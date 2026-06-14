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Twarde warunki nowego 1000 plus. Te domostwa zostały całkowicie wykluczone

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14 czerwca 2026, 12:49
[Data aktualizacji 15 czerwca 2026, 13:15]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, banknoty
Twarde warunki nowego 1000 plus. Te domostwa zostały całkowicie wykluczone
Shutterstock

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Od 1 lipca 2026 roku rusza nabór wniosków o nowe świadczenie opieki energetycznej, potocznie nazywane nowym 1000 plus lub bonem ciepłowniczym. Program ma na celu zrekompensowanie rosnących rachunków za ogrzewanie. Choć rząd przygotował dopłaty wynoszące od 1000 zł do nawet 3500 zł, przepisy jasno wskazują ogromną grupę Polaków, którzy zostaną całkowicie wykluczeni z tego programu. Oto szczegóły.

Kto dostanie nowe 1000 plus? Kryteria dochodowe netto

Przyznanie bonu ciepłowniczego za 2026 rok zależy od dochodu osiągniętego przez gospodarstwo domowe w 2025 roku. Urzędnicy będą weryfikować miesięczny dochód w przeliczeniu na rękę (netto).Progi dochodowe uprawniające do wypłaty pełnej kwoty wyglądają następująco:

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  • Gospodarstwa jednoosobowe - miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł netto.
  • Gospodarstwa wieloosobowe - limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę.

Warto pamiętać, że w programie obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Jeśli nieznacznie przekroczysz powyższy próg, nie stracisz prawa do dopłaty. Twoje świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę tego przekroczenia, a minimalna kwota wypłaconego bonu wyniesie 20 zł.

Rząd pokazał listę wykluczonych. Ostateczna bariera techniczna

Największe zaskoczenie dla wielu osób stanowi jednak warunek techniczny, który automatycznie eliminuje miliony gospodarstw domowych w Polsce. Nowe 1000 plus zostało zaprojektowane wyłącznie dla odbiorców tzw. ciepła systemowego. Oznacza to, że dopłata przysługuje tylko wtedy, gdy budynek jest podłączony do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej, a dostawca energii nakłada wysokie opłaty. Kto znajduje się na liście wykluczonych z bonu ciepłowniczego?

  • Właściciele domów jednorodzinnych ogrzewający się w sposób indywidualny.
  • Osoby korzystające z własnych kotłów gazowych lub olejowych.
  • Gospodarstwa domowe ogrzewane pelletem, drewnem lub węglem.
  • Użytkownicy indywidualnych pomp ciepła.

Dodatkowo z dopłat wykluczone są osoby, w których taryfach jednoskładnikowa cena ciepła systemowego netto wynosi mniej niż 170 zł za gigadżul (GJ). Wsparcie ma trafiać wyłącznie do tych, którzy ponoszą realnie najwyższe koszty.

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Ile wynosi dopłata? Trzy stawki bonu zależne od cen energii

Wysokość wsparcia finansowego nie jest stała, a ostateczna kwota zależy bezpośrednio od oficjalnej ceny netto za 1 GJ ciepła, jaką dyktuje Twój lokalny dostawca. Rząd przygotował trzy progi dopłat. Kwotę równą 1000 zł otrzymają te gospodarstwa domowe, w których cena ciepła systemowego netto wynosi od 170,01 zł do 200 zł za GJ. Na wyższy przelew w wysokości 2000 zł mogą liczyć osoby, których stawka za gigadżul przekracza 200 zł, ale nie jest wyższa niż 230 zł. Z kolei maksymalne wsparcie wynoszące aż 3500 zł trafi do lokatorów zmagających się z najwyższymi rachunkami, gdzie cena ciepła netto drastycznie przekracza 230 zł za GJ.

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Wnioski od 1 lipca. Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Okienko na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku jest stosunkowo krótkie. Nabór oficjalnie rusza 1 lipca 2026 roku i potrwa tylko do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie sprawi, że pieniądze bezpowrotnie przepadną. Wnioski można składać na kilka sposobów:

  • Tradycyjnie - osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.
  • Internetowo - za pośrednictwem platformy ePUAP, aplikacji mObywatel lub bezpośrednio przez portal Gov.pl.

Co musisz przygotować? Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła. Dokument ten wydaje spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub bezpośredni dostawca energii cieplnej. Pieniądze po weryfikacji wniosku przez urzędników trafią bezpośrednio na podane konto bankowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Od kiedy i do kiedy można złożyć wniosek o bon ciepłowniczy za 2026 rok?

Nabór wniosków o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku rusza 1 lipca 2026 roku i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie sprawi, że pieniądze bezpowrotnie przepadną.

Jakie są kryteria dochodowe netto dla pełnej kwoty bonu ciepłowniczego za 2026 rok?

Dla gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł netto. Dla gospodarstwa wieloosobowego limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę.

Jaki warunek techniczny trzeba spełnić, aby otrzymać nowe 1000 plus?

Nowe 1000 plus zostało zaprojektowane wyłącznie dla odbiorców tzw. ciepła systemowego. Dopłata przysługuje tylko wtedy, gdy budynek jest podłączony do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej, a dostawca energii nakłada wysokie opłaty.

Kto jest wykluczony z bonu ciepłowniczego ze względu na indywidualne ogrzewanie?

Wykluczeni są właściciele domów jednorodzinnych ogrzewający się indywidualnie, osoby z własnymi kotłami gazowymi lub olejowymi, gospodarstwa ogrzewane pelletem, drewnem lub węglem oraz użytkownicy indywidualnych pomp ciepła.

Jakie są trzy stawki bonu ciepłowniczego zależne od ceny netto za 1 GJ ciepła?

1000 zł przysługuje przy cenie od 170,01 zł do 200 zł za GJ. 2000 zł przysługuje, gdy stawka przekracza 200 zł, ale nie jest wyższa niż 230 zł. 3500 zł trafi tam, gdzie cena ciepła netto przekracza 230 zł za GJ.

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Źródło: INFOR
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