24 lipca portfele Polaków pękną w szwach. ZUS szykuje wcześniejsze przelewy

Kilkaset tysięcy polskich seniorów otrzyma lipcowe świadczenia (emerytury) przed czasem. ZUS nie ma wyjścia - układ dni w kalendarzu wymusił zmianę planów i modyfikację stałego harmonogramu. Zamiast czekać do końcówki miesiąca, duża grupa emerytów zobaczy pieniądze na kontach już w piątek, 24 lipca.

Dlaczego ZUS wysyła pieniądze wcześniej?

Powód lipcowej zmiany jest czysto techniczny. Jeden z oficjalnych terminów płatności (25. dzień miesiąca) wypada tym razem w sobotę. W takich sytuacjach państwowy ubezpieczyciel stosuje twardą zasadę: pieniądze nie mogą trafić do seniora po terminie. Jeśli dzień wypłaty to sobota, niedziela lub święto, przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe muszą zostać zrealizowane w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

REKLAMA

REKLAMA

Oficjalny kalendarz wypłat na lipiec. Sprawdź swój dzień

Większość emerytów otrzyma swoje wsparcie bez żadnych przesunięć. Sprawdź pełną listę terminów, aby precyzyjnie zaplanować domowy budżet:

1 lipca (środa) - termin standardowy,

6 lipca (poniedziałek) - termin standardowy,

10 lipca (piątek) - termin standardowy,

15 lipca (środa) - termin standardowy,

20 lipca (poniedziałek) - termin standardowy,

25 lipca (sobota) - ZMIANA: Wypłata ruszy w piątek, 24 lipca!

Ważny list w skrzynce. ZUS wysłał 9 milionów decyzji

Szybszy przelew to nie jedyny powód, dla którego seniorzy powinni w lipcu bacznie obserwować swoje skrzynki pocztowe. ZUS właśnie sfinalizował gigantyczną akcję logistyczną, rozsyłając do Polaków blisko 8,9 miliona pakietów dokumentów. W jednej kopercie urzędnicy zamknęli dwie kluczowe decyzje:

Potwierdzenie marcowej waloryzacji - oficjalne podsumowanie, o ile wzrosło Twoje codzienne świadczenie (w tym roku wskaźnik wyniósł 5,3 proc., co podniosło minimalną emeryturę do poziomu 1978,49 zł brutto). Decyzję o przyznaniu trzynastej emerytury - formalne zaświadczenie o wypłacie dodatkowego rocznego wsparcia.

Pisma te są wysyłane automatycznie i mają charakter czysto informacyjny - seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani odsyłać dokumentów. Wszystko odbywa się z urzędu.

REKLAMA

Miliardowy zastrzyk na kontach ZUS. Przyszłe emerytury mocno w górę

Równolegle z wysyłką bieżących pieniędzy i listów, ZUS przeprowadził operację, która zelektryzowała osoby dopiero planujące zakończenie kariery zawodowej. Mowa o corocznej, czerwcowej waloryzacji składek i kapitału początkowego. Do systemu "dosypano" gigantyczną kwotę blisko 472,9 miliarda złotych. Dzięki bardzo wysokim wskaźnikom (kapitał emerytalny wzrósł o 9,81 proc., a środki na subkontach aż o 10,61 proc.), stan kont ubezpieczonych Polaków gwałtownie skoczył w górę. W praktyce oznacza to, że wyliczane w przyszłości emerytury będą wyższe nawet o kilkaset złotych. Ponad 12 milionów pracujących Polaków może już sprawdzić nowe, wyższe prognozy swoich przyszłych świadczeń, logując się do platformy eZUS lub aplikacji mobilnej mZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konkretna data, w której co miesiąc dostajesz emeryturę, nie jest dziełem przypadku. ZUS przydziela ją na stałe w momencie rozpatrywania wniosku o przejście na odpoczynek zawodowy. Urzędnicy biorą pod uwagę wydolność systemu (tak, aby równomiernie rozłożyć miliony przelewów) oraz daty spływu składek od przedsiębiorców. Czy można zmienić swój dzień wypłaty? Teoretycznie tak, ale w praktyce ZUS stawia poprzeczkę niezwykle wysoko. Korekta terminu jest możliwa tylko w skrajnych przypadkach. Wnioskodawca musi udowodnić, że posiada sztywne, narzucone prawnie i nienegocjowalne zobowiązania finansowe (takie jak np. terminy płatności alimentów), które bezpośrednio kolidują z obecnym dniem otrzymywania pieniędzy z ZUS. W zwykłych, codziennych okolicznościach zmiana daty "na życzenie" nie zostanie zaakceptowana.