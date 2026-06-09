REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jeden miesiąc różnicy i emerytura wyższa nawet o 350 zł. Wystarczy poczekać do lipca

Jeden miesiąc różnicy i emerytura wyższa nawet o 350 zł. Wystarczy poczekać do lipca

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 czerwca 2026, 10:50
[Data aktualizacji 10 czerwca 2026, 09:57]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, emeryci
Jeden miesiąc różnicy i emerytura wyższa nawet o 350 zł. Wystarczy poczekać do lipca
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Złożenie wniosku o emeryturę w lipcu zamiast w czerwcu gwarantuje wyższe świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Wynika to bezpośrednio z mechanizmu rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza automatycznie 1 czerwca każdego roku. Choć dawna, skrajnie niekorzystna „pułapka czerwcowa” została częściowo załatana przez przepisy ustawowe, eksperci rynku emerytalnego nie pozostawiają złudzeń: lipiec wciąż pozostaje jednym z najlepszych miesięcy na przejście na odpoczynek zawodowy. Opóźnienie decyzji zaledwie o kilkanaście dni przekłada się na potężny zysk finansowy, który będzie wypłacany do końca życia.

rozwiń >

Jak działa mechanizm czerwcowej waloryzacji składek?

Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest to, w jaki sposób ZUS przechowuje i pomnaża nasze wirtualne oszczędności. Każdego roku, dokładnie 1 czerwca, kapitał zgromadzony na kontach i subkontach ubezpieczonych zostaje poddany rocznej waloryzacji.

REKLAMA

REKLAMA

  • Konto emerytalne: Kapitał rośnie o wskaźnik zależny od inflacji oraz przypisu składek z poprzedniego roku.
  • Subkonto w ZUS: Środki są waloryzowane na podstawie nominalnego wzrostu PKB z ostatnich 5 lat.

W 2026 roku wskaźniki te sprawiły, że zgromadzony kapitał Polaków z dnia na dzień wzrósł o około 9-10 proc. W praktyce oznacza to, że u osoby posiadającej na koncie np. 500 tysięcy złotych, ZUS dopisał nagle dodatkowe 45-50 tysięcy złotych czystego zysku.

Dlaczego czerwiec blokuje część zysków?

Wszystko rozbija się o to, jak urzędnicy łączą dwa różne rodzaje waloryzacji - roczną oraz kwartalną. Jeśli przyszły emeryt złoży wniosek o przyznanie świadczenia w czerwcu, jego emerytura zostanie wyliczona z uwzględnieniem nowej waloryzacji rocznej, ale zostanie on całkowicie pozbawiony bardzo korzystnych waloryzacji kwartalnych. ZUS dopisze mu do konta jedynie bieżące składki bez dodatkowych mnożników. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy dokumenty trafią do urzędu w lipcu. Przesunięcie momentu przejścia na emeryturę o ten jeden miesiąc sprawia, że ZUS w algorytmie wyliczania podstawy musi zastosować podwójny mechanizm premiowania. Uwzględni wtedy zarówno potężną waloryzację roczną z 1 czerwca, jak i dodatkową waloryzację kwartalną za pierwszy kwartał danego roku. To właśnie ten podwójny zysk tworzy lipcowy bonus.

Pułapka jednego dnia. Liczy się dokładna data złożenia wniosku

Wielu przyszłych emerytów popełnia fatalny błąd, myśląc, że sam lipiec załatwia sprawę. Aby ZUS zastosował najkorzystniejszy algorytm, dokumenty należy złożyć najwcześniej 1 lipca. Złożenie wniosku choćby 30 czerwca z datą przejścia na emeryturę od lipca i tak uruchomi stare, gorsze wyliczenia. Eksperci radzą coś jeszcze: jeśli w lipcu kończysz wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), wniosek złóż dokładnie dzień po swoich urodzinach. ZUS sprawdzi wtedy Twój wiek w dniach, co przy podziale kapitału przez tablice średniego trwania życia może podnieść Twoją comiesięczną wypłatę o kolejne kilkanaście złotych.

REKLAMA

Ile dokładnie można zyskać czekając do lipca?

Wysokość zysku zależy bezpośrednio od sumy składek, jakie ubezpieczony zgromadził przez całe życie zawodowe. Im większy kapitał początkowy i suma wpłat, tym większa różnica w ostatecznej kwocie wypłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Dla osób ze średnim kapitałem (ok. 400-500 tys. zł): Złożenie wniosku w lipcu daje świadczenie wyższe o około 150-220 zł brutto każdego miesiąca.
  • Dla osób z wysokim kapitałem (ok. 700-800 tys. zł i więcej): Cierpliwość i przeczekanie czerwca przynosi bonus wynoszący nawet 350 zł brutto miesięcznie.

Biorąc pod uwagę średnie dalsze trwanie życia, które dla 60-letniej kobiety lub 65-letniego mężczyzny wynosi około 200–240 miesięcy, jedna decyzja o wstrzymaniu się z wnioskiem o miesiąc generuje w skali całego życia zysk rzędu od 30 000 zł do nawet 80 000 zł.

Nowe tablice GUS. Kobiety i mężczyźni zyskają inaczej

Na ostateczną wysokość lipcowej emerytury potężny wpływ ma nie tylko ZUS, ale też Główny Urząd Statystyczny. Nowe tablice dalszego trwania życia, które weszły w życie 1 kwietnia, skróciły prognozowaną długość życia Polaków. Dla osób przechodzących na emeryturę to doskonała wiadomość - ten sam kapitał jest teraz dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co automatycznie podwyższa świadczenie. Połączenie nowych, korzystniejszych tablic GUS z lipcową waloryzacją kwartalną tworzy unikalne okienko finansowe. Kobiety kończące 60 lat zyskają na tym podwójnie, ponieważ statystycznie gromadzą mniej kapitału, więc każda dodatkowa waloryzacja ma dla nich kolosalne znaczenie.

O czym trzeba pamiętać? Pułapka braku wypłaty

Rozważając lipcowy bonus, należy pamiętać o jednej ważnej zasadzie formalnej: ZUS przyznaje emeryturę od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

  • Składając dokumenty w lipcu, pierwszą emeryturę otrzymasz za lipiec.
  • Za czerwiec nie otrzymasz świadczenia emerytalnego, ale w zamian za to zyskujesz wyższą pensję z pracy u dotychczasowego pracodawcy (emeryturę można zacząć pobierać dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy).

Dla osób, które i tak planują pracować do końca połowy roku, wybór lipca jako momentu złożenia dokumentów w urzędzie jest bezdyskusyjnie najbardziej opłacalną strategią finansową.

Jak to rozegrać z pracodawcą? Idealny plan na przełom miesięcy

Samo złożenie wniosku do ZUS w lipcu to za mało, aby zacząć pobierać wyższe pieniądze. Polskie prawo wymaga bezwzględnego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym szefem - choćby na jeden dzień. Jak zrobić to najlepiej? Najbardziej opłacalny scenariusz to rozwiązanie umowy o pracę w ostatnim dniu czerwca (np. 30 czerwca). Wtedy w lipcu jesteś już formalnie osobą niepracującą. Juć 1 lipca składasz wniosek do ZUS o przyznanie i wypłatę premiowanej, wyższej emerytury, a 2 lipca możesz legalnie podpisać nową umowę z pracodawcą i wrócić do pracy, łącząc pensję z nowym, wyższym świadczeniem.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jak działa roczna waloryzacja składek i kapitału początkowego w ZUS 1 czerwca?

Każdego roku, dokładnie 1 czerwca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poddaje kapitał na kontach i subkontach rocznej waloryzacji. W 2026 roku wskaźniki sprawiły, że zgromadzony kapitał wzrósł z dnia na dzień o około 9-10 proc.

Dlaczego złożenie wniosku o emeryturę w lipcu jest korzystniejsze niż w czerwcu?

Wniosek w czerwcu uwzględnia roczną waloryzację, ale pozbawia bardzo korzystnych waloryzacji kwartalnych. Wniosek w lipcu pozwala zastosować waloryzację roczną z 1 czerwca i dodatkową waloryzację kwartalną za pierwszy kwartał danego roku.

Kiedy najwcześniej trzeba złożyć wniosek do ZUS, aby uzyskać lipcowy bonus emerytalny?

Dokumenty należy złożyć najwcześniej 1 lipca. Złożenie wniosku choćby 30 czerwca z datą przejścia na emeryturę od lipca uruchomi stare, gorsze wyliczenia.

Ile można zyskać, składając wniosek o emeryturę w lipcu zamiast w czerwcu?

Dla kapitału ok. 400-500 tys. zł świadczenie może być wyższe o około 150-220 zł brutto miesięcznie. Dla kapitału ok. 700-800 tys. zł i więcej bonus może wynieść nawet 350 zł brutto miesięcznie.

Jak rozwiązać stosunek pracy, aby w lipcu pobierać wyższą emeryturę z ZUS?

Polskie prawo wymaga rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym szefem choćby na jeden dzień. Najbardziej opłacalny scenariusz to rozwiązanie umowy 30 czerwca, złożenie wniosku do ZUS 1 lipca i podpisanie nowej umowy 2 lipca.

Powiązane
14. emerytura także dla młodych. Mało kto wie, komu ZUS wypłaci te pieniądze
14. emerytura także dla młodych. Mało kto wie, komu ZUS wypłaci te pieniądze
Emerytury stażowe od 1 stycznia 2027 roku. Czy
Emerytury stażowe od 1 stycznia 2027 roku. Czy "stażówka" rzeczywiście się opłaci? ZUS stawia twarde warunki
ZUS przeliczył konta i subkonta. Emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych, ale musisz pilnować tej daty
ZUS przeliczył konta i subkonta. Emerytury wzrosną nawet o kilkaset złotych, ale musisz pilnować tej daty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
33 procent kobiet w zarządach spółek – nowy obowiązek. Których firm dotyczy? Kary do pół mln zł
10 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła 09.06.2026 r. projekt ustawy, który wprowadza obowiązek zapewnienia minimum 33% udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych. Nowe przepisy wdrażają unijną dyrektywę i oznaczają konkretne obowiązki dla firm: politykę równowagi płci, raporty oraz przejrzyste kryteria wyboru kandydatów. Za brak dostosowania grozi kara do 500 000 zł.
6694 zł oszczędności podatkowej dzięki OKI. Kiedy wejdzie Osobiste Konto Inwestycyjne?
10 cze 2026

6694 zł - tyle oszczędności podatkowej na dzień dzisiejszy można byłoby osiągnąć dzięki OKI. Kiedy wejdzie w życie Osobiste Konto Inwestycyjne? Opłaca się bardziej niż zwykłe konto maklerskie?
Mieszkania z wysokimi opłatami przestają interesować. Kupujący mocniej negocjują cenę albo odchodzą
10 cze 2026

Na rynku nieruchomości coraz większe znaczenie mają koszty utrzymania mieszkania. Te z wysokimi opłatami przestają interesować. Kupujący mocniej negocjują cenę albo odchodzą.
Gdzie w Polsce najłatwiej o pracę? Najnowsze dane z rynku
10 cze 2026

Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale br., a co piąta ma redukować etaty - wynika z badania ManpowerGroup. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej - na północy.

REKLAMA

Rząd proponuje 4950 zł, związki chcą więcej. Jak będzie wyglądała płaca minimalna w 2027 r.?
10 cze 2026

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powinien odpowiadać prognozowanej średniorocznej inflacji w 2027 r., czyli 2,5 proc. - ocenił prezes Związku Pracodawców BCC Łukasz Bernatowicz. Zdaniem rzecznika Forum Związku Zawodowych Grzegorza Sikory, rządowa propozycja wzrostu o 3 proc., do 4950 zł brutto, jest za niska.
Nowe prognozy dla Polski. Wiadomo, ile ma wynieść PKB
10 cze 2026

Fitch Global Ratings skorygował prognozy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Agencja obniżyła oczekiwany wzrost PKB w 2026 roku, wskazując na słabsze dane gospodarcze i gorsze perspektywy dla strefy euro. Jednocześnie eksperci przewidują stabilizację stóp procentowych oraz stopniowe wygaszanie presji inflacyjnej.
Nowa ustawa o transporcie zbiorowym 2026: więcej autobusów na wsi. Sprawdź, ile połączeń i od kiedy
10 cze 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która gwarantuje dostęp do autobusów dla wszystkich mieszkańców wsi. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów samorządy będą musiały zapewnić minimum 4 połączenia dziennie w dni robocze i 2 w weekendy. To koniec sytuacji, w której brak autobusu uniemożliwia dojazd do lekarza, urzędu czy na zakupy.
Czy można dzień wcześniej złożyć wniosek o wolne z powodu siły wyższej?
10 cze 2026

Czy lepiej w ostatniej chwili postawić pracodawcę przed faktem dokonanym, czy uprzedzić z wyprzedzeniem o nieobecności i dać szansę na przygotowanie się? Zdrowy rozsądek i brzmienie przepisów nie pozostają w tym zakresie w zgodzie.

REKLAMA

Mały ZUS 2027. Wreszcie łagodna podwyżka
10 cze 2026

Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Choć wzrost wyniesie tylko 3 proc., zmiana przełoży się na wyższe składki ZUS dla nowych firm. Sprawdziliśmy, ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start i Małego ZUS-u oraz o ile wzrosną ich miesięczne koszty.
Sprzedawcy elektroniki i AGD tylko do 31 lipca 2026 mają czas na wdrożenie systemu napraw - nowe obowiązki
10 cze 2026

Do końca lipca 2026 roku firmy z branży elektroniki i AGD muszą wdrożyć dyrektywę Right to Repair. Nowe przepisy oznaczają obowiązek naprawy sprzętu nawet po gwarancji, dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej. Brak dostosowania to ryzyko sporów z klientami i sankcji prawnych. Sprawdź szczegóły, obowiązki sprzedawców i uprawnienia kupujących.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA