ZUS likwiduje groszowe emerytury od 2027 roku? Sprawdź, ile wyniesie nowa stawka minimalna

Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych świadczeń dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie historyczną zmianę - najniższe świadczenie po raz pierwszy w historii przekroczy barierę 2000 zł brutto. Znamy już pierwsze, prognozowane stawki oraz gigantyczne koszty, jakie na tę operację przeznaczy państwo.

Historyczny wzrost minimalnej emerytury

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nowe plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę tego parametru od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł. Oznacza to, że nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. To symboliczny moment dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

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O ile wzrosną pozostałe świadczenia?

Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego. W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że:

Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

W budżecie państwa zabezpieczono na ten cel około 16,7 mld zł.

Kiedy poznamy ostateczne kwoty?

Przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyliczenia mają obecnie charakter prognozowany. Ostateczny wskaźnik podwyżek zależy od rzeczywistej sytuacji makroekonomicznej. Dokładne kwoty zostaną zablokowane i ogłoszone na początku 2027 roku, po publikacji oficjalnych komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim. Nowe stawki wejdą w życie automatycznie 1 marca 2027 roku.

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