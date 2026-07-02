REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 24 lipca portfele Polaków pękną w szwach. ZUS szykuje wcześniejsze przelewy

24 lipca portfele Polaków pękną w szwach. ZUS szykuje wcześniejsze przelewy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lipca 2026, 13:05
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy, szczęśliwi, przed komputerem
24 lipca portfele Polaków pękną w szwach. ZUS szykuje wcześniejsze przelewy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kilkaset tysięcy polskich seniorów otrzyma lipcowe świadczenia (emerytury) przed czasem. ZUS nie ma wyjścia - układ dni w kalendarzu wymusił zmianę planów i modyfikację stałego harmonogramu. Zamiast czekać do końcówki miesiąca, duża grupa emerytów zobaczy pieniądze na kontach już w piątek, 24 lipca.

Dlaczego ZUS wysyła pieniądze wcześniej?

Powód lipcowej zmiany jest czysto techniczny. Jeden z oficjalnych terminów płatności (25. dzień miesiąca) wypada tym razem w sobotę. W takich sytuacjach państwowy ubezpieczyciel stosuje twardą zasadę: pieniądze nie mogą trafić do seniora po terminie. Jeśli dzień wypłaty to sobota, niedziela lub święto, przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe muszą zostać zrealizowane w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

REKLAMA

REKLAMA

Oficjalny kalendarz wypłat na lipiec. Sprawdź swój dzień

Większość emerytów otrzyma swoje wsparcie bez żadnych przesunięć. Sprawdź pełną listę terminów, aby precyzyjnie zaplanować domowy budżet:

  • 1 lipca (środa) - termin standardowy,
  • 6 lipca (poniedziałek) - termin standardowy,
  • 10 lipca (piątek) - termin standardowy,
  • 15 lipca (środa) - termin standardowy,
  • 20 lipca (poniedziałek) - termin standardowy,
  • 25 lipca (sobota) - ZMIANA: Wypłata ruszy w piątek, 24 lipca!

Ważny list w skrzynce. ZUS wysłał 9 milionów decyzji

Szybszy przelew to nie jedyny powód, dla którego seniorzy powinni w lipcu bacznie obserwować swoje skrzynki pocztowe. ZUS właśnie sfinalizował gigantyczną akcję logistyczną, rozsyłając do Polaków blisko 8,9 miliona pakietów dokumentów. W jednej kopercie urzędnicy zamknęli dwie kluczowe decyzje:

  1. Potwierdzenie marcowej waloryzacji - oficjalne podsumowanie, o ile wzrosło Twoje codzienne świadczenie (w tym roku wskaźnik wyniósł 5,3 proc., co podniosło minimalną emeryturę do poziomu 1978,49 zł brutto).
  2. Decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury - formalne zaświadczenie o wypłacie dodatkowego rocznego wsparcia.

Pisma te są wysyłane automatycznie i mają charakter czysto informacyjny - seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani odsyłać dokumentów. Wszystko odbywa się z urzędu.

REKLAMA

Miliardowy zastrzyk na kontach ZUS. Przyszłe emerytury mocno w górę

Równolegle z wysyłką bieżących pieniędzy i listów, ZUS przeprowadził operację, która zelektryzowała osoby dopiero planujące zakończenie kariery zawodowej. Mowa o corocznej, czerwcowej waloryzacji składek i kapitału początkowego. Do systemu "dosypano" gigantyczną kwotę blisko 472,9 miliarda złotych. Dzięki bardzo wysokim wskaźnikom (kapitał emerytalny wzrósł o 9,81 proc., a środki na subkontach aż o 10,61 proc.), stan kont ubezpieczonych Polaków gwałtownie skoczył w górę. W praktyce oznacza to, że wyliczane w przyszłości emerytury będą wyższe nawet o kilkaset złotych. Ponad 12 milionów pracujących Polaków może już sprawdzić nowe, wyższe prognozy swoich przyszłych świadczeń, logując się do platformy eZUS lub aplikacji mobilnej mZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypisanie do terminu. Czy można zmienić datę przelewu?

Konkretna data, w której co miesiąc dostajesz emeryturę, nie jest dziełem przypadku. ZUS przydziela ją na stałe w momencie rozpatrywania wniosku o przejście na odpoczynek zawodowy. Urzędnicy biorą pod uwagę wydolność systemu (tak, aby równomiernie rozłożyć miliony przelewów) oraz daty spływu składek od przedsiębiorców. Czy można zmienić swój dzień wypłaty? Teoretycznie tak, ale w praktyce ZUS stawia poprzeczkę niezwykle wysoko. Korekta terminu jest możliwa tylko w skrajnych przypadkach. Wnioskodawca musi udowodnić, że posiada sztywne, narzucone prawnie i nienegocjowalne zobowiązania finansowe (takie jak np. terminy płatności alimentów), które bezpośrednio kolidują z obecnym dniem otrzymywania pieniędzy z ZUS. W zwykłych, codziennych okolicznościach zmiana daty "na życzenie" nie zostanie zaakceptowana.

Powiązane
Likwidacja 800 plus i 2403 zł dla każdego? To miało zastąpić dotychczasowe świadczenia. Decyzja już zapadła
Likwidacja 800 plus i 2403 zł dla każdego? To miało zastąpić dotychczasowe świadczenia. Decyzja już zapadła
500 plus dla emerytów w 2026 roku. ZUS zmienia zasady, więcej osób dostanie pieniądze
500 plus dla emerytów w 2026 roku. ZUS zmienia zasady, więcej osób dostanie pieniądze
300 zł na wyprawkę szkolną już do wzięcia. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek
300 zł na wyprawkę szkolną już do wzięcia. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji największym wyzwaniem pracodawców. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tym sektorze? Nie chodzi o wynagrodzenie
02 lip 2026

Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji jest obecnie największym wyzwaniem pracodawców sektora przemysłowego i magazynowania. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tych branżach? Okazuje się, że nie chodzi o wynagrodzenie. Przykładem jest komfort pracy zapewniany np. przez dostępność klimatyzacji.
Popyt na mieszkania wyraźnie osłabł. W tych miastach sprzedaż spadła najmocniej
02 lip 2026

W drugim kwartale br. spadł popyt na nowe mieszkania wobec początku roku - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. W tym czasie sprzedaż najbardziej spadła w Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Ceny mieszkań w większości metropolii pozostały stabilne.
24 lipca portfele Polaków pękną w szwach. ZUS szykuje wcześniejsze przelewy
02 lip 2026

Kilkaset tysięcy polskich seniorów otrzyma lipcowe świadczenia (emerytury) przed czasem. ZUS nie ma wyjścia - układ dni w kalendarzu wymusił zmianę planów i modyfikację stałego harmonogramu. Zamiast czekać do końcówki miesiąca, duża grupa emerytów zobaczy pieniądze na kontach już w piątek, 24 lipca.
Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu
02 lip 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt rozporządzenia, które ma postawić sprawę usług opiekuńczych w kraju na twardych fundamentach. Zamiast dotychczasowych ogólników, pojawią się konkretne zakresy obowiązków, zasady bezpieczeństwa dla podopiecznych oraz rygorystyczne kontrole. Czy te przepisy przyniosą stabilizację w sektorze opieki długoterminowej i czy poradzą sobie z nimi lokalne urzędy? Analizujemy założenia proponowanych zmian, które miałyby obowiązywać już od sierpnia 2026 r.

REKLAMA

Unikalna przyroda Cypla Helskiego na razie uratowana – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego
02 lip 2026

Decyzją z dnia 25 czerwca 2026 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w stwierdziło nieważność decyzji środowiskowej Burmistrza Helu z 2020 roku umożliwiającej budowę centrum zdrowotnego, apartamentowca oraz garażu podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. To efekt zaangażowania obrońców przyrody i mieszkańców. Co się wydarzyło?
Dlaczego nawet 40% studentów w Polsce nie kończy ich dyplomem? Dropout a systemowe wsparcie na uczelni
02 lip 2026

Uczelnie nie powinny traktować rezygnacji studentów wyłącznie jako indywidualnych porażek, lecz jako systemowe wyzwanie, które można diagnozować, monitorować i ograniczać poprzez lepszą organizację studiów, komunikację, wsparcie oraz poprawę doświadczenia studenta – pisze Adam Przymusiała, prezes Akademusa.
Gdy jest gorąco w pracy czyli letnie obowiązki pracodawcy względem pracowników [BHP]
02 lip 2026

Gdy jest gorąco w pracy, na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki wynikające z zasad BHP. Na co mogą liczyć pracownicy pracujący w upale? Jaka kara grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów?
Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r. – zapadła decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czy można anulować wnioski urlopowe?
02 lip 2026

W dniu 27 maja 2026 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat w sprawie ustanowienia 1 sierpnia (tj. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która jest już świętem państwowym) dniem ustawowo wolnym od pracy. Resort pracy zajął w tej sprawie stanowisko już styczniu br. Czy w sierpniu 2026 r. będziemy mieli dodatkowy dzień wolny od pracy?

REKLAMA

Nowe korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Znamy stanowisko POPON co do zmian w programie PFRON: koniec wypożyczania, początek posiadania
02 lip 2026

Osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego z centralnej wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą musiały go oddawać. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, który umożliwi przekazanie takich urządzeń na własność. Jednocześnie PFRON uruchomił nową odsłonę programu wypożyczalni – działać ma ona do końca 2028 roku, otwierając się także na nowych beneficjentów. Znamy opinię Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), która przekazała do Sejmu stanowisko do komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2701).

Coraz mniej osób pracuje na czarno. Najnowszy raport pokazuje skalę zmian
02 lip 2026

Pracy na czarno w Polsce jest coraz mniej. Najnowsze dane pokazują, że w 2025 r. inspektorzy wykryli o 7,5 proc. mniej przypadków nielegalnego zatrudnienia Polaków niż rok wcześniej. Maleje także liczba cudzoziemców pracujących w szarej strefie, co może świadczyć o stopniowym ograniczaniu tego zjawiska na rynku pracy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA