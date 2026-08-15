ZUS likwiduje groszowe emerytury od 2027 roku? Sprawdź, ile wyniesie nowa stawka minimalna
REKLAMA
REKLAMA
Rada Ministrów przyjęła oficjalną propozycję dotyczącą przyszłorocznych świadczeń dla seniorów. Waloryzacja emerytur w 2027 roku przyniesie historyczną zmianę - najniższe świadczenie po raz pierwszy w historii przekroczy barierę 2000 zł brutto. Znamy już pierwsze, prognozowane stawki oraz gigantyczne koszty, jakie na tę operację przeznaczy państwo.
- Historyczny wzrost minimalnej emerytury
- O ile wzrosną pozostałe świadczenia?
- Kiedy poznamy ostateczne kwoty?
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
Historyczny wzrost minimalnej emerytury
Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nowe plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę tego parametru od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł. Oznacza to, że nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. To symboliczny moment dla polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
REKLAMA
REKLAMA
O ile wzrosną pozostałe świadczenia?
Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego. W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że:
- Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.
- W budżecie państwa zabezpieczono na ten cel około 16,7 mld zł.
Kiedy poznamy ostateczne kwoty?
Przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyliczenia mają obecnie charakter prognozowany. Ostateczny wskaźnik podwyżek zależy od rzeczywistej sytuacji makroekonomicznej. Dokładne kwoty zostaną zablokowane i ogłoszone na początku 2027 roku, po publikacji oficjalnych komunikatów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim. Nowe stawki wejdą w życie automatycznie 1 marca 2027 roku.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Ile wyniesie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?
Nowa gwarantowana kwota najniższej emerytury wyniesie 2047,34 zł brutto. Oznacza to przekroczenie bariery 2000 zł brutto po raz pierwszy w historii.
O ile wzrośnie minimalna emerytura w Polsce od marca 2027 roku?
Plany gabinetu Donalda Tuska zakładają podwyżkę minimalnej emerytury od marca 2027 roku o dokładnie 68,85 zł, z 1978,49 zł brutto do 2047,34 zł brutto.
Jaki wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok zaproponuje rząd?
Rząd przedstawi partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego propozycję wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedzającego.
O ile co najmniej wzrosną emerytury i renty według aktualnych wskaźników gospodarczych?
W oparciu o aktualne wskaźniki gospodarcze szacuje się, że emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.
Kiedy zostanie opublikowany finalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok?
W lutym prezes GUS poda ostateczne dane o inflacji i wzroście płac, a minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w ciągu 3 dni roboczych opublikuje finalny wskaźnik w Monitorze Polskim.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA