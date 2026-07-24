Świadczenie przedemerytalne 2026. Jakie warunki musi spełnić zwalniany pracownik, aby ZUS przyznał odprawę i wsparcie?

Świadczenie przedemerytalne to finansowa poduszka bezpieczeństwa dla osób, które straciły pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS nie wypłaca jednak tego wsparcia ani odprawy automatycznie, a proces wymaga spełnienia surowych kryteriów dotyczących wieku, stażu pracy oraz sposobu rozstania się z firmą. Wsparcie to wynosi obecnie 1993,76 zł brutto miesięcznie. Aby pieniądze trafiły na konto zwalnianego pracownika, niezbędne jest bezbłędne przejście przez procedury urzędowe.

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Powód rozstania z firmą decyduje o prawie do wsparcia

ZUS przyznaje świadczenie wyłącznie wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od pracownika. Kluczowy jest precyzyjny zapis, który pracodawca umieszcza w świadectwie pracy. Finansowe wsparcie przysługuje w sytuacji zwolnień grupowych lub indywidualnych spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną firmy, likwidacji konkretnego stanowiska pracy, a także w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy lub całkowitej likwidacji zakładu. Prawo to obejmuje również sytuację, gdy pracownik sam rozwiązuje umowę z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, takich jak długotrwały brak wypłaty wynagrodzenia. Podstawowym warunkiem jest, aby przed momentem zwolnienia okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił co najmniej 6 miesięcy.

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Wiek i staż pracy jako główne kryteria weryfikacji

Samo zwolnienie z winy firmy nie otwiera drogi do wypłaty bez posiadania odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury, do którego wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe. Wymagania różnią się zależnie od okoliczności zakończenia działalności przez firmę.

W przypadku standardowego zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, na przykład likwidacji stanowiska, kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 55 lat oraz udokumentowany 20-letni staż pracy, natomiast od mężczyzn wymaga się ukończenia 60 lat i posiadania 25 lat stażu.

Jeśli powodem utraty pracy jest oficjalna upadłość lub całkowita likwidacja pracodawcy, kryteria wiekowe ulegają zmianie. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po ukończeniu 56 lat przy zachowaniu 20 lat stażu, a mężczyźni po ukończeniu 60 lat przy 25 latach stażu.

Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia bez względu na wiek w dniu zwolnienia, co stanowi rozwiązanie dla osób z wyjątkowo długim stażem zawodowym. Przy likwidacji lub upadłości firmy wymagany staż wynosi co najmniej 34 lata dla kobiet oraz 39 lat dla mężczyzn, pod warunkiem osiągnięcia tego okresu do końca roku poprzedzającego rozwiązanie umowy. Przy zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych lub likwidacji stanowiska, próg ten wzrasta odpowiednio do 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Odprawa pracownicza a rola pracodawcy

Warto pamiętać, że ZUS nie zajmuje się wypłatą odpraw pracowniczych. Obowiązek ten spoczywa wyłącznie na zatrudniającym, o ile firma w momencie zwolnień zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Wysokość odprawy jest bezpośrednio powiązana z ogólnym stażem pracy w przedsiębiorstwie i wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia przy stażu poniżej 2 lat, dwumiesięcznego przy stażu od 2 do 8 lat oraz trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik spędził w firmie ponad 8 lat.

Pół roku w urzędzie pracy jako warunek konieczny

Świadczenie przedemerytalne nie jest wypłacane bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy. Pierwszym krokiem po odebraniu świadectwa pracy jest niezwłoczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Kolejnym wymogiem jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres minimum 180 dni. W tym czasie konieczne jest aktywne utrzymywanie statusu bezrobotnego, co wiąże się z zakazem odmowy przyjęcia odpowiedniej propozycji zatrudnienia, stażu czy robót publicznych bez uzasadnionej przyczyny.

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Ścisły termin na złożenie dokumentów do ZUS

Po zaliczeniu wymaganych 180 dni z zasiłkiem, urząd pracy wydaje zaświadczenie potwierdzające ten okres. Od tego momentu zaczyna płynąć rygorystyczny czas na dopełnienie formalności w ZUS. Wniosek na oficjalnym formularzu, uzupełniony o świadectwo pracy i zaświadczenie z urzędu pracy, należy dostarczyć do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia dokumentu przez urząd. Spóźnienie skutkuje odrzuceniem wniosku, chyba że opóźnienie było wynikiem nagłych sytuacji losowych, co pozwala na ubieganie się o przywrócenie terminu.

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Limity przychodów i wygaśnięcie świadczenia

Osoby pobierające to wsparcie mogą legalnie dorabiać, jednak ZUS na bieżąco monitoruje ich dodatkowe przychody. Pełna kwota świadczenia zostaje zachowana, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają dopuszczalnego progu, równego 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osiągnięcia przychodów pomiędzy progiem dopuszczalnym a granicznym, świadczenie zostaje odpowiednio zmniejszone. Przekroczenie progu granicznego, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, powoduje natychmiastowe i całkowite zawieszenie wypłat przez urzędników. Każde świadczenie przedemerytalne kończy się automatycznie w dniu, w którym dana osoba osiąga powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.