej waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości świadczenia mimo rosnących kosztów życia. Dla wielu osób dodatek stanowi stały element domowego budżetu, dlatego nawet niewielki wzrost ma znaczenie.

Jakie dokumenty trzeba składać w ZUS

Osoby pobierające dodatek muszą regularnie potwierdzać kontynuowanie nauki. Podstawowym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć dokument do końca września. Studenci mają na to czas do końca października. Niedopełnienie tych formalności może skutkować wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Więcej obowiązków mają absolwenci liceów planujący rozpoczęcie studiów. Do końca września muszą przedstawić w ZUS potwierdzenie przyjęcia na uczelnię oraz złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia. Następnie do końca października należy dostarczyć właściwe zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki na studiach.

Brak zaświadczenia może oznaczać utratę pieniędzy

To właśnie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki decyduje o dalszej wypłacie dodatku. Dokument wystawia szkoła albo uczelnia i musi on zostać przekazany do ZUS w odpowiednim terminie. Jeżeli zaświadczenie nie zostanie dostarczone na czas, ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia do momentu uzupełnienia dokumentów.

Przepisy przewidują jednak pewne uproszczenie. Jeśli już w pierwszym zaświadczeniu szkoła lub uczelnia wskaże pełny okres nauki, nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów w kolejnych latach. Istotny jest także obowiązek informowania ZUS o przerwaniu nauki. Jeżeli świadczenie będzie nadal wypłacane mimo utraty prawa do dodatku, urząd uzna je za nienależnie pobrane. W takiej sytuacji konieczny może być zwrot całej otrzymanej kwoty wraz z odsetkami.