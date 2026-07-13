REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Zakup złota - nowe przepisy od 2027 r. w Polsce i UE. Obowiązkowa weryfikacja nabywcy i ograniczenie płatności gotówkowych. Co się zmieni w praktyce?

Zakup złota - nowe przepisy od 2027 r. w Polsce i UE. Obowiązkowa weryfikacja nabywcy i ograniczenie płatności gotówkowych. Co się zmieni w praktyce?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lipca 2026, 13:15
złoto inwestycyjne
Zakup złota nowe przepisy od 2027 roku w Polsce i UE. Obowiązkowa weryfikacja nabywcy i ograniczenie płatności gotówkowych. Co się zmieni w praktyce?
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Od 2027 roku zmieni się przede wszystkim to, że przy określonych kwotach weryfikacja klienta nie będzie już zależała wyłącznie od oceny konkretnej transakcji czy procedur danego sprzedawcy, ale stanie się obowiązkiem wynikającym wprost z unijnych przepisów. Przy transakcjach gotówkowych od 3 000 euro dealer będzie musiał ustalić, kto kupuje kruszec. Od 10 000 euro weryfikacja będzie szersza, a powyżej tej kwoty możliwa będzie już tylko płatność bezgotówkowa. Trzeba jasno powiedzieć, że nie będzie to rewolucja. Kto kupuje złoto w oficjalnym obrocie, już dziś zostawia po sobie ślad: fakturę, potwierdzenie przelewu czy dokumenty transakcji.

rozwiń >

Nowe przepisy mają ograniczyć pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Nowe przepisy AML, czyli regulacje przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w zasadniczej części zaczną być stosowane w całej Unii Europejskiej od 10 lipca 2027 roku. Regulacje obejmą między innymi kryptowaluty, nieruchomości, hazard, a także rynek metali szlachetnych, w tym złoto inwestycyjne.

Dlaczego? Złoto ma dużą wartość, zajmuje mało miejsca, łatwo je przechowywać, przewozić i sprzedać w wielu krajach. Te same cechy, które czynią je atrakcyjnym sposobem lokowania kapitału, mogą przyciągać osoby próbujące wprowadzić do obrotu środki niewiadomego pochodzenia. Nowe prawo ma to utrudnić.

REKLAMA

REKLAMA

Czy kupując złoto, jest się dziś anonimowym?

Wokół złota od lat funkcjonuje przekonanie, że jest to aktywo kupowane „poza systemem”. To tylko część prawdy. W praktyce trzeba odróżnić prywatność od pełnej anonimowości. Złoto można legalnie posiadać jako prywatny majątek, a sam fakt posiadania sztabek czy monet inwestycyjnych nie musi być zgłaszany do żadnego centralnego rejestru. Nie oznacza to jednak, że każdy zakup kruszcu pozostaje poza dokumentacją.

Choć w Polsce nie ma centralnego rejestru właścicieli złota, profesjonalny obrót kruszcem już dziś może podlegać obowiązkom wynikającym z polskiej ustawy AML, czyli ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jej przepisami przy płatności gotówkowej za towary o wartości co najmniej 10 000 euro sprzedawca musi zastosować procedury AML: ustalić tożsamość klienta, ocenić charakter transakcji i zachować wymaganą dokumentację.

Nie oznacza to jednak, że poniżej tego progu sprzedawca zawsze „nic nie musi”, a powyżej działa według jednego, automatycznego schematu. AML opiera się na ocenie ryzyka konkretnej transakcji. Znaczenie ma więc nie tylko kwota, ale także sposób przeprowadzenia zakupu. Sygnałem ostrzegawczym może być próba podzielenia jednej większej transakcji na kilka mniejszych, silny nacisk na gotówkę, odmowa podania danych albo brak jasnej odpowiedzi na pytanie o źródło środków. Sprzedawca zwraca też uwagę na pośpiech, nietypową strukturę transakcji czy zachowanie, które wygląda jak próba uniknięcia formalności.

Najłatwiej pokazać to na konkretnej sytuacji.

Przykład

Jeżeli klient chce kupić złoto za dużą kwotę, ale prosi o rozbicie płatności na kilka mniejszych części, bo „nie chce formalności”, dla profesjonalnego sprzedawcy nie jest to drobna prośba techniczna. To sygnał, że transakcję trzeba potraktować ostrożniej. Podobnie jest wtedy, gdy ktoś chce zapłacić wysoką kwotę gotówką, odmawia podania danych albo nie potrafi wyjaśnić, skąd pochodzą środki. Dealer nie może w takiej sytuacji udawać, że niczego nie widzi. Musi działać zgodnie z przepisami i własnymi procedurami bezpieczeństwa.

W takich sytuacjach zakup złota w oficjalnym obrocie zostawia ślad w dokumentacji sprzedawcy — sprzedażowej, księgowej i AML. Jeżeli pojawią się podstawy prawne, informacje o transakcji mogą zostać przekazane właściwym organom, na przykład przy podejrzeniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu albo konieczności wyjaśnienia źródła środków.

Ten problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Jednym z powodów unijnej reformy jest właśnie to, że przez lata podobne transakcje były różnie traktowane w poszczególnych państwach.

Koniec „turystyki regulacyjnej” w Europie

Dziś przepisy dotyczące zakupu złota w poszczególnych państwach różnią się od siebie. Inne są limity płatności gotówkowych, inne progi identyfikacji klienta, inne podejście do dokumentowania transakcji. Dla zwykłego inwestora może to brzmieć technicznie, ale w praktyce ma duże znaczenie.

Widać to dobrze na przykładach. W Niemczech anonimowy zakup metali szlachetnych jest mocno ograniczony i możliwy tylko do kwoty poniżej 2 000 euro. Holandia poszła jeszcze dalej - od 2026 roku komercyjni sprzedawcy mają zakaz przyjmowania płatności gotówkowych powyżej 3 000 euro. Z kolei Austria przez lata uchodziła za rynek bardziej liberalny, pozwalając na anonimowe zakupy do progu 10 000 euro.

Tak duże różnice doprowadziły do powstania zjawiska tzw. turystyki regulacyjnej. Część inwestorów, podejmując decyzję o zakupie, kierowała się nie ceną czy renomą dealera, ale tym, w którym kraju europejskim przejdzie przez transakcję z najmniejszą liczbą formalności. W praktyce takie różnice mogły być wykorzystywane nie tylko przez inwestorów szukających prostszej procedury, ale także przez osoby, którym zależało na ukryciu źródła pochodzenia środków.

Wprowadzenie rozporządzenia AML, które od lipca 2027 roku będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach UE, ma ten mechanizm ograniczyć. Nie chodzi tylko o obniżenie progów czy dołożenie kolejnego formularza. Chodzi o to, aby podstawowe zasady były podobne niezależnie od tego, czy klient kupuje złoto w Polsce, Niemczech, Austrii czy innym państwie Unii.

REKLAMA

Co konkretnie zmieni się na rynku złota od 2027 roku?

Mające wejść w życie w 2027 roku regulacje nie wprowadzają zupełnie nowej formy kontroli. Raczej porządkują i zaostrzają zasady, które w pewnym zakresie już dziś istnieją. Dla kupującego najważniejsze będą trzy zmiany.

Pierwsza dotyczy gotówki. Przy transakcjach gotówkowych od 3 000 euro sprzedawca będzie musiał przeprowadzić co najmniej podstawową identyfikację klienta. To właśnie tę zmianę część klientów może odczuć najmocniej, bo dotyczy kwot niższych niż te, które dotąd kojarzono z pełną weryfikacją.

Druga dotyczy transakcji okazjonalnych. Przy wartości równej lub wyższej niż 10 000 euro konieczna będzie pełniejsza weryfikacja: identyfikacja klienta, sprawdzenie jego tożsamości, ustalenie, czy działa we własnym imieniu, ocena celu transakcji i zachowanie dokumentacji.

Trzecia to limit gotówkowy. W całej Unii Europejskiej przy transakcjach komercyjnych zacznie obowiązywać pułap 10 000 euro. Powyżej tej kwoty transakcja nie będzie mogła zostać rozliczona gotówką. Potrzebny będzie przelew, karta albo inna forma płatności bezgotówkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co ważne, państwa członkowskie zachowują prawo do utrzymania lub wprowadzenia niższych limitów krajowych. Unijne 10 000 euro to maksymalny dopuszczalny pułap, a nie gwarancja, że lokalne prawo nie będzie bardziej restrykcyjne. Przepisy każą też patrzeć na transakcje powiązane łącznie. Jeśli ktoś kupuje po jednej monecie dziennie przez tydzień tylko po to, aby uniknąć identyfikacji, dealer nie powinien traktować tych operacji jako zupełnie odrębnych zakupów.

Co to oznacza dla kupującego w Polsce?

Dla klienta, który regularnie kupuje pojedyncze monety bulionowe albo mniejsze sztabki, nowe przepisy nie zmienią właściwie nic. Złoto nadal będzie można legalnie kupować, sprzedawać i posiadać. Inne będzie przede wszystkim podejście do większych transakcji gotówkowych. Przy wyższych kwotach sprzedawca będzie musiał ustalić, kto kupuje kruszec, w jakiej wartości i w jaki sposób za niego płaci. Nie dlatego, że sama transakcja wyda mu się podejrzana, ale z powodu ciążącego na nim prawnego obowiązku. Przy obrocie majątkiem znacznej wartości państwo i instytucje finansowe wymagają większej przejrzystości.

Co ważne, obrót złotem w Polsce już dziś opiera się na fakturach, potwierdzeniach płatności czy innych dowodach zakupu, które pomagają zidentyfikować, skąd pochodzi kruszec, kiedy został kupiony, za jaką kwotę i od kogo. Taka historia pochodzenia jest potrzebna przy późniejszej sprzedaży, transakcjach zagranicznych, darowiźnie, spadku albo wtedy, gdy trzeba wyjaśnić źródło majątku. W przypadku przedsiębiorcy dokumentacja ma dodatkowo znaczenie księgowe i podatkowe.

Fakty i mity

Wokół nowych unijnych regulacji zdążyło narosnąć już kilka mitów. W przestrzeni publicznej pojawiają się sugestie, że od lipca 2027 roku powstanie rejestr posiadaczy złota, a kolejnym krokiem będzie opodatkowanie prywatnych zasobów kruszcu. To daleko idąca i nieuprawniona interpretacja. Warto się z tymi obawami spokojnie rozprawić, bo są szkodliwe zarówno dla inwestorów, jak i dla całego rynku złota.

Po pierwsze, regulacje AML nie tworzą polskiego ani europejskiego rejestru prywatnych właścicieli złota inwestycyjnego. Nie zmieniają też zasad opodatkowania złota inwestycyjnego VAT. Złoto nadal będzie można legalnie kupować, sprzedawać i posiadać.

Zmieni się natomiast poziom anonimowości przy dużych transakcjach, zwłaszcza gotówkowych. Dokumentacja transakcji pozostanie u dealera i będzie podlegała przepisom o ochronie danych. Organy państwowe będą mogły uzyskać do niej dostęp wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem, na przykład przy uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu albo konieczności wyjaśnienia źródła pochodzenia środków.

Po drugie, nowe regulacje nie zmienią szczególnego statusu podatkowego złota inwestycyjnego. Warto jednak pamiętać, że w prawie to pojęcie ma konkretne znaczenie. Nie każdy wyrób ze złota jest złotem inwestycyjnym. Ustawa o VAT zalicza do tej kategorii przede wszystkim sztabki i płytki o próbie co najmniej 995 tysięcznych. Obejmuje też określone złote monety — zasadniczo o próbie co najmniej 900 tysięcznych, wybite po 1800 roku, mające status środka płatniczego w kraju pochodzenia i sprzedawane po cenie zbliżonej do wartości zawartego w nich kruszcu. Biżuteria, wyroby użytkowe czy część produktów kolekcjonerskich mogą być więc traktowane podatkowo inaczej.

Po 10 lipca 2027 roku złoto fizyczne pozostanie aktywem prywatnym, ale w oficjalnym obrocie nie będzie aktywem całkowicie anonimowym. Nowy standard prawny nie odbiera inwestorom prawa do posiadania kruszcu. Sprawia jedynie, że obrót dużymi kwotami będzie lepiej udokumentowany. Dla uczciwego inwestora nie jest to powód do obaw. Złoto nadal pozostanie prywatnym, fizycznym aktywem i jedną z form długoterminowej ochrony majątku. Zmieni się przede wszystkim otoczenie dużych transakcji: będzie mniej anonimowo, ale bardziej przejrzyście i bezpiecznie dla tych, którzy kupują kruszec z legalnego źródła.

Paweł Mazurek, członek zarządu oraz dyrektor rozwoju Mennicy Mazovia oferującej Gold Plan, subskrypcyjny model zakupu złota

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
PFRON rozda 4000 jednostek osobom niepełnosprawnym. Ale wcześniej jest kaucja 2%
13 lip 2026

Osoby niepełnosprawne mogą za darmo przejąć od PFRON cenny sprzęt i oprogramowanie. Na stole jest 4000 jednostek z opcją zwiększenia (albo zmniejszenia ich o 20%. Warunkiem jest "zainwestowanie" w kaucję, pożyczenie sprzętu na okres wymagany do uchwalenia przepisów likwidacyjnych przez Sejm. Kaucja jest zwrotny. Cały program to likwidacji Wypożyczalni PFRON, która zakończyła działalność w 2025 r., ale działa na nowo od 10 czerwca 2026 r. Wypożyczalnia musi wypożyczyć sprzęt, aby następnie przekazać osobom niepełnosprawnym, które go użytkują go za darmo. W Sejmie trwa nowelizacja ustawy o rehabilitacji, która to umożliwi.

„Pułapka dla prezydenta". Branża paliwowa alarmuje w sprawie windfall tax i apeluje o kontrolę prewencyjną TK
13 lip 2026

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Polska Grupa Paliwowa w opublikowanej 13 lipca 2026 r. informacji prasowej apeluje o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem organizacji problemem nie jest sama wysokość daniny, lecz to, że ustawa działa wstecz – a złamany raz zakaz retroakcji może w przyszłości uderzyć w każdego podatnika.
Przekształcanie umów zlecenia w umowy o pracę. Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiedział abolicję
13 lip 2026

Emocje wokół nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy i dalszych losów umów cywilnoprawnych nie cichną. Zmiana na stanowisku Głównego Inspektora Pracy tylko je podsyciła. Tymczasem zapowiedział on roczną abolicję w sytuacji, kiedy pracodawca dobrowolnie, po poleceniu inspektora pracy zmieni nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną.
Do 2028 r. od PFRON za darmo 4000 jednostek. Także dla stopnia umiarkowanego. Reaktywacja wypożyczalni [Projekt]
10 lip 2026

10 czerwca 2026 r. została reaktywowana przez PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Jest to reaktywacja likwidacyjna. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne pożyczyły sprzęt z wypożyczalni, którą PFRON likwiduje, a sprzęt zalega w magazynie (i generuje koszty przechowania). W międzyczasie Sejm uchwali przepisy pozwalające na przejęcie na własność 4000 jednostek sprzętu przez te osoby niepełnosprawne, które go pożyczą po 10 czerwca (+ wcześniej wypożyczony sprzęt szacowany na około 1700 - 1770 jednostek). PFRON i rząd oferują korzystne warunki przejęcia sprzętu i oprogramowania przez osoby niepełnosprawne.

REKLAMA

MOPS z usługami od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
12 lip 2026

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.
Windy jednak nie dla wszystkich od 20 września 2026 r. – seniorzy nadal pozostaną skazani na schody, nawet w pięcio- czy sześciokondygnacyjnym budynku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie pozostawia wątpliwości co do nowych przepisów
12 lip 2026

Od 13 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które ma wprowadzić obowiązek wyposażania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które posiadają trzy lub więcej kondygnacji w dźwig osobowy (czyli – w windę). W odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez Krajową Radę Izby Architektów RP w ramach opiniowania ww. projektu – resort, będący autorem ww. projektu, poinformował jednak, że od powyższego wymogu będzie można odstąpić.
Kredyty frankowe 2026. Koniec sporów o przedawnienie? Najnowszy wyrok TSUE wzmacnia równowagę stron
10 lip 2026

Kwestia biegu terminu przedawnienia w sprawach frankowych sporów ostatnich latach stanowiła przedmiot aktywnej dyskusji. Najnowsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ważny krok w jej zakończeniu oraz uporządkowaniu wspomnianego zagadnienia. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości wzmacnia równowagę stron i przewidywalność wzajemnych rozliczeń.
Sezonowa praca studenta a składki ZUS w 2026 r. Umowa o pracę, zlecenie, czy dzieło? Kiedy wakacyjne zatrudnienie zwiększy kapitał emerytalny?
09 lip 2026

Studenci często podejmują prace w wakacje. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze w całości trafią do kieszeni młodego człowieka, czy też część wynagrodzenia zostanie oskładkowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika. Ponadto, w razie choroby, ciąży lub wypadku, ubezpieczony może liczyć na świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, o ile spełnia warunki do ich otrzymania.

REKLAMA

Koniec okresu przejściowego MiCA. Największa zmiana przepisów na rynku kryptowalut w historii
09 lip 2026

W dniu 1 lipca 2026 r. skończył się okres przejściowy dla części firm świadczących usługi związane z kryptoaktywami na podstawie dotychczasowych krajowych przepisów. Od tego momentu dalsze świadczenie usług objętych rozporządzeniem MiCA wymaga zezwolenia CASP, czyli zezwolenia dla dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, albo spełnienia szczególnych warunków przewidzianych dla określonych instytucji finansowych. To jedna z najważniejszych, a być może największa, zmiana regulacyjna w historii europejskiego rynku kryptowalut. MiCA porządkuje zasady działania giełd, kantorów kryptowalut, podmiotów przechowujących kryptoaktywa, operatorów platform obrotu oraz firm świadczących inne usługi związane z kryptoaktywami. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to przejście z modelu opartego głównie na krajowym wpisie do rejestru do modelu pełnego nadzoru, procedur, dokumentacji i odpowiedzialności organizacyjnej.
Gdzie bezpiecznie polecieć na wakacje w 2026 roku? Konflikt na Bliskim Wschodzie a zmiany tras i niepewność połączeń lotniczych
10 lip 2026

Droższe bilety, zmiany tras i niepewność połączeń sprawiły, że część podróżnych musiała jeszcze raz przemyśleć tegoroczny urlop. Z badania zrealizowanego na zlecenie Rankomat.pl wynika, że konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynął na wakacyjne plany 29 proc. respondentów: 17 proc. wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12 proc. na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie 71 proc. badanych deklaruje, że sytuacja w regionie nie zmieniła ich planów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA