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Emerytury stażowe od 1 stycznia 2027 roku. ZUS ostrzega: wypłaty będą znacznie niższe

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12 czerwca 2026, 15:03
[Data aktualizacji 14 czerwca 2026, 12:51]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
umowa, emeryt, senior, dokumenty
Emerytury stażowe od 1 stycznia 2027 roku. ZUS ostrzega: wypłaty będą znacznie niższe
Shutterstock

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Możliwość zakończenia pracy przed osiągnięciem standardowego wieku emerytalnego stanie się faktem już 1 stycznia 2027 roku. Rządowy harmonogram zakłada, że trwające procedury i modernizacja systemów ZUS pozwolą na wejście w życie tzw. "stażówki" dokładnie z początkiem nowego roku. Ta wyczekiwana reforma rozpala emocje milionów Polaków, ale eksperci ostrzegają: wcześniejsza wolność ma swoją wysoką cenę finansową. Zanim podejmiesz decyzję życia, zobacz, jak surowe kryteria wprowadza nowa ustawa i czy Twój kapitał nie okaże się zbyt mały.

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35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn - nowy klucz do drzwi ZUS

Podstawowym założeniem reformy jest uniezależnienie prawa do świadczenia od sztywnego wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) na rzecz wypracowanego stażu ubezpieczeniowego. Aby złożyć wniosek o emeryturę stażową, trzeba będzie udokumentować:

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  • Kobiety: co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych.
  • Mężczyźni: co najmniej 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Istnieje tu jednak poważna pułapka pojęciowa, na którą trzeba uważać. Nowy pracowniczy staż pracy (wpływający np. na wymiar urlopu czy nagrody jubileuszowe) to zupełnie co innego niż staż emerytalny. Do emerytury stażowej ZUS zaliczy wyłącznie czas faktycznego odprowadzania składek oraz mocno ograniczone okresy nieskładkowe (np. czas studiów). Reforma stażu pracowniczego w żaden sposób nie przyspieszy Twojego prawa do "stażówki".

Kryterium finansowe, czyli twarda ściana dla najmniej zarabiających

Samo przepracowanie 35 lub 40 lat nie gwarantuje automatycznego przejścia na emeryturę. Ustawa wprowadza rygorystyczny bezpiecznik finansowy: wyliczone na podstawie zgromadzonego kapitału świadczenie nie może być niższe niż minimalna emerytura. Obecnie minimalne świadczenie w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli z wyliczeń ZUS wyjdzie choćby złotówka mniej, wcześniejsze odejście z pracy będzie prawnie niemożliwe. Dlaczego to bariera nie do przejścia dla wielu osób?

  • Zasada zdefiniowanej składki: zgromadzony kapitał dzieli się przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego trwania życia.
  • Młodszy wiek, niższy przelew: odchodząc z rynku pracy np. w wieku 55 czy 57 lat, dzielisz swoje oszczędności przez znacznie większą liczbę miesięcy.
  • Wymagany kapitał: aby otrzymać kwotę minimalną tak wcześnie, trzeba mieć odłożone w ZUS kosmiczne sumy - często przekraczające pół miliona złotych. Osoby zarabiające przez lata najniższą krajową mogą po prostu nie uzbierać takiego kapitału przed osiągnięciem 60 lub 65 lat.

Praca na czarno i "śmieciówki"? ZUS rozliczy każdy rok

To kluczowy moment dla osób, które w latach 90. lub na początku XXI wieku pracowały bez umowy lub na tzw. "czystych" umowach o dzieło. ZUS przypomina: do stażu emerytalnego nie liczy się czas, w którym nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Jeśli przez 5 lat pracowałeś w szarej strefie, te lata bezpowrotnie przepadają w kontekście emerytury stażowej. Każda przerwa w zatrudnieniu, okresy bezrobotnego bez prawa do zasiłku czy urlopy bezpłatne wydłużają czas, jaki musisz spędzić na etacie, by dobić do upragnionego progu 35 lub 40 lat.

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Instrukcja krok po kroku: jak sprawdzić swoją hipotezę emerytalną w eZUS?

Zamiast zgadywać, warto przeprowadzić symulację w zmodernizowanym systemie eZUS (dawnym PUE ZUS), który został dostosowany do obsługi nowych prognoz. Zrobisz to bez wychodzenia z domu w kilku prostych krokach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Zaloguj się na oficjalnym portalu ZUS przez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
  2. Wybierz profil "Ubezpieczony" w panelu głównym.
  3. Przejdź do zakładki "Stan konta" w menu bocznym, aby zobaczyć sumę składek i kapitał początkowy.
  4. Kliknij w sekcję "Hipotetyczna emerytura", gdzie system automatycznie wyliczy prognozę Twoich przyszłych wypłat w różnych wariantach wiekowych.

Wskazówka: Dane najlepiej sprawdzać w drugiej połowie roku. Co roku 1 czerwca ZUS przeprowadza waloryzację składek. Kwoty widoczne po tym terminie są znacznie wyższe i to na nich należy opierać ostateczne obliczenia.

Bilans zysków i strat - czy to się w ogóle opłaci?

Eksperci rynku pracy nie pozostawiają złudzeń - wcześniejsze odejście na emeryturę stażową oznacza świadczenie niższe nawet o 20-30 procent w porównaniu do pracy do ustawowego wieku. Każdy rok dalszej aktywności zawodowej i odprowadzania składek znacząco podwyższa kwotę, która co miesiąc trafi na konto seniora. "Stażówka" to zatem świadomy wybór: mniejsze pieniądze w zamian za święty spokój i upragniony wolny czas.

Czy muszę przejść na emeryturę stażową, gdy osiągnę staż?

Nie, to uprawnienie, a nie obowiązek. Możesz pracować dalej, aby podwyższyć swoje świadczenie.

Czy studia wliczają się do emerytury stażowej?

Okres studiów to okres nieskładkowy. Wlicza się do stażu emerytalnego, ale w ograniczonym wymiarze (okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych).

Czy pobierając emeryturę stażową, mogę dorabiać?

Tak, ale będą obowiązywać Cię takie same limity dorabiania, jak przy każdej wcześniejszej emeryturze. Przekroczenie progu (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) zmniejszy świadczenie, a przekroczenie 130 proc. całkowicie je zawiesi.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Kiedy emerytury stażowe mają wejść w życie według rządowego harmonogramu?

Możliwość zakończenia pracy przed standardowym wiekiem emerytalnym ma stać się faktem 1 stycznia 2027 roku. Rządowy harmonogram zakłada wejście tzw. „stażówki” dokładnie z początkiem nowego roku.

Jakiego stażu ubezpieczeniowego wymaga emerytura stażowa dla kobiet i mężczyzn?

Aby złożyć wniosek o emeryturę stażową, kobiety muszą udokumentować co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni co najmniej 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Czy 35 lub 40 lat pracy gwarantuje przejście na emeryturę stażową?

Samo przepracowanie 35 lub 40 lat nie gwarantuje emerytury stażowej. Wyliczone na podstawie zgromadzonego kapitału świadczenie nie może być niższe niż minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1978,49 zł brutto.

Czy praca bez odprowadzania składek liczy się do stażu emerytalnego przy emeryturze stażowej?

Do stażu emerytalnego nie liczy się czas, w którym nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Jeśli przez 5 lat pracowałeś w szarej strefie, te lata bezpowrotnie przepadają w kontekście emerytury stażowej.

O ile niższa może być emerytura stażowa od świadczenia po pracy do ustawowego wieku?

Wcześniejsze odejście na emeryturę stażową oznacza świadczenie niższe nawet o 20-30 procent w porównaniu do pracy do ustawowego wieku. Każdy rok dalszej aktywności zawodowej i odprowadzania składek znacząco podwyższa kwotę.

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Źródło: INFOR
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