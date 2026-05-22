Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia

Pieniądze po zmarłych leżą na kontach w ZUS. Można odzyskać nawet 100 tysięcy złotych. Bliscy nie o tym nie wiedzą. Jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku

22 maja 2026, 08:42
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Jak to jest z tymi pieniędzmi na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kiedy ktoś przeniesie się na tamten świat? Czy współmałżonek albo dzieci mogą je dziedziczyć. Okazuje się, że tak, jednak bliscy często nie wiedzą, że mają do tego prawo. Jak jest skala owej niewiedzy. Gigantyczna. To blisko 660 milionów złotych, po które nikt do ZUS się nie zwrócił.

Miliony leżą w ZUS. Bliscy często nie mają pojęcia, że mogą je odzyskać

Wielu Polaków żyje w przekonaniu, że pieniądze zgromadzone w systemie emerytalnym po śmierci przepadają. Tymczasem prawo przewiduje możliwość dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wedle ustaleń „Dziennika Gazeta Prawna”, w latach 2020–2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających takie subkonto. Problem polega jednak na tym, że wypłaty środków objęły jedynie nieco ponad 8 tys. przypadków. To oznacza, że zdecydowana większość pieniędzy nigdy nie trafiła do uprawnionych członków rodzin.

Blisko 660 mln zł zostało niewypłaconych

W ciągu analizowanych pięciu lat na subkontach należących do zmarłych znajdowało się łącznie niemal 940 mln zł. Z tej kwoty prawie 660 mln zł nie zostało wypłaconych bliskim. Według „Dziennika Gazety Prawnej” głównym problemem jest zwykły brak wiedzy. Wielu spadkobierców nie ma świadomości, że takie środki w ogóle istnieją i że można się o nie ubiegać.

Przedstawiciele ZUS tłumaczą, że możliwości informowania rodzin są ograniczone. Wszystko zależy od tego, czy ubezpieczony wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania pieniędzy. Jeśli tego nie zrobił ani ZUS, ani otwarty fundusz emerytalny nie wiedzą, komu środki powinny zostać przekazane i kogo należałoby powiadomić.

„Prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale działa tylko wobec tych, którzy wiedzą”

Problem dostrzegają również eksperci cytowani przez „Dziennik Gazetę Prawną”. – Nie chodzi o to, aby ZUS ustalał spadkobierców, ale o to, aby obywatel był w ogóle informowany, że takie środki istnieją i mogą zostać wypłacone. Dziś mamy sytuację, w której prawo formalnie gwarantuje wypłatę, ale w praktyce działa wyłącznie wobec tych, którzy wiedzą, że powinni złożyć wniosek. To nie jest kwestia wygody systemu, tylko podstawowej rzetelności państwa wobec obywatela – wskazuje gazeta.

Mimo tych danych resort Rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje zmian w przepisach. To oznacza, że kluczowe pozostaje zwiększanie świadomości rodzin, które mogą odzyskać pieniądze po bliskich.

Kto może odziedziczyć pieniądze z subkonta ZUS?

Zasady dziedziczenia środków są jasno określone. Jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała wspólność majątkowa, współmałżonek otrzymuje połowę środków zgromadzonych na subkoncie w ramach tzw. wypłaty transferowej. Pozostała część trafia do osób wskazanych wcześniej przez zmarłego. Jeśli takich osób nie wskazano, środki wchodzą do masy spadkowej.

ZUS wyjaśnia to Zakład Ubezpieczeń Społecznych? – Jeśli w chwili śmierci osoba posiadająca subkonto pozostawała w związku małżeńskim, współmałżonek zmarłego otrzymuje w ramach wypłaty transferowej połowę środków znajdujących na subkoncie w ZUS w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki (albo wszystkie, jeśli osoba zmarła nie miała współmałżonka) przekazujemy osobom wskazanym przez osobę zmarłą, a jeśli nie ma takich osób, środki te wchodzą w skład spadku – informuje ZUS.

Czym właściwie jest subkonto w ZUS?

Subkonto to wydzielona część indywidualnego konta emerytalnego w ZUS, funkcjonująca od 1 maja 2011 roku. To właśnie tam trafia część składek emerytalnych, między innymi środków przenoszonych z OFE. I właśnie te pieniądze — w przeciwieństwie do głównego konta emerytalnego — mogą być dziedziczone. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że na takich subkontach mogą znajdować się bardzo duże kwoty.

„Suwak bezpieczeństwa” zwiększa kwoty na subkontach

Znaczenie subkont rośnie również przez działanie tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. Mechanizm polega na tym, że na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE są stopniowo przenoszone do ZUS. W efekcie nawet osoby, które przez lata odkładały pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych, mają dziś niemałe oszczędności właśnie na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skala wypłat rośnie z roku na rok. Jak podkreślają eksperci, tylko w 2022 roku ZUS przekazał rodzinom zmarłych prawie 800 mln zł.

Jak sprawdzić, czy zmarły miał pieniądze w ZUS?

Eksperci radzą, by jeszcze za życia wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków. Dzięki temu bliscy po śmierci ubezpieczonego unikną wielu formalności. Jeśli rodzina chce sprawdzić, czy zmarły miał środki na subkoncie ZUS, musi złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście w placówce Zakładu albo przez platformę PUE ZUS.

Po analizie dokumentów ZUS informuje o wysokości zgromadzonych pieniędzy oraz sposobie ich wypłaty. Najważniejsze dokumenty to akt zgonu oraz dokument potwierdzający prawo do spadku albo status osoby uprawnionej Zakład zapewnia, że całą procedurę można przeprowadzić samodzielnie, bez pośredników i bez dodatkowych opłat.

Czy te pieniądze mogą przepaść?

Eksperci uspokajają. Środki zgromadzone na subkoncie ZUS nie przepadają nawet po wielu latach. Im później rodzina zacznie załatwiać formalności, tym trudniej może być zgromadzić potrzebne dokumenty, ale same roszczenia nie przedawniają się wraz z upływem czasu. To oznacza, że nawet po latach można wystąpić o wypłatę należnych pieniędzy. Problem polega jednak na tym, że ogromna część rodzin wciąż nie wie, że ma do nich jakiekolwiek prawo.

50 procent do pensji dla pracowników z tych roczników. Tak mówią zmienione przepisy
Jeszcze kilka lat temu rynek pracy był zdominowany przez kult młodości, mobilności i nieustannej zmiany. Pracodawcy szukali przede wszystkim młodych, „dynamicznych" kandydatów, gotowych do szybkiej adaptacji i częstych zmian zawodowych. Dziś sytuacja zaczyna się odwracać. Firmy coraz częściej alarmują, że brakuje wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych fachowców. Czy takiej sytuacji w cenie zaczyna być pokolenie 50 plus?

Ostatnie dni obfitują w gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym m.in. w intensywne opady deszczu w wielu częściach kraju. Stąd, wiele osób zmaga się z problemem wód opadowych gromadzących się w nadmiarze na ich posesjach. Zagospodarowanie wód opadowych, leży w gestii właściciela nieruchomości. Nie każdy jest świadomy, że za odprowadzanie deszczówki niezgodnie z przepisami, grożą poważne konsekwencje – w tym grzywna w wysokości nawet 10 tys. zł.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego, aby zbadać czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej. Powodem tej interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i zmowę cenową.
Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?

Zwykle koszty pochówku pokrywane są przez zasiłek pogrzebowy. Zdecydowanie mniej popularnym sposobem na pokrycie kosztów pogrzebu jest zasiłek celowy. Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy, a kiedy można starać się o zasiłek celowy?
Wraz z początkiem czerwca startuje nabór wniosków o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe. W zależności od rodzaju inwestycji będzie można otrzymać od 1,5 do 22 tysięcy złotych na hektar m.in. na zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych i tworzenie zalesień śródpolnych.
CERT Polska ostrzega: smartfony przechowują dziś nasze zdjęcia, kontakty, dostęp do bankowości i wrażliwe dane – a cyberprzestępcy nieustannie próbują się do nich dostać. Najczęstsze zagrożenie? SMS-y z fałszywymi linkami (smishing), nieautoryzowane aplikacje i nieaktualizowany system. A ochrona wcale nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. CERT Polska (rządowy zespół ds. cyberbezpieczeństwa) przygotował praktyczny przewodnik – 5 prostych kroków, które możesz wykonać już dziś. Zadbaj o dane.
Coraz więcej osób współpracuje w oparciu o umowę B2B, czyli kontrakt zawarty między dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Model ten bywa korzystny finansowo dla obu stron - wykonawca może kształtować swoje obciążenia podatkowe i składkowe, zamawiający unika części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowniczym. Problem pojawia się wtedy, gdy umowa, choć starannie napisana, jest wykonywana jak umowa o pracę. W takim przypadku jej treść nie ma decydującego znaczenia, bo o kwalifikacji relacji przesądzają fakty, które da się odtworzyć z codziennej praktyki.

Wielka gratka dla najmłodszych podróżników. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity po raz kolejny zaprasza na pokłady swoich pociągów. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogły podróżować wszystkimi pociągami – w tym Pendolino – za 10 zł. Sprzedaż promocyjnych biletów już się rozpoczęła.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski wystosował pismo do UOKiK o konieczności sprawdzenia, czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do niedozwolonych ustaleń cenowych — przekazał w czwartek resort. Według sygnałów napływających do ministerstwa ceny skupu są znacząco zaniżane.

