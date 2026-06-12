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Ciche zwolnienia w firmach. Co napędza redukcje etatów?

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12 czerwca 2026, 08:26
oprac. Łucja Orzeł
Ciche zwolnienia w firmach. Co napędza redukcje etatów?
Ciche zwolnienia w firmach. Co napędza redukcje etatów?
Shutterstock

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Liczba tracących pracę rośnie, choć tegoroczne statystyki nie pokazują fali dużych zwolnień grupowych. Dane z rynku wskazują zaś na narastający trend punktowych redukcji - informuje „Rz”.

W pierwszych czterech miesiącach roku w urzędach pracy zarejestrowało się prawie 163 tys. osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy – o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

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Rośnie liczba zwolnień w Polsce

Podobne obserwacje ma branża HR. Według danych firmy LHH liczba osób objętych programami wsparcia dla zwalnianych pracowników była w pierwszych pięciu miesiącach roku o 12 proc. wyższa niż w analogicznym okresie rekordowego 2025 r. - informuje gazeta.

„Wprawdzie teraz jest mniej dużych zwolnień grupowych, ale za to przybyło pojedynczych redukcji, które nie są tak widoczne w statystykach” – powiedział „Rz” Piotr Kuron, dyrektor w LHH.

Coraz więcej pojedynczych redukcji zamiast zwolnień grupowych

Eksperci wskazują, że źródłem redukcji są: presja na koszty, optymalizacja procesów i słabsza koniunktura w części branż. Automatyzacja i AI zaczynają odgrywać rolę, ale – jak oceniają ekonomiści – nie są jeszcze głównym powodem cięć.

W szczególnie trudnej sytuacji są dziś specjaliści i menedżerowie z długim stażem oraz wyższymi wynagrodzeniami - wskazuje gazeta.

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Źródło: PAP
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