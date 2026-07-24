REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie przedemerytalne 2026. Jakie warunki musi spełnić zwalniany pracownik, aby ZUS przyznał odprawę i wsparcie?

Świadczenie przedemerytalne 2026. Jakie warunki musi spełnić zwalniany pracownik, aby ZUS przyznał odprawę i wsparcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Świadczenie przedemerytalne
Świadczenie przedemerytalne 2026. Jakie warunki musi spełnić zwalniany pracownik, aby ZUS przyznał odprawę i wsparcie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie przedemerytalne to finansowa poduszka bezpieczeństwa dla osób, które straciły pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. ZUS nie wypłaca jednak tego wsparcia ani odprawy automatycznie, a proces wymaga spełnienia surowych kryteriów dotyczących wieku, stażu pracy oraz sposobu rozstania się z firmą. Wsparcie to wynosi obecnie 1993,76 zł brutto miesięcznie. Aby pieniądze trafiły na konto zwalnianego pracownika, niezbędne jest bezbłędne przejście przez procedury urzędowe.

rozwiń >

Powód rozstania z firmą decyduje o prawie do wsparcia

ZUS przyznaje świadczenie wyłącznie wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od pracownika. Kluczowy jest precyzyjny zapis, który pracodawca umieszcza w świadectwie pracy. Finansowe wsparcie przysługuje w sytuacji zwolnień grupowych lub indywidualnych spowodowanych trudną sytuacją ekonomiczną firmy, likwidacji konkretnego stanowiska pracy, a także w przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy lub całkowitej likwidacji zakładu. Prawo to obejmuje również sytuację, gdy pracownik sam rozwiązuje umowę z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, takich jak długotrwały brak wypłaty wynagrodzenia. Podstawowym warunkiem jest, aby przed momentem zwolnienia okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił co najmniej 6 miesięcy.

REKLAMA

REKLAMA

Wiek i staż pracy jako główne kryteria weryfikacji

Samo zwolnienie z winy firmy nie otwiera drogi do wypłaty bez posiadania odpowiedniego okresu uprawniającego do emerytury, do którego wlicza się okresy składkowe i nieskładkowe. Wymagania różnią się zależnie od okoliczności zakończenia działalności przez firmę.

  • W przypadku standardowego zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, na przykład likwidacji stanowiska, kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 55 lat oraz udokumentowany 20-letni staż pracy, natomiast od mężczyzn wymaga się ukończenia 60 lat i posiadania 25 lat stażu.
  • Jeśli powodem utraty pracy jest oficjalna upadłość lub całkowita likwidacja pracodawcy, kryteria wiekowe ulegają zmianie. Kobiety mogą ubiegać się o świadczenie po ukończeniu 56 lat przy zachowaniu 20 lat stażu, a mężczyźni po ukończeniu 60 lat przy 25 latach stażu.
  • Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia bez względu na wiek w dniu zwolnienia, co stanowi rozwiązanie dla osób z wyjątkowo długim stażem zawodowym. Przy likwidacji lub upadłości firmy wymagany staż wynosi co najmniej 34 lata dla kobiet oraz 39 lat dla mężczyzn, pod warunkiem osiągnięcia tego okresu do końca roku poprzedzającego rozwiązanie umowy. Przy zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych lub likwidacji stanowiska, próg ten wzrasta odpowiednio do 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Odprawa pracownicza a rola pracodawcy

Warto pamiętać, że ZUS nie zajmuje się wypłatą odpraw pracowniczych. Obowiązek ten spoczywa wyłącznie na zatrudniającym, o ile firma w momencie zwolnień zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Wysokość odprawy jest bezpośrednio powiązana z ogólnym stażem pracy w przedsiębiorstwie i wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia przy stażu poniżej 2 lat, dwumiesięcznego przy stażu od 2 do 8 lat oraz trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik spędził w firmie ponad 8 lat.

Pół roku w urzędzie pracy jako warunek konieczny

Świadczenie przedemerytalne nie jest wypłacane bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy. Pierwszym krokiem po odebraniu świadectwa pracy jest niezwłoczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Kolejnym wymogiem jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres minimum 180 dni. W tym czasie konieczne jest aktywne utrzymywanie statusu bezrobotnego, co wiąże się z zakazem odmowy przyjęcia odpowiedniej propozycji zatrudnienia, stażu czy robót publicznych bez uzasadnionej przyczyny.

REKLAMA

Ścisły termin na złożenie dokumentów do ZUS

Po zaliczeniu wymaganych 180 dni z zasiłkiem, urząd pracy wydaje zaświadczenie potwierdzające ten okres. Od tego momentu zaczyna płynąć rygorystyczny czas na dopełnienie formalności w ZUS. Wniosek na oficjalnym formularzu, uzupełniony o świadectwo pracy i zaświadczenie z urzędu pracy, należy dostarczyć do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia dokumentu przez urząd. Spóźnienie skutkuje odrzuceniem wniosku, chyba że opóźnienie było wynikiem nagłych sytuacji losowych, co pozwala na ubieganie się o przywrócenie terminu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Limity przychodów i wygaśnięcie świadczenia

Osoby pobierające to wsparcie mogą legalnie dorabiać, jednak ZUS na bieżąco monitoruje ich dodatkowe przychody. Pełna kwota świadczenia zostaje zachowana, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają dopuszczalnego progu, równego 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osiągnięcia przychodów pomiędzy progiem dopuszczalnym a granicznym, świadczenie zostaje odpowiednio zmniejszone. Przekroczenie progu granicznego, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, powoduje natychmiastowe i całkowite zawieszenie wypłat przez urzędników. Każde świadczenie przedemerytalne kończy się automatycznie w dniu, w którym dana osoba osiąga powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Powiązane
ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia
ZUS podnosi stawki. Te dodatki do emerytury należą się seniorom po 90. roku życia
Dwa przelewy z ZUS w lipcu dla seniorów. Skąd ta podwójna dawka gotówki. Do kogo trafią te pieniądze?
Dwa przelewy z ZUS w lipcu dla seniorów. Skąd ta podwójna dawka gotówki. Do kogo trafią te pieniądze?
600 zł na wakacje 2026 przejdzie Ci koło nosa? Zobacz, jak natychmiast odebrać pieniądze
600 zł na wakacje 2026 przejdzie Ci koło nosa? Zobacz, jak natychmiast odebrać pieniądze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polska chce produkować Patrioty. Są problemy, o których się nie mówi
24 lip 2026

Wiceszefowa MON zaproponowała Amerykanom, by pociski do systemów Patriot powstawały w trójkącie USA - Ukraina - Polska. Brzmi jak przełom, jednak zanim uwierzysz w „polską fabrykę Patriotów", sprawdź jak wygląda dotychczasowa polska współpraca z amerykańską zbrojeniówką.
Urząd skarbowy upomni się o ten podatek. Wielu Polaków nie wie, że trzeba go zapłacić. Zaleganie fiskusowi oznacza kary
24 lip 2026

Jak bez wysiłku zostać milionerem? To proste. Wystarczy dać szansę losowi. Mówi się, że los uśmiecha się do tych w czepku urodzonych, tak jak do szczęściarzy, zgarniających fortuny w grach liczbowych. Jednak i od szczęścia trzeba zapłacić podatek. I to nie tylko tego wielkiego liczonego w milionach, ale też mniejszego. Z fiksusem trzeba się też podzielić wygraną w firmowej loterii czy radiowym konkursie.
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
24 lip 2026

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. Udzielona pomoc może obejmować wsparcie finansowe oraz wsparcie rzeczowe. Często uzyskanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryteriów dochodowych oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
Podatek od pieniędzy, które nie trafiły na rachunek. Skarbówka o skutkach sprzedaży kryptowalut na giełdzie
24 lip 2026

Sprzedaż kryptowaluty za złotówki na giełdzie rodzi przychód w chwili zawarcia transakcji - nawet jeśli podatnik nigdy nie zobaczył tych pieniędzy na rachunku bankowym, bo platforma przestała działać, a jej operatorem zajęła się prokuratura. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.479.2026.1.MK).

REKLAMA

Sejf, skrytka bankowa czy profesjonalny skarbiec? Gdzie bezpiecznie przechowywać złoto inwestycyjne (sztabki, monety kupione jako lokata oszczędności?
23 lip 2026

Złoto nie jest już niszowym aktywem, które posiada niewielki odsetek Polaków. Według dostępnych szacunków w kruszec zainwestowało nawet około 15 proc. społeczeństwa, czyli kilka milionów osób. Sam zakup sztabki lub monety to jednak dopiero początek. Kolejne pytanie brzmi: gdzie ją trzymać, żeby była bezpieczna, ale jednocześnie dostępna wtedy, gdy będziemy chcieli ją sprzedać?
Świadczenia po wypadku przy pracy i w czasie choroby zawodowej: zasiłek, renta, odszkodowanie, świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?
23 lip 2026

Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa to sytuacje, które z dnia na dzień zmieniają życie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym mogą w takich okolicznościach liczyć na wsparcie finansowe. Katalog świadczeń obejmuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową oraz jednorazowe odszkodowanie.

Fundacja rodzinna zabezpiecza sukcesję firmy – preferencje podatkowe, pułapki, ryzyka
23 lip 2026

Statystyki dla polskiego biznesu prywatnego są nieubłagane - tylko niewielki procent firm rodzinnych skutecznie przechodzi w ręce kolejnego pokolenia, a sukcesja w trzeciej generacji to rzadkość. Przez lata polscy przedsiębiorcy zazdrościli zachodnim konkurentom instytucji, które pozwalały chronić kapitał przed rozdrobnieniem i konfliktami rodzinnymi. Od momentu wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej, to rewolucyjne narzędzie jest dostępne również w Polsce. Po kilku latach funkcjonowania przepisów widać wyraźnie, że nie jest to chwilowa moda, ale fundament nowoczesnego planowania biznesowego.
Zdolność kredytowa po zmianach w BIK od lipca 2026 r. Nawet o 300 tys. zł mniejszy kredyt przez zobowiązania i dzieci
23 lip 2026

Od lipca 2026 r. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wprowadziło nowe zasady oceny punktowej. Polacy planujący zaciągnięcie kredytu zaczęli sprawdzać, jak zmieniła się ich ocena oraz zdolność kredytowa. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że po zmianach wciąż kluczowe znaczenie dla zdolności kredytowej ma to, jak duże jest posiadane zadłużenie i czy mamy dzieci. Jeśli w momencie wnioskowania o kredyt hipoteczny spłacamy już inny kredyt z ratą np. 1000 zł, to dostępna kwota kredytu może spaść o 128 tys. zł. Podobny spadek wywoła limit kredytowy w rachunku lub na karcie kredytowej w wysokości 20 tys. zł. Z kolei posiadanie dwojga dzieci oraz limitu kredytowego na 10 000 zł i kredytu z ratą 500 zł obniży zdolność kredytową aż o 353 tys. zł. Z kolei niska ocena w BIK może doprowadzić do odmowy przyznania kredytu, nawet jeśli mamy odpowiednio wysokie dochody.

REKLAMA

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela po 45 latach pracy. Czy w 2027 roku przepisy się zmienią?
23 lip 2026

Zmiana przepisów przyznających nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej wywołała wiele emocji. Padły mocne słowa, a MEN zarzucono dyskryminację najbardziej zasłużonych pedagogów. Czy regulacje przejściowe wprowadzające nagrodę dodatkowego stopnia mają szansę się zmienić?
Dramat małych firm transportowych w pierwszej połowie 2026 roku. Wiele zakończy działalność
23 lip 2026

Dramat małych firm transportowych w pierwszej połowie 2026 roku - mamy do czynienia z kryzysem rentowności. W ciągu 6 miesięcy mogło zniknąć z rynku aż 1200 firm. W czym tkwi problem?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA