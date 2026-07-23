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Jak odzyskać pieniądze z ZUS po stracie bliskiego? Przewodnik po zasiłku pogrzebowym krok po kroku

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23 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zasiłek pogrzebowy
Jak odzyskać pieniądze z ZUS po stracie bliskiego? Przewodnik po zasiłku pogrzebowym krok po kroku
Shutterstock

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Strata bliskiej osoby to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, który oprócz ogromnego bólu niesie za sobą nagłe wydatki finansowe. Koszty pochówku w Polsce stale rosną, dlatego warto wiedzieć, że państwo oferuje realne wsparcie finansowe w postaci zasiłku pogrzebowego oraz innych świadczeń pośmiertnych. Jaka kwota aktualnie przysługuje rodzinie? kKomu dokładnie należą się te pieniądze?

Organizacja pochówku wymaga szybkiego działania w czasie, gdy myśli krążą wokół żałoby, a nie skomplikowanych procedur prawnych. Przepisy określające, komu i w jakiej wysokości przysługują świadczenia pośmiertne, bywają dla wielu osób niejasne. Kluczem do szybkiego odzyskania wyłożonych funduszy jest zrozumienie kryteriów ZUS oraz zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Poniższy poradnik wyjaśnia mechanizmy przyznawania zasiłku pogrzebowego i prowadzi przez cały proces urzędowy.

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1. Poznaj aktualne kwoty świadczeń

Zasiłek pogrzebowy ma z góry określoną, sztywną stawkę dla członków najbliższej rodziny zmarłego. Kwota ta wynosi obecnie 7000 zł i wypłacana jest niezależnie od rzeczywistych kosztów, jakie poniosłeś na organizację ceremonii. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli pogrzeb organizuje osoba niespokrewniona, pracodawca, dom pomocy społecznej lub gmina. W takich przypadkach ZUS zwraca jedynie faktycznie udokumentowane wydatki, ale maksymalnie do wysokości wspomnianego limitu 7000 zł.

2. Sprawdź, kto może otrzymać pieniądze

Świadczenie nie przysługuje automatycznie każdemu - kluczowy jest status ubezpieczenia. Pieniądze otrzymasz, jeśli zmarły w chwili śmierci był objęty ubezpieczeniem rentowym lub emerytalnym, pobierał emeryturę bądź rentę, albo spełniał warunki do ich uzyskania. Zasiłek zostanie wypłacony także wtedy, gdy to Ty jesteś osobą ubezpieczoną, a odszedł członek Twojej najbliższej rodziny. Do tego grona ZUS zalicza współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, a także osoby, nad którymi ustanowiona była opieka prawna.

3. Zgromadź wymagane dokumenty

Przed wizytą w urzędzie musisz przygotować kompletny zestaw dokumentów, które potwierdzą Twoje prawo do świadczenia. Podstawą jest poprawnie wypełniony wniosek na oficjalnym formularzu ZUS Z-12. Do wniosku musisz dołączyć akt zgonu (może być to odpis skrócony), a także dokumenty potwierdzające Twoje stopnie pokrewieństwa ze zmarłym, na przykład akt małżeństwa lub akt urodzenia. Najważniejszym elementem są jednak oryginały rachunków i faktur wystawionych przez dom pogrzebowy, potwierdzające poniesione koszty.

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4. Rozlicz koszty w ZUS krok po kroku

Proces składania dokumentów możesz przeprowadzić osobiście w placówce, pocztą lub elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Pierwszym krokiem jest pobranie i skrupulatne uzupełnienie wspomnianego wniosku Z-12. W drugim kroku dołączasz zebrane oryginały faktur za trumnę, miejsce na cmentarzu czy usługi transportowe. Trzeci krok to weryfikacja tożsamości i złożenie kompletu dokumentów - pamiętaj, że masz na to dokładnie 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego, po tym czasie roszczenie wygasa. ZUS ma obowiązek wypłacić pieniądze w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

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5. Odkryj inne świadczenia pośmiertne

Zasiłek pogrzebowy to nie jedyna forma pomocy, o jaką możesz wnioskować po śmierci członka rodziny. Jeśli zmarły uległ śmiertelnemu wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, najbliższym przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Warto również sprawdzić uprawnienia do renty rodzinnej, która stanowi comiesięczne wsparcie dla dzieci lub współmałżonka pozostającego bez środków do życia. Dodatkowo, jeśli zmarły był zatrudniony na umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie tak zwaną odprawę pośmiertną, której wysokość zależy od stażu pracy pracownika.

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Źródło: INFOR
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