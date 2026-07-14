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Można już sprawdzić prognozowaną emeryturę po waloryzacji 2026. Zaloguj się do ZUS i sprawdź jaką emeryturę dostaniesz

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14 lipca 2026, 08:50
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jak sprawdzić wysokość emerytury po waloryzacji 2026 w ZUS PUE?
Jak sprawdzić wysokość emerytury po waloryzacji 2026 w ZUS PUE?
Shutterstock

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Dobra wiadomość dla milionów ubezpieczonych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną aktualizację danych o stanie kont emerytalnych. Na profilach w eZUS i w aplikacji mZUS pojawiły się już informacje za 2025 rok, uwzględniające czerwcową waloryzację składek. Dzięki temu można sprawdzić nie tylko wysokość zgromadzonego kapitału, ale także prognozowaną emeryturę.

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To informacja szczególnie ważna dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Coroczna waloryzacja sprawia, że środki zapisane na kontach w ZUS rosną, a wraz z nimi zmieniają się także prognozy przyszłych świadczeń.

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Czerwcowa waloryzacja zwiększyła stan kont w ZUS

Każdego roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację kapitału emerytalnego. Oznacza to, że środki zapisane na kontach i subkontach ubezpieczonych są powiększane o wskaźniki określone w przepisach. W 2026 roku kapitał zgromadzony na kontach emerytalnych oraz kapitał początkowy wzrósł o 9,81%. Z kolei środki zapisane na subkontach zwiększyły się o 10,61%.

Jak poinformował ZUS, łączna wartość kapitału zgromadzonego na kontach ubezpieczonych wzrosła dzięki waloryzacji o blisko 472,9 mld zł.

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Ponad 12 milionów osób może już sprawdzić swoje dane

ZUS przygotował ponad 12 mln 159 tys. informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2025 rok. W przeciwieństwie do dawnych lat dokumenty nie są już wysyłane automatycznie pocztą. Informacje zostały udostępnione elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych eZUS oraz w aplikacji mobilnej mZUS.

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Co można znaleźć w informacji o stanie konta?

Dokument zawiera znacznie więcej niż tylko sumę odprowadzonych składek. Ubezpieczeni mogą sprawdzić m.in.:

  • wysokość zgromadzonego kapitału emerytalnego,
  • kwotę zapisanych składek,
  • stan subkonta w ZUS,
  • skutki tegorocznej waloryzacji,
  • prognozę przyszłej emerytury.

Dzięki temu można zobaczyć, jak zmieniają się nasze oszczędności emerytalne i jak dzisiejsze składki mogą przełożyć się na wysokość przyszłego świadczenia.

Jak sprawdzić informację o stanie konta w aplikacji mZUS?

Osoby korzystające z aplikacji mobilnej mogą znaleźć dokument w kilku krokach. Należy:

  • Zalogować się do aplikacji mZUS.
  • Wejść w zakładkę „Ubezpieczenia i składki”.
  • Wybrać „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”.
  • Otworzyć najnowszą informację za 2025 rok.
  • Kliknąć „Pokaż PDF”.

Po otwarciu dokumentu można sprawdzić szczegółowe dane dotyczące składek, kapitału oraz prognozowanej emerytury.

Jak sprawdzić dane na PUE/eZUS?

Można to zrobić również przez komputer. Po wejściu na stronę zus.pl i zalogowaniu do PUE/eZUS należy:

  • Wejść do „Panelu ubezpieczonego”.
  • Wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”.
  • Otworzyć dokument oznaczony jako „Informacja za 2025 r.”.

To właśnie tam znajdują się wszystkie najnowsze dane po tegorocznej waloryzacji.

ZUS pokazuje także prognozowaną emeryturę

Dodatkową informację otrzymują osoby, które na koniec 2025 roku miały ukończone 35 lat. W ich dokumentach znajduje się symulacja hipotetycznej emerytury przygotowana w dwóch wariantach.

Pierwszy zakłada dalszą pracę aż do osiągnięcia wieku emerytalnego i opłacanie składek w tempie zbliżonym do dotychczasowego. Drugi wariant przyjmuje zakończenie aktywności zawodowej i brak kolejnych składek.

ZUS podkreśla jednak, że są to jedynie prognozy. Ostateczna wysokość emerytury będzie zależeć od dalszej kariery zawodowej, wysokości zarobków oraz liczby odprowadzonych składek.

Warto zajrzeć na swoje konto

Coroczna informacja o stanie konta pozwala sprawdzić, jak rosną nasze oszczędności emerytalne i jaką emeryturę możemy otrzymać w przyszłości. Tegoroczna waloryzacja zwiększyła zapisane środki nawet o ponad 10 proc., dlatego warto zalogować się do eZUS lub aplikacji mZUS i sprawdzić najnowsze wyliczenia.

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Źródło: INFOR
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