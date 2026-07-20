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Podwyżki cen mineralnej i mleka od 2030 r.? Bo producenci muszą znaleźć inne rozwiązanie technologiczne niż zgrzewki

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20 lipca 2026, 12:35
[Data aktualizacji 20 lipca 2026, 12:35]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Podwyżki cen mineralnej i mleka od 2030 r.? Bo producenci muszą znaleźć inne rozwiązanie technologiczne niż zgrzewki
Podwyżki cen mineralnej i mleka od 2030 r.? Bo producenci muszą znaleźć inne rozwiązanie technologiczne niż zgrzewki
T. Król
Własne

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Potencjalna podwyżka cen wynika z wprowadzonego od 2030 r. zakazu stosowania zgrzewek przez sklepy detaliczne. Jest zapisany w unijnym rozporządzeniu od 1 stycznia 2030 r. Dziś zgrzewki to w praktyce jedyny sposób pakowania w sześciopaki z butelkami 1 litr i 1,5 litra stosowany przez polskich producentów. Producenci będą musieli znaleźć inne rozwiązanie technologiczne niż zgrzewki. To wymaga kupna maszyn i zmian w liniach produkcyjnych. Podobne problemy mogą pojawić się co do spedycji i magazynowania. Jednocześnie przepisy pozwalają na przyjęcie przez Komisję Europejską takiej jego wykładni, że zostanie zastosowany jeden z 3 wyjątków. I zgrzewki będą tak jak dziś opakowaniami dla sześciopaków butelek wody mineralnej, mleka i napojów - będą mogły być wystawiane w chłodniach i alejkach sklepowych. Na Wytyczne KE czekają z nadzieją przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, czy i jak mają zmodernizować linie rozlewnicze, spedycję, centra logistyczne. I oni mają wciąż nadzieję. Bo zgrzewki to wygoda nie tylko dla klientów sklepów, ale i całej machiny dostarczającej towary do Biedronek i Lidlów.

rozwiń >

Jeżeli nie nastąpi cofnięcie krok w tył w postaci wyjaśnień unijnych potwierdzających, że nowe przepisy nie dotyczą zgrzewek, to klient nie kupi 6 butelek na raz (w zgrzewce), chyba że zostaną dzięki inwencji przedsiębiorców wprowadzone nowego typy skrzynki, nosidełka, chwytaki pozwalające grupować klientom sklepów butelki na czas ich przeniesienia od kasy sklepu do np. samochodu. Osoby chcące, aby zgrzewki zostały (pogląd "utrzymajmy zgrzewki"), ironicznie pokazują stosowane powszechnie w ub. wieku zdjęcia skrzynek na napoje:

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skrzynka

Media

I retorycznie pytają "to nas czeka?"

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Podwyżki cen mineralnej i mleka od 2030 r.? Bo producenci muszą znaleźć inne rozwiązanie technologiczne niż zgrzewki

Zakaz zgrzewek. Wydaje się to niemożliwe - każdy z nas niósł do samochodu zgrzewkę wody mineralnej. Jest to wygoda w porównaniu do 6 butelek luzem przetaczających się przez bagażnik albo toczących się po przedpokoju. To jednak prawdziwa informacja, nie jakaś teoria spiskowa.

Zakaz od 1 stycznia 2030 r. Nieprawdziwe są informacje, że prawo unijne wcale nie zakazuje zgrzewek - tak nie zakazuje kupowania ich przez konsumentów, ale zakazuje ich wprowadzania do punktów sprzedaży w handlu przez producentów i kupców (to oni są adresatami zakazu, a nie konsumenci). Towary w zgrzewkach nie mogą być wyłożone na alejki sklepowe. Każdy konsument może kupować towar zapakowany w zgrzewki, ale od kogo i gdzie, skoro sklep nie może ich mieć w ofercie?

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Przemysł też ma eliminować zgrzewki, ale stopniowo

Dla transportu butelek z rozlewni do "Biedronki", rozporządzenie zawiera osobne zapisy przewidujące etapowe (rozłożone na dekady) wprowadzanie opakowań transportowych wielokrotnego użytku, ale absurdem jest liczenie na to, że woda będzie w ciężarówkach podróżować w paletach i zgrzewkach, a zgrzewki będą usuwane przez pracowników sklepu przed ich wyłożeniem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cały problem wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

Dlaczego data 12 sierpnia dla zakazu zgrzewek?

Wyjaśnijmy dlaczego w Internecie są wpisy o tym, że zakaz zgrzewek wchodzi w życie 12 sierpnia 2026 r. Bo jest ta data obowiązywania dla zmian wprowadzonych poprzez Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (podstawy prawne omawiam na końcu artykułu). Właśnie to rozporządzenie wprowadza zakaz zgrzewek, ale od 2030 roku na mocy przepisów dostosowawczych.

Podstawy prawne dla zakazu stosowania zgrzewek - kluczem jest załącznik nr V i art. 25

Ograniczenie w używaniu zgrzewek wynika z tego aktu prawnego:

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE link

Link: Rozporządzenie (UE) 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Esencja nowych rozwiązań jest taka:

Mamy załącznik V do rozporządzenia. O tu jego skan:

zgrzewki

zgrzewki

Parlament Europejski

Jak czytać przepisy o zgrzewkach w nowym rozporządzeniu unijnym?

W Załączniku V jest taki zapis zaprezentowany w powyższej tabeli:

Ograniczenie w stosowaniu podlegają: "Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego."

Zwrot "Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów" to właśnie zgrzewki.

Ważne

Nie jest prawdą pogląd części Internautów, że zakaz obejmuje zgrzewki pełne wabiących kolorów i haseł typu "2 butelki z 6 butelek wody mineralnej za darmo", co prowokuje do nadmiarowej konsumpcji. Nie, rozporządzenie dotyczy zwykłych przeźroczystych folii, na które nikt z nas nie zwraca uwagi przy kupnie zgrzewki mineralnej. Ozdobność tych folii nie ma znaczenia prawnego.

Mamy jednocześnie w przepisie trzy wyjątki, które mogą "uratować" zgrzewki:

Wyjątek 1. KE uznaje w formie oficjalnej interpretacji albo wyjaśnień, że: "Ograniczenia nie obejmują zgrzewek jako opakowań zbiorczych, gdyż są one niezbędne do usprawnienia procesu postępowania z produktami." Jest powszechne oczekiwanie wśród firm na taką interpretację.

Wyjątek 2. KE w wyjaśnieniach uzna, że zgrzewka dla 6 butelek wody mineralnej nie jest "zaprojektowana jako opakowanie udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej butelki wody mineralnej" - problem z tym wyjątkiem jest taki, że zgrzewki są powszechnie traktowane jako właśnie ułatwienie w zakupie 6 butelek wody mineralnej.

Wyjątek 3. KE uzna, że zgrzewka dla 6 butelek wody mineralnej nie jest "zaprojektowana jako opakowanie zachęcające konsumenta do zakupu więcej niż jednej butelki".

"Uratować" zgrzewki (w sensie, że klienci np. "Biedronki" będą mogli w zgrzewce kupić 6 butelek wody mineralnej i zanieść zgrzewkę do bagażnika samochodu) jest wykazanie przez "Biedronkę", że zgrzewki podchodzą pod jeden z tych trzech wyjątków.

Ważny jest art. 25 - to on przesuwa o 4,5 roku zakaz stosowania zgrzewek

Z artykułu 25 rozporządzenia ("Ograniczenia w zakresie stosowania określonych formatów opakowań".). Czytamy w nim:

"Od dnia 1 stycznia 2030 r. podmioty gospodarcze nie mogą wprowadzać do obrotu opakowań w formatach i do zastosowań wymienionych w załączniku V."

Jak ma działać rynek wód mineralnych i napojów w butelkach 1,5 l w 2030 r.?

Ma to więc działać tak - w sklepie nie będzie już zgrzewek tylko stojące luzem setki wód mineralnych. I klient będzie brał 6 sztuk (12, 18, 24 itd.) i każdą zapakuje do koszyka. Jeżeli nie chce się użerać z butelkami, to będzie musiał zdobyć jakieś opakowanie zbiorcze (najlepiej wielokrotnego użytku). Generalnie urzędnicy UE chcą prawdopodobnie, aby butelki 1,5 l z napojami były przez nas noszone między sklepem a domem w takich nosidełkach.

nosidełko

nosidełko

Materiały prasowe

nosidełko nr 2

nosidełko nr 2

Materiały prasowe

W dyskusji są też przykłady nowocześniejszych rozwiązań stosowanych zamiast zgrzewek w Niemczech (zakładam, że rozwiązanie jest droższe niż zgrzewka):

kartonowy chwytak zamiast zgrzewki

Media

źródło:

Czy będą protesty przeciwko konieczności brania przy większych zakupach kilkunastu butelek wody mineralnej? Nie, zwłaszcza że możliwe są opakowania wielokrotnego użytku do transportu butelek

Mylisz się Czytelniku sądząc, że zachodnioeuropejski Internauta w sposób powszechny protestuje przeciwko konieczności żonglowania w sklepie i po wyjściu ze sklepu (od 2030 roku) 6-oma butelkami 1,5 l wody mineralnej, które rozbijają się niesfornie w bagażniku samochodu i które trzeba jakoś przenieść do windy albo garażu. Nie, nie protestuje. Widziałem wiele wpisów zachęcających do kupna specjalnych nosidełek na 6 (a nawet 12 butelek). Tu przykład takiego wpisu:

Co prawda podpięty jest pod post negatywny dla KE, ale pokazuje sposób myślenia popierający to rozwiązanie. Jest w tym wpisie zgoda na zastąpienie zgrzewek różnego typu nosidełkami. Nie wiem jak powszechna będzie ta postawa "akceptująca" nowe rozwiązania unijne

Etapy odchodzenia od zgrzewek dla rozlewni, transportu, centrów logistycznych

Do 2030 r. 40 % opakowań transportowych musi nadawać się do ponownego użycia, a do 2040 r. ten ambitny cel wzrasta do 70 %.

Do 2030 r. 10 % opakowań zbiorczych musi nadawać się do ponownego użycia, a do 2040 r. ten ambitny cel wzrasta do 25 %.

Do 2030 r. dystrybutorzy napojów muszą zapewnić, aby 10 % produktów znajdowało się w opakowaniach wielokrotnego użytku, a do 2040 r. ten cel wzrasta do 40 %.

Zwolnienia mają zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw, małych dystrybutorów napojów i określonych sektorów. Pod pewnymi warunkami państwa członkowskie mają możliwość wykluczenia dodatkowych sektorów, umożliwienia dystrybutorom tworzenia grup i zwolnienia podmiotów działających na małych wyspach lub na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia.

Co zrobią producenci, transportowcy i sklepy? I ile będą za to musieli zapłacić konsumenci?

Zagadką "logistyczną" i "produkcyjną" dla mnie pozostaje:

1) Jak butelki z wodą mineralną, mlekiem, innymi napojami "wyjęte" ze zgrzewek będą podróżowały ciężarówkami do centrów handlowych albo poszczególnych Biedronek, Lidlów i Kauflandów - bo przecież w dużym samochodzie tysiące butelek nie będą przewożone luzem?

2) Czy butelki w ciężarówkach będą podróżowały w opakowaniach transportowych wielokrotnego użytku i w tych opakowaniach butelki będą wystawiane w alejkach marketów? Nie wyobrażam sobie wypakowywania na poziomie rozładunku ciężarówki z opakowań transportowych tysięcy butelek i ustawiania ich luzem w sklepach.

3) Co z rozlewniami wody mineralnej, mleka i innych napojów? Czym zastąpią zgrzewki? Na liniach produkcyjnych będą butelki umieszczane w zbiorczych opakowaniach transportowych, a potem z linii produkcyjnych opakowania te będą przenoszone do ciężarówek? W tym wariancie jaki będzie koszt dowozu do rozlewni pustych opakowań transportowych na kolejne napełnienie butelkami? A może jak pisze specjalista butelki będą po prostu sklejane ze sobą?

W tej sprawie otrzymałem bowiem list wspominający o opcji "sklejanie" butelek, ale przede wszystkim pokazujący, że przedsiębiorcy będą mieli sporo kosztownych problemów do rozwiązania przed nadejściem 2030 roku:

"Są technologie pozwalające na zastąpienie zgrzewek, np klejenie butelek. Jeśli zakaz wejdzie w życie bez wyjątków, cała branża rozlewnicza (wody, napoje, mleko), czeka spora ilość inwestycji w nowe rozwiązania. Poza CocaColą w Polsce nie ma instalacji które produkują bez zgrzewek. To będzie kosztowna regulacja dla wszystkich firm z branży."

Opis zmian (źródło dokumenty unijne):

Od 2030 r. niektóre formaty opakowań wymienione w załączniku V są zakazane. Państwa członkowskie mogą utrzymać ograniczenia dotyczące materiałów niewymienionych w wykazie sprzed 2025 r. Mikroprzedsiębiorstwa mogą być zwolnione z zakazu stosowania opakowań jednorazowego użytku do żywności i napojów spożywanych w lokalach, jeżeli alternatywy nie są możliwe.

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenia dotyczące opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w odniesieniu do:

  1. folii lub owijek jednorazowego użytku używanych do grupowania towarów w punkcie sprzedaży w celu zachęcenia konsumentów do zakupu więcej niż jednego produktu;
  2. owoców i warzyw w opakowaniach jednostkowych o masie poniżej 1,5 kg;
  3. żywności i napojów napełnianych i spożywanych w hotelach, barach i restauracjach;
  4. pojedynczych porcji przypraw, sosów, śmietanki do kawy i cukru;
  5. małych produktów kosmetycznych i toaletowych jednorazowego użytku używanych w hotelach;
  6. najlżejszych plastikowych toreb.

Pełna lista zakazów obowiązujących od 1 stycznia 2030 r. - załącznik V

Opakowania zbiorcze jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wykorzystywane w punkcie sprzedaży do grupowania produktów sprzedawanych w butelkach, puszkach, metalowych pudełkach, słoiczkach, kubkach i paczkach, zaprojektowane jako opakowania udogadniające pozwalające konsumentom dokonać zakupu więcej niż jednej sztuki produktu lub zachęcające ich do tego. Nie obejmują one opakowań zbiorczych niezbędnych do usprawnienia procesu postępowania z produktami.

Folie do grupowania produktów, folia termokurczliwa

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych służące do przechowywania paczkowanych świeżych owoców i warzyw o wadze poniżej 1,5 kg. Państwa członkowskie mogą wprowadzać zwolnienia od tego ograniczenia, jeśli wykazano konieczność uniknięcia utraty wody lub jędrności, zagrożeń mikrobiologicznych lub wstrząsów fizycznych, utleniania lub jeśli nie ma innej możliwości, aby uniknąć mieszania się ekologicznych i nieekologicznych owoców i warzyw, zgodnie z dotyczącymi certyfikacji i znakowania wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, bez ponoszenia nieproporcjonalnych kosztów ekonomicznych i administracyjnych.

Przykład

Siatki, torebki, tacki, pojemniki

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przeznaczone do napełniania żywnością i napojami spożywanymi na miejscu w obiektach w sektorze HoReCa obejmujących całą powierzchnię przeznaczoną do spożywania posiłków w miejscach prowadzenia działalności i poza tymi miejscami, na której rozmieszczono stoliki i stołki oraz wyznaczono miejsca do spożywania posiłków na stojąco, a także powierzchnię przeznaczoną do spożywania posiłków udostępnianą użytkownikom końcowym wspólnie przez szereg podmiotów gospodarczych lub osób trzecich na potrzeby spożywania żywności i napojów. Zwolnione z tego ograniczenia są przedsiębiorstwa sektora HoReCa, które nie mają dostępu do wody pitnej.

Przykład

Tacki, jednorazowe talerze i kubki, torby, pudełka SDASD

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na dodatki do potraw, dżemy, sosy, zabielacz do kawy, cukier oraz przyprawy w sektorze HoReCa

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stosowane w sektorze HoReCa, zawierające pojedyncze porcje żywności, wykorzystywane do przechowywania dodatków do potraw, dżemów, sosów, zabielacza do kawy, cukru i przypraw, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) takie opakowania są dołączane do gotowej do spożycia żywności na wynos przeznaczonej do natychmiastowego spożycia bez konieczności dalszego przygotowywania;

b) takie opakowania są wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w placówkach, w których istnieje medyczny wymóg w zakresie zindywidualizowanej opieki, takich jak szpitale, kliniki, placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Przykład

Saszetki, kubeczki, tacki, pudełka

Opakowania jednorazowego użytku stosowane w sektorze zakwaterowania na potrzeby indywidualnych rezerwacji

Opakowania jednorazowego użytku dla kosmetyków, produktów higieny osobistej i artykułów toaletowych stosowane w sektorze zakwaterowania, opisanym w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, wyłącznie na potrzeby indywidualnych rezerwacji i przeznaczone do wyrzucenia przed przyjazdem następnych gości.

Przykład

Butelki na szampon, butelki na płyn do mycia rąk i balsam do ciała, saszetki, w których umieszcza się kostki mydła

Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako opakowanie handlowe żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Przykład

Bardzo cienkie torby oferowane do artykułów spożywczych luzem

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Źródło: INFOR
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