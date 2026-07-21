Renta rodzinna dla studenta i ucznia. ZUS wypłaci pieniądze, ale musisz pilnować tych dat

Strata rodzica to ogromny cios, również finansowy. Młodzi ludzie, którzy kontynuują naukę, mogą jednak liczyć na wsparcie państwa. Renta rodzinna z ZUS pozwala pokryć koszty utrzymania w trakcie szkoły lub studiów. Przepisy są tu jednak bezwzględne. Wystarczy jeden błąd, spóźnienie z dokumentami lub zbyt wysoka wypłata z pracy sezonowej, aby stracić wysokie świadczenie. Co gorsza, ZUS może nakazać zwrot pobranych pieniędzy z odsetkami.

Do jakiego wieku ZUS wypłaca pieniądze? Kluczowe terminy i wyjątki

Renta rodzinna nie jest przyznawana pełnoletniemu dziecku bezterminowo. Standardowo ZUS wypłaca świadczenie do momentu ukończenia przez syna lub córkę 16. roku życia. Jeśli jednak dziecko uczy się dalej w szkole lub studiuje na uczelni wyższej, granica ta ulega przesunięciu. Wypłata środków trwa przez cały okres edukacji, ale maksymalnie do ukończenia 25. roku życia. Istnieje od tej reguły jeden kluczowy wyjątek, o który studenci często toczą boje z urzędnikami. Jeżeli dziecko kończy 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, ZUS przedłuża prawo do renty do momentu zakończenia tego konkretnego roku studiów. Co to dokładnie oznacza? Jeśli Twoje 25. urodziny przypadają na przykład w listopadzie, a Ty jesteś na piątym roku studiów magisterskich, świadczenie będzie wypłacane aż do obrony dyplomu lub formalnego zakończenia roku akademickiego. Warto wiedzieć, że jeśli student zda egzaminy na licencjacie i od października zaczyna studia magisterskie, ZUS wypłaci rentę także za okres wakacyjny (lipiec, sierpień, wrzesień). Warunkiem jest jednak złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia magisterskie do końca września.

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Pułapka na dorabiających uczniów. Dokładne limity zarobków

Wielu młodych ludzi łączy naukę z pracą na etacie, umowie-zleceniu czy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. ZUS pozwala na dorabianie do renty rodzinnej, ale nakłada na studentów i uczniów sztywne limity przychodów. Ich przekroczenie skutkuje zmniejszeniem wypłaty lub całkowitym zawieszeniem prawa do świadczenia. Wskaźniki te zmieniają się co trzy miesiące (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu) i zależą bezpośrednio od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłaszanego przez GUS. Progi te wyglądają następująco:

Przychód do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (bezpieczny próg) - renta jest wypłacana w pełnej wysokości.

Przychód od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ZUS zmniejsza rentę o kwotę przekroczenia limitu, ale nie więcej niż o tak zwaną maksymalną kwotę zmniejszenia. Dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, to potrącenie nie może być wyższe niż określona ustawowo kwota maksymalna.

Przychód powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (próg odcięcia) - urzędnicy całkowicie zawieszają wypłatę świadczenia na dany okres.

Ważny wyjątek dla studentów: umowa-zlecenie

Nie wszystkie zarobki wliczają się do tych limitów. Przepisy są bardzo korzystne dla osób pracujących na umowach-zleceniach. Uczeń lub student do ukończenia 26. roku życia, który podpisze umowę-zlecenie, nie podlega pod tym tytułem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W efekcie przychód z takiej umowy w ogóle nie jest brany pod uwagę przez ZUS i można zarabiać bez ograniczeń. Uwaga jednak na haczyk! Wyjątek ten przestaje działać, jeśli umowę-zlecenie podpiszesz z firmą, w której jednocześnie pracujesz na etacie (umowie o pracę). Wtedy ZUS zsumuje wszystkie Twoje zarobki. Do limitów wliczają się także przychody z własnej działalności gospodarczej, pracy na etacie oraz umowy o dzieło wykonywanej dla własnego pracodawcy.

Zaświadczenie ze szkoły i uczelni. Kluczowy termin, którego nie wolno przegapić

Samo kontynuowanie nauki nie wystarczy, aby pieniądze automatycznie wpływały na konto każdego miesiąca. ZUS nie sprawdza samodzielnie baz danych szkół. Musi otrzymać oficjalny dowód, że uczeń lub student faktycznie zasiada w szkolnej ławce lub uczęszcza na wykłady. Dokumentem tym jest zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, które bezpłatnie wydaje sekretariat szkoły lub dziekanat uczelni. Terminy na dostarczenie tego dokumentu do ZUS są sztywne i zależą od typu placówki:

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Uczniowie szkół ponadpodstawowych - muszą złożyć zaświadczenie do końca września.

Studenci szkół wyższych - mają czas na dostarczenie papierów do końca października.

Co się stanie, jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień? ZUS natychmiast wstrzyma wypłatę renty za kolejny miesiąc. Jeśli dostarczysz zaświadczenie na przykład w listopadzie, wypłata zostanie wznowiona, ale pieniądze za październik mogą przepaść, o ile we wniosku nie udowodnisz, że opóźnienie wynikło z winy uczelni (np. przedłużającej się rekrutacji lub zamkniętego dziekanatu). Dodatkowo, jeśli przerwiesz naukę, masz absolutny obowiązek natychmiast poinformować o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobisz i będziesz dalej pobierać pieniądze, urząd po weryfikacji baz danych wykryje oszustwo. Wtedy wyda decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu i nakaże zwrot całej kwoty wraz z odsetkami nawet za 3 lata wstecz.

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Jedna renta na kilka osób. Jak dzielone są pieniądze?

Warto pamiętać, że kwota renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu rodzicowi. ZUS wylicza je w najkorzystniejszy sposób, a końcowa stawka zależy od liczby osób uprawnionych do jej pobierania:

85 proc. świadczenia zmarłego - jeśli rentę pobiera jedna osoba.

90 proc. świadczenia zmarłego - jeśli uprawnione są dwie osoby (np. rodzeństwo).

95 proc. świadczenia zmarłego - dla trzech lub więcej osób.

Jeżeli do renty uprawnionych jest kilka osób, ZUS wylicza jedną łączną kwotę, a następnie dzieli ją po równo między wszystkich członków rodziny. Co niezwykle ważne w kontekście pracy: jeśli jedno z rodzeństwa przekroczy limit zarobków, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę wyłącznie tej jednej osobie. Część renty należna pozostałym członkom rodziny pozostanie całkowicie nienaruszona. Gwarantuje to bezpieczeństwo finansowe pozostałym uczącym się dzieciom.