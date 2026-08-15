REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS likwiduje groszowe emerytury od 2027 roku? Sprawdź, ile wyniesie nowa stawka minimalna

ZUS likwiduje groszowe emerytury od 2027 roku? Sprawdź, ile wyniesie nowa stawka minimalna

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2026, 11:26
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, pieniądze, 2027
ZUS likwiduje groszowe emerytury od 2027 roku? Sprawdź, ile wyniesie nowa stawka minimalna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych świadczeń dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie historyczną zmianę - najniższe świadczenie po raz pierwszy w historii przekroczy barierę 2000 zł brutto. Znamy już pierwsze, prognozowane stawki oraz gigantyczne koszty, jakie na tę operację przeznaczy państwo.

Historyczny wzrost minimalnej emerytury

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nowe plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę tego parametru od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł. Oznacza to, że nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. To symboliczny moment dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

REKLAMA

REKLAMA

O ile wzrosną pozostałe świadczenia?

Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego. W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że:

  • Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.
  • W budżecie państwa zabezpieczono na ten cel około 16,7 mld zł.

Kiedy poznamy ostateczne kwoty?

Przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyliczenia mają obecnie charakter prognozowany. Ostateczny wskaźnik podwyżek zależy od rzeczywistej sytuacji makroekonomicznej. Dokładne kwoty zostaną zablokowane i ogłoszone na początku 2027 roku, po publikacji oficjalnych komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim. Nowe stawki wejdą w życie automatycznie 1 marca 2027 roku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wyniesie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?

Nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. Oznacza to przekroczenie bariery 2000 zł brutto po raz pierwszy w historii.

O ile wzrośnie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?

Plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę minimalnej emerytury od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł, z 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto.

Jaki wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok zaproponuje rząd?

Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego.

O ile co najmniej wzrosną emerytury i renty według aktualnych wskaźników gospodarczych?

W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

Kiedy zostanie opublikowany finalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok?

W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim.

Powiązane
Oficjalne wskaźniki ZUS: Konta i subkonta mocno w górę. Sprawdź, od kiedy emerytura rośnie
Oficjalne wskaźniki ZUS: Konta i subkonta mocno w górę. Sprawdź, od kiedy emerytura rośnie
Zarabiasz ponad 6694 zł brutto? ZUS automatycznie obetnie twoją emeryturę
Zarabiasz ponad 6694 zł brutto? ZUS automatycznie obetnie twoją emeryturę
Emerytura powyżej 2900 zł? ZUS ma złą wiadomość, czternastka drastycznie spadnie
Emerytura powyżej 2900 zł? ZUS ma złą wiadomość, czternastka drastycznie spadnie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mamy przełom ws. opłat za energię. Rusza masowy montaż nowych urządzeń w domach
15 sie 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży aż 1 mld zł na zakup i montaż nowoczesnych liczników energii w polskich domach i firmach. Nowe urządzenia pozwolą na rozliczanie wyłącznie za faktyczne zużycie prądu, eliminując szacunkowe prognozy. Zobacz, co zmiany oznaczają dla odbiorców końcowych oraz właścicieli instalacji fotowoltaicznych.
Rząd szykuje rewolucję w podatkach, która może przynieść spore zyski dla blisko 2 milionów Polaków. O co chodzi?
15 sie 2026

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Został miesiąc na zapłatę, kara może wynieść 64 tys. zł
15 sie 2026

15 września 2026 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Nie każdy jednak wie, kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i co grozi za spóźnienie. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, gdzie znaleźć kwotę podatku i kiedy zaległość może skończyć się wysoką karą.
Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie
15 sie 2026

Chcesz dorabiać, udzielając korepetycji, i liczysz na wygodną działalność nierejestrowaną? To możliwe – ale nie zawsze. W interpretacji z 10 sierpnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że korepetycje opisane przez podatniczkę nie mogą być działalnością nierejestrowaną. Trzy tygodnie wcześniej skarbówka miała jednak inne zdanie.

REKLAMA

Ta ulga to prawdziwy hit. Fala wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Termin ma kluczowe znaczenie
15 sie 2026

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
Praca w marketingu 2026: kogo szukają pracodawcy? W 2026 r. najwyższa liczba ofert pracy w historii i w końcu zarobki rosną
15 sie 2026

Praca w marketingu w 2026 r. i latach poprzednich: kogo szukają pracodawcy? Firmy coraz częściej poszukują specjalistów z obszaru performance marketingu, marketing automation, analityki czy zarządzania projektami marketingowymi. W 2026 r. przewiduje się najwyższą liczbę ofert pracy w historii. W końcu rosną zarobki i zmniejsza się konkurencyjność na rynku pracy.
Jakie prawa mają seniorzy? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+
15 sie 2026

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!
Wyciek danych z MyDr a bezpieczeństwo finansów firmy. Jak działać, gdy dane już wyciekną?
14 sie 2026

Wyciek danych z MyDr jest potężnym ostrzeżeniem dla biznesu. To zdarzenie pokazało, że cyberprzestępcy coraz rzadziej atakują same firmy, a uderzają w ich zewnętrznych dostawców. W obszarze księgowości i kadr taki atak to nie tylko kryzys wizerunkowy, ale natychmiastowy paraliż operacyjny, brak wypłat i ryzyko wysokich kar od UODO czy KAS. Słowne obietnice i deklaracje o „dbaniu o bezpieczeństwo” przestały mieć znaczenie. W świecie cyfrowym i pracy zdalnej liczą się twarde normy (ISO 27001, ISO 9001), zasada Zero Trust oraz sprawdzone procedury reagowania na kryzys. Jak więc chronić finanse, kadry i księgowość przed atakami łańcucha dostaw i jak krok po kroku działać, gdy dane już wyciekną?

REKLAMA

Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA